Seis festivales de comida europea que debes visitar este año

Foto de Brett Sayles en Pexels



Europa es el destino perfecto para los amantes de la buena mesa. Con mercados tradicionales y eventos de alta cocina, el continente ofrece festivales que son una delicia para los sentidos. ¿Planeas visitar alguno? Asegúrate de mantenerte conectado con un plan de datos eSIM para Europa, ideal para navegar sin complicaciones y compartir tus momentos favoritos sin preocuparte por cargos de roaming. Aquí te presentamos los seis festivales imperdibles.

1. Festival de Gastronomía de Lyon, Francia

Lyon es ya todo un prestigio gastronómico en Francia. Aquí es donde se celebran actividades variadas que honran su tradición culinaria tan famosa. ¿Sabías que su patrimonio culinario es reconocido por la UNESCO? Si te animas, vas a adentrarte en un festín para los sentidos:

● Demostraciones en vivo: observa a chefs de renombre preparando platos tradicionales franceses, explicando cada paso. ● Talleres interactivos: aprende a cocinar recetas icónicas como la quenelle y la tarta tatin. ● Cenas temáticas: participa en cenas organizadas en algunos de los bouchons más famosos de Lyon.

El ambiente de este festival combina elegancia y autenticidad, de hecho, captura la esencia de la gastronomía francesa. Y si tienes conexión constante, no te perderás nada en tu itinerario.

2. Festival de la Trufa de Alba, Italia



Se le llama el corazón del Piamonte a Alba por razones obvias, y es que es famosa por sus trufas blancas, un ingrediente de máximo valor en todo el mundo. Este festival se celebra cada otoño, así que ya tienes un plan divertido para sumergirte en la cultura de esta región.

● Catas exclusivas: prueba platos donde las trufas son las protagonistas, desde risottos hasta pastas caseras. Sube las fotos de tus platos en tiempo real con tu eSIM. ● Excursiones guiadas: sigue el ritmo de otras personas como tú que se van a buscar trufas en esos bosques italianos maravillosos. ● Mercados tradicionales: prueba estos productos locales como por ejemplo los vinos de Barolo, las avellanas del Piamonte y los sabrosos quesos artesanales.



Este festival no solo resalta la trufa, sino que también celebra la riqueza cultural y gastronómica de Italia.

3. San Sebastián Gastronomika, España

Si hay un sitio donde se acumulan restaurantes con estrellas Michelin, ese es sin duda San Sebastián. Es por ese motivo por el que se prepara uno de los festivales más prestigiosos del mundo culinario. Gastronomika es un punto de encuentro para chefs y fans de la alta cocina.

● Ponencias de chefs reconocidos: descubre las últimas tendencias en cocina de vanguardia. ● Demostraciones: aprende técnicas de cocina que marcan la diferencia en un plato. ¡No olvides compartir vídeos o fotos al momento sin preocuparte por el roaming! ● Ferias gastronómicas: recorre stands con productos gourmet de todo el mundo.

Donostia se llena de un ambiente vibrante y delicioso, convirtiéndose en un destino obligatorio para los apasionados de la gastronomía.

4. Festival del Vino de Oporto, Portugal

Oporto y el valle del Duero son el escenario de este evento que celebra la tradición vinícola de la región. Este festival es una invitación a descubrir sabores exquisitos mientras disfrutas de vistas espectaculares. Durante el festival, puedes:

● Catas de vinos: prueba vinos de Oporto en diversas variedades, desde los jóvenes Ruby hasta los añejos Tawny. Usa tu plan eSIM para guardar tus favoritos en una app. ● Recorridos por viñedos: visita bodegas históricas y aprende sobre los procesos de producción. ● Espectáculos culturales: disfruta de música en vivo y danzas tradicionales que complementan la experiencia.

El Festival del Vino de Oporto ofrece una experiencia inolvidable que une cultura, paisajes y sabores únicos.

5. Simposio MAD de Copenhague, Dinamarca

El Simposio MAD, fundado por René Redzepi de Noma, es más que un evento gastronómico; es un espacio para reflexionar sobre el futuro de la comida. Este festival aborda temas como la sostenibilidad y la innovación en la cocina. Tiene actividades divertidas para todos los públicos:



● Charlas inspiradoras: escucha a expertos hablar sobre cómo los alimentos pueden cambiar el mundo. ● Talleres: aprende sobre técnicas de cocina sostenible a través del desarrollo verde de Dinamarca, como fermentación y aprovechamiento integral de ingredientes. ● Debates abiertos: participa en discusiones con chefs y productores locales.

MAD es una experiencia que no solo deleita el paladar, sino que también invita a pensar en el impacto de nuestras elecciones alimentarias.

6. Oktoberfest, Múnich, Alemania

¿Por qué engañarnos? Conocemos el Oktoberfest especialmente por esas cervezas frescas e interminables, pero lo cierto que también es una celebración de la gastronomía bávara. Cada año aparecen millones de personas para disfrutar de platos tradicionales y festejar al máximo.

● Delicias locales ● Tardes en las carpas ● Desfiles tradicionales ● Postres irresistibles



El Oktoberfest es la fusión perfecta entre cultura, tradición y una gastronomía deliciosa. Con tu plan de datos eSIM Europa, puedes compartir momentos inolvidables al instante, como en casa.