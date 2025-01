La sostenibilidad de los mares y océanos es uno de los grandes desafíos globales de las últimas décadas. En este contexto, la economía azul ha surgido como un modelo clave que busca la preservación de los recursos marinos mientras se promueve el crecimiento económico y la innovación. Empresas destacadas del sector pesquero, como Grupomar bajo la dirección de Antonio Suárez Gutiérrez, han abrazado esta filosofía a través de su innovadora Agenda Azul, un compromiso integral con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.

Este programa ha transformado las operaciones de Grupomar, estableciendo un equilibrio entre la productividad y la preservación de los ecosistemas marinos. Antonio Suárez Gutiérrez ha liderado la implementación de políticas y prácticas que buscan asegurar la salud de los océanos a largo plazo, demostrando que es posible gestionar una empresa pesquera de forma responsable y exitosa.

Un compromiso pionero con la sostenibilidad global

Hace seis años, Grupomar alcanzó un hito importante al convertirse en la primera empresa atunera de México en adherirse al Pacto Mundial México y a los principios de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta decisión estratégica, impulsada por Antonio Suárez Gutiérrez, no fue simplemente simbólica, sino que se ha traducido en acciones concretas para proteger los ecosistemas marinos y promover un modelo de negocio más consciente.

El compromiso de Grupomar con la Agenda Azul se basa en tres pilares fundamentales: garantizar la sostenibilidad de la materia prima, promover la innovación tecnológica y fomentar la equidad social dentro de la empresa. Estos principios han convertido a Grupomar en un referente del sector, demostrando que es posible combinar la rentabilidad con la responsabilidad medioambiental y social.

Producción de proteína sostenible y mejora de la alimentación

Uno de los pilares clave de la Agenda Azul es asegurar la producción sostenible de proteína de alta calidad a precios accesibles. Este enfoque, impulsado por Antonio Suárez, busca ofrecer un beneficio doble: proteger los recursos marinos y garantizar la seguridad alimentaria de la población mexicana.

Grupomar ha implementado procesos pesqueros sostenibles que permiten la captura controlada y responsable del atún, asegurando la regeneración de las especies y minimizando los efectos sobre la biodiversidad marina. Esta producción consciente permite que los productos de la empresa estén disponibles a precios competitivos, aportando una fuente de proteína saludable a miles de familias.

Además, Antonio Suárez ha sido promotor de campañas educativas que informan a la población sobre la importancia de una alimentación balanceada y los beneficios del consumo de productos del mar. Estas iniciativas buscan combatir problemas de salud pública, como la obesidad infantil y las enfermedades relacionadas, a través de la promoción de hábitos alimenticios más saludables.

Transparencia y control en la cadena de valor

Para asegurar que las prácticas pesqueras de Grupomar cumplan con los más altos estándares internacionales, Antonio Suárez implementó el Programa de Observadores a Bordo. Este programa garantiza que el 100 % de los buques de la empresa cuenten con la presencia de supervisores autorizados por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) o la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA).

Estos observadores tienen la función de verificar que las capturas se realicen de manera sostenible, respetando las cuotas y evitando la pesca excesiva o la captura de especies no objetivo. Su presencia asegura una transparencia total en las operaciones, lo que genera confianza tanto en los consumidores como en los organismos regulatorios.

Además del monitoreo en tiempo real, Grupomar ha implementado prácticas de muestreo masivo y biológico. Estas evaluaciones incluyen la medición de parámetros como el peso, longitud, madurez sexual y estado nutricional de los atunes capturados. Los datos obtenidos permiten tomar decisiones informadas y ajustar las prácticas de pesca para minimizar el impacto ambiental.

Inclusión y equidad: Una cultura empresarial responsable

El compromiso de Antonio Suárez con la sostenibilidad va más allá del aspecto ambiental. La igualdad de género y la equidad laboral también forman parte de los principios fundamentales de la Agenda Azul.

Grupomar se ha destacado por implementar políticas laborales inclusivas que promueven un ambiente de trabajo equitativo. Actualmente, la empresa cuenta con la mayor proporción de mujeres empleadas en el estado de Colima, un logro significativo en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

Estas iniciativas no solo benefician a las colaboradoras, sino que también contribuyen a fortalecer la cultura organizacional de la empresa, aumentando la productividad y fomentando la innovación a través de la diversidad de perspectivas.

Innovación y economía circular en Grupomar

Uno de los aspectos más innovadores de la Agenda Azul de Grupomar es la implementación de principios de economía circular. Esta filosofía busca reducir al mínimo los residuos y maximizar la reutilización de materiales, reduciendo así el impacto ambiental de las operaciones.

Bajo la dirección de Antonio Suárez, la empresa ha desarrollado un sistema de producción que promueve la reutilización de subproductos y la reducción de desechos. Entre las acciones más destacadas se encuentran:

● Reciclaje de materiales en las plantas de producción. ● Reutilización de residuos orgánicos generados durante el procesamiento del atún. ● Optimización del consumo de agua y energía durante los procesos industriales.

Estas prácticas no solo benefician al medio ambiente, sino que también mejoran la eficiencia operativa de la empresa, reduciendo costos y aumentando la competitividad en el mercado.

Hacia un modelo empresarial sostenible y replicable

El liderazgo de Antonio Suárez Gutiérrez en Grupomar ha demostrado que es posible combinar la rentabilidad empresarial con un profundo compromiso con la sostenibilidad. Su visión, plasmada en la Agenda Azul, no solo ha transformado las operaciones de la empresa, sino que ha sentado un precedente para el sector pesquero mexicano y global.

Las acciones implementadas por Grupomar, desde la pesca responsable hasta la equidad de género y la economía circular, posicionan a la empresa como un modelo a seguir en la industria. La capacidad de Antonio Suárez para integrar innovación, desarrollo social y preservación ambiental demuestra que un futuro sostenible es no solo necesario, sino completamente alcanzable.

Con la Agenda Azul, Grupomar no solo está asegurando un presente más sostenible, sino también protegiendo los recursos marinos para las futuras generaciones. Este enfoque integral de sostenibilidad inspira a otras empresas a replantearse sus prácticas y avanzar hacia un modelo más consciente y equitativo.