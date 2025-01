​El “mobbing” en el trabajo: historias y claves para su prevención

Foto de Yan Krukau en Pexels



El mobbing, también conocido como acoso laboral, es un fenómeno que afecta tanto al bienestar psicológico de los trabajadores como a la productividad de las empresas. Este tipo de acoso, caracterizado por conductas humillantes, degradantes o intimidatorias, puede surgir en cualquier nivel jerárquico y tener consecuencias devastadoras.

¿Qué es el mobbing?

El mobbing se refiere a un acoso sistemático y persistente hacia un trabajador, con el objetivo de degradar su dignidad, aislamiento social o incluso su salida del lugar de trabajo. Este fenómeno no se limita a un único tipo de comportamiento; se manifiesta a través de diversas acciones, como:

Aislar social y físicamente al trabajador.

Difundir rumores maliciosos.

Asignar tareas degradantes o innecesarias.

Ignorar o invisibilizar las contribuciones del empleado.

Realizar críticas constantes y ataques personales.

Acoso telefónico o en redes sociales, entre otros.

La historia de Ana: un caso real

Ana llevaba más de diez años trabajando como diseñadora gráfica en una empresa de publicidad. Era una profesional valorada y respetada, pero todo cambió cuando llegó un nuevo supervisor. De forma sutil, comenzaron a cuestionar sus decisiones creativas. Poco después, sus colegas comenzaron a recibir información falsa sobre ella, como que rechazaba trabajar en equipo o que había cometido errores que no eran suyos.

La situación escaló: le asignaron tareas menores, alejándola de proyectos importantes. Durante las reuniones, sus ideas eran ignoradas y, en algunos casos, ridiculizadas. Ana llegó a dudar de sus capacidades y, finalmente, cayó en una profunda depresión que la obligó a abandonar su trabajo.

Este caso ilustra cómo el mobbing puede destruir la autoestima y la vida profesional de una persona.

Prevención y soluciones

Evitar que el mobbing eche raíces en una organización requiere de una planificación adecuada y un liderazgo comprometido. Algunas estrategias clave incluyen:

Formación en resolución de conflictos: Equipar a los trabajadores y líderes con herramientas para gestionar tensiones laborales. Por ejemplo, talleres sobre comunicación asertiva y empatía pueden marcar la diferencia. Sistemas de acogida e integración: Implementar programas de bienvenida para nuevos empleados que promuevan relaciones laborales saludables desde el inicio. Autonomía en el trabajo: Permitir a los empleados tomar decisiones sobre sus tareas fomenta su confianza y sentido de pertenencia. Mecanismos de protección: Garantizar el derecho a denunciar acoso de forma confidencial y sin represalias es fundamental. Los buzones anónimos o plataformas digitales pueden facilitar este proceso. Mediación y arbitraje: Designar mediadores internos o externos para resolver conflictos antes de que escalen.

Conclusión

El mobbing no solo afecta a las víctimas directas, sino que crea un ambiente tóxico que reduce la cohesión del equipo y la productividad empresarial. Prevenir este problema es responsabilidad de todos: desde los líderes hasta cada miembro de la organización.

¿Qué harías si detectaras mobbing en tu entorno laboral?

Es una pregunta que todos deberíamos plantearnos para contribuir a un ambiente de trabajo más respetuoso y saludable. La historia de Ana nos recuerda la importancia de no mirar hacia otro lado y actuar con valentía para detener el acoso laboral.

Cuidar el bienestar emocional de las personas es cuidar el futuro de las empresas.