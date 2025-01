Cierta izquierda ve peligrar el pesebre

Dudé entre escribir una carta abierta a Vito Quiles y a Bertrand Ndongo o exponer evidentes verdades sobre la izquierda, zurda o siniestra, como ustedes prefieran denominarla. Opté por mi opinión, sin más, que no tiene por qué ser la única, ni la mejor, ni siquiera la más certera. Juzguen ustedes.



Compruebo que la zurda está muy nerviosa porque ve cómo se le escapa la mamandurria y no encuentra fórmulas para debatir y rebatir la corrupción que acorrala al Gobierno del felón monclovita. Con las violentas reacciones de los últimos días, dos mediocres comunicadores del cavernario comunismo han mostrado su verdadera cara, su abultada hipocresía y la tremenda cantidad de falsedad que portan en sus mochilas. Pocas veces he visto en esta sociedad nuestra a tanto gaznápiro que lleva las alforjas en la misma posición que en la fábula de Esopo, pero actúa como si llevara un morral a lo pastor ovejero: decía Esopo que la bolsa de derechos va delante y los exigen, pero la de las obligaciones la llevan detrás y, como no la ven, no los cumplen.

Si la semana pasada se llevó todas críticas la hermana de quien ordenó arrojar vagones de tren al Sil (abierta investigación al respecto), esta semana ha surgido un nuevo mediocre agresivo, desesperado y, presuntamente, no sé si ‘tildado’ de hierba o no sé qué sustancia producto de no sé qué situación. ¿Recuerdan la tendenciosa afirmación de Óscar Puente a Milei sobre presuntas sustancias y circunstancia? ¡Pues eso, caramba! Me recuerda el chiste del niño pucelano que, ante una pregunta de la profesora sobre la denominación de los animales según su alimento, no dudó en afirmar que los mamíferos eran los que mamaban, los carnívoros los que comían carne y los que comen hierba se llaman «marihuanos». Al buen entendedor…

Ya tenemos un alumnado aventajado en dos personas, pero saldrán más. Ello evidencia una clara desesperación e impotencia para defender al jefe que los paga y los manipula, igual que hace con muchas «hojas parroquiales» de la siniestra intolerante. Una vez más, la «progredumbre» nos deja ver su verdadera cara y es que no hay peor situación que comprobar cómo se les acaba la alfalfa en el comedero y el pienso en el dornajo. ¿Y qué ven que les queda? Tumbarse al sol u optar por revolcarse en el albañal de «Moncloaca» hasta que Pegasus, Mossad, Anonymous o el yerno de Donald Trump y Elon Musk (se niega a financiar el satélite español tras los insultos del vago, Pedro Sánchez) pinchen el globo de la corrupción junto con los informes de la UCO en Dominicana.

Hace tiempo que gran parte de esa siniestra desvencijada ve peligrar las subvenciones del número uno. No han aprovechado el tiempo de aprendizaje y ahora confunden lo que es tolerante con lo que es intransigente. ¡Vaya zurda más poco pulcra y aseada! A unas les da por lanzar micrófonos al suelo y sus correligionarios hacen memes sobre «concursos de lanzamiento de micrófonos», bien es cierto que otras lanzaban vagones al río aduciendo que estaban vacíos y, por tanto no eran contaminantes, que es más grave e indecente todavía.

A la estrella zurda de esta semana un tal Maestre, pero no de una logia), le ha dado por agredir a un periodista serio, riguroso y con alta carga de ética, precisamente el mismo con quien a Patxi López le tiemblan las canillas en las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados y «diputeros/diputeras» cuando le ve levantar la mano, de ahí que siempre salga corriendo e imitando la cobardía de Pedro Sánchez en Paiporta; es más, incluso agredió al cámara, que no podía defenderse al cargar con la misma. No dejo de preguntarme, de dónde salen estos ‘animalitos’ sectarios, cargados de odio, sedientos de venganza y racistas a más no poder, a la vez que malignos. Cualquiera diría que están ungidos por Satanás para acabar en la caldera de Pedro Botero. Parecen estar todos cortados con el mismo patrón de la intolerancia, el acentuado sectarismo y la habitual mamandurria. Contéstenme a una pregunta sencilla: ¿tan desesperada está esa tropa de pseudoperiodistas de algunos medios abufonados y bufoneados?

Me duele escuchar a periodistas y falsos periodistas --como los agresores indicados-- hablar de libertad de expresión. Deberían prohibirlos utilizar tal expresión porque no creen en ella, desconocen lo que es y mucho menos la ponen en práctica. Su falsedad se ratifica en que defienden “su” libertad de expresión, pero no dejan expresarse a otros compañeros que no piense como ellos. Ni siquiera consienten que otro colega les haga una pregunta, bien es verdad que el tal Maestre no es colega de Vito Quiles, ya que no es periodista, sino bibliotecario y documentalista, con todo mi respeto a esa profesión, pero no a ese agresivo e intransigente individuo. Es el siempre despreciado pensamiento único, comunista, cavernario, sectario, intransigente, bufón e irrisorio.

Han tragado tanto los agresivos bufones, que temen a los periodistas de verdad por la imparcialidad que muestran. ¿Ven la diferencia entre el agresor de la izquierda recalcitrante porque ser estómago agradecido y el periodista con información seria, veraz y rigurosa? Esto se nos va de madre. Empezaron ignorando a Vito Quiles en las ruedas de prensa y, al poco tiempo, tras comprobar que compañeros de profesión lo marginaban, los «señores feudales» de la pocha zurda comenzaron a dirigirse a él despectivamente, incluso ridiculizándolo. Pero esos mismos señoritos y falsas señorías parlamentarias demuestran que son «auténticos sectarios e imbéciles embajadores del esperpento».

Comprobamos que, desde hace días, las agresiones verbales y físicas son comportamientos habituales de estas gentes. Ven cómo se precipitan los acontecimientos y siempre amanece prevaleciendo la verdad. Patalean como burros viejos en un largo encierro, pierden la decencia que se le supone a una persona y se revuelven contra quien les canta las verdades del barquero, hasta reaccionan como animales ante la amenaza de muerte. Entre toda esa falsedad de personas abufonadas, siempre hay un Judas que actúa cual escorpión. No tardaremos en comprobarlo y conocerlas gatadas que les tienen preparadas a ambos personajes.

Finalmente constatar que no sé qué tiene el rojerío contra los micrófonos. A Ndongo lo llamaron «gorila» tras arrojar su micrófono con clara actitud de odio, desprecio y humillación para regocijo de los socialistas que asistían al acto del francomodín sanchista.

A Vito Quiles le agredió y amenazó el bibliotecario comunista, incluso agredió a puñetazos al portador de la cámara. Con agresores como esos, mejor que se vayan a «esconzuñar» antes de que los «hagamos los perrillos», acaben en búsqueda y captura o alguien los sobe el morro.