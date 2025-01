Casos a condonar por la nueva ley para anular el delito (y 2)

Continuamos con el examen sobre los casos pendientes que Pedro Sánchez quiere condonar, porque la fetidez de estos puede hacer que le produzca asfixia y acabe con su prepotencia. Con Alfonso Guerra asistimos al vergonzoso episodio de su hermano Juan, llamado el “hermanísimo” y el despacho que le habían proporcionado en el que invitaba a café a aquellos con los que quería llevar a cabo sus chanchullos y trapicheos. Parece que esta actitud es un signo de identidad del PSOE, (¿lo llevará en los genes?) pues el hermanísimo de Pedro, David, músico de profesión, para más señas, del que suponemos que no cursaría su carrera como su hermano confeccionó (¿?) su tesis doctoral, está imputado hasta en cinco delitos, mejor presuntos, de corrupción y fiscales: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública y delitos contra la Administración Pública. Una muy buena carta de recomendación para trabajar (¿?) en la Diputación de Badajoz, aunque no sepa ni dónde está su despacho, ni qué gestiona en él, ni de qué medios cuenta para su no realización de cualquier ocupación laboral. Anda por los medios de comunicación un video en el que se ve a la juez que encausa el juicio, hacerle distintas preguntas ante las que, como si fuese un pasmarote, se le produce un ataque de afasia que lo deja sin habla. La ilustrísima ha pedido a la Diputación pacense información sobre cómo se llevó a cabo el proceso de contratación de este, como director de orquesta, cuyo inicio laboral tuvo lugar en el año 2017, ostentando el puesto de jefe de la oficina de Artes Escénicas de la institución provincial con un contrato de alta dirección para coordinar los conservatorios públicos. Parece que, en los casi ocho años del inicio de su nombramiento, no ha tenido tiempo aún de coger la batuta, ni ha coordinado nada. Otro asunto cuya hediondez puede ocasionar la carencia de respiración al nunca bien “ponderado” Presidente que nos gobierna es el de Koldo García. Esta inapreciable prenda tiene en su haber el desempeño de las profesiones siguientes: Guardia de seguridad, o sea, matón de “puticlub”, en El Sadar, estadio de Osasuna. También fue chófer y guardaespaldas. Todo muy apropiado para un matachín de oficio. Fue asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, además de ser su chófer y el hombre para todo del ministro socialista. El recadero o correveidile, vamos. Su imputación: un delito de corrupción relacionado con el cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19. La gente se muere por doquier y esta “encantadora” persona hace su agosto y su fortuna a costa del infortunio de los infestados y por infestar. Manifestación de humanidad llevada a sus últimos extremos. Para mayor abundamiento fue intermediario de Koldo en el asunto mencionado a través del Ministerio de Transportes cobrando sobornos o comisiones por facilitar estos contratos. Posiblemente este asunto sea el que más afecte al Gobierno y más daño pueda hacerle a Pedro Sánchez, ya que, al ser detenido ha empezado a desembuchar cómo estaba tejida esta red de “ladrones de guante blanco” Hablemos ahora del “asuntillo” de Tiro Berni, para que sea mejor localizado es el de Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Otro “caramelito” envenenado para Sánchez. Tito Berni es uno de los implicados del caso Mediador, la trama de corrupción que consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, siendo extorsionados también por medio de favores en inspecciones y ayudas europeas. La mafia calabresa con sus contratos de “protección” se queda pequeñita ente estos especialistas en extorsionar.

La juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Tenerife, lo investiga a él y a otros cargos públicos por los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo de dinero ilegal, tráfico de influencias y grupo organizado para comisión de delitos.

Se echaban de menos, las fiestorras (palabro del sermo vulgaris que no recoge la RAE) de los socialistas. ¿Cómo iban a faltar las prostitutas, el alcohol, las drogas y las bacanales que los socialistas de la UGT llevan en su ADN, en las que se ha despilfarrado el dinero de los trabajadores? Otro asunto aparte es el de los EREs de Andalucía. Del que hoy no toca hablar. Lo hice en su momento.

El nombre del caso que comentamos corresponde al empresario Marco Antonio Navarro, el nexo entre varios cargos públicos y otros empresarios en esta red de extorsión, enfocada en el ámbito ganadero y alimentario. El exdiputado socialista recibía las comisiones por parte de empresarios a cambio de subvenciones o contratos públicos, que eran depositadas en las cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, presidida por Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Los cargos públicos implicados en este asunto son el propio Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes y Francisco Javier Espinosa. El ex diputado del PSOE aparece en la investigación bajo el nombre de Tito Berni, y la juez lo considera uno de los principales cabecillas de la trama. Fuentes Curbelo es uno de los imputados que más ha afectado al PSOE de Sánchez, especialmente por las fotos que se publicaron en las que aparecía el entonces diputado socialista acompañado por prostitutas.

Ya no canso más a los sufridos lectores. “Otro día hablaremos del Gobierno.”