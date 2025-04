Deporte, bienestar y belleza, los mercados franquiciados de mayor éxito en España según el I Salón de la Franquicia de L’Express

Este evento pionero en España, con un formato presencial y 10 horas de emisión en streaming, pretende dar un impulso a futuros emprendedores en el mercado de franquicias. Con 53 marcas, Francia ocupa el primer puesto como exportador de franquicias a España, con un 17,3% de cuota de oferta L’Express Franchise ha celebrado en Madrid el I Salón Virtual de la Franquicia, un evento pionero dedicado a la franquicia en España, tras el exitoso debut que logró en Francia en 2022. Durante el evento, diferentes expertos han debatido sobre las expectativas y retos del sector y más de 40 directivos especializados en expansión y desarrollo internacional han presentado sus diferentes marcas.

Eduardo Abadía, director de la Asociación Española de la Franquicia, ha asegurado que "la Federación Francesa de la Franquicia es un ejemplo de asociación y un icono a nivel mundial, seguido por Brasil, Reino Unido y EEUU", con sectores punteros como "el bienestar, la belleza, la cosmética y el deporte, seguidos por la restauración, mercados con creciente proyección en España actualmente".

Según el experto, "desde la pandemia el mercado franquiciado ha ido aumentando exponencialmente hasta alcanzar un 5% más de cuota, alcanzando ya casi un 69% de facturación del mercado en España".

Los diversos sectores protagonistas representados han tomado como enseñas de referencia las de deporte, bienestar y belleza, seguido por la restauración y alimentación, construcción y energía, así como comercio especializado, "segmentos de mercado en crecimiento en España", en palabras de Eduardo Abadía.

Los ejecutivos asistentes han presentado firmas de deporte y bienestar como L’Orange Bleue e Iron Bodyfit, Distrito Estudio, Anda Conmigo, The CBD Side, Careway, los centros WELL, d-uñas y Eva GG; empresas de vivienda, construcción y energía, han desfilado marcas como Realty Plus, Interdomicilio, Ixina, Don Piso, Melom, Zulux, Ahorralia, Noow y Reality; en comercio especializado han presentado firmas Renue, las floristerías teleROSA, Emma Colchones, Puntoahorro, Devuelving e Ideas Peregrinas.

Por la sección de hostelería y restauración han pasado las pastelerías y heladerías Bibì e Bibò Liopastel, Tasty Poke Bar, Begin, Iro Sushi, Ramen Kagura, Bunji The Place, Plant Shack, Malvon, Eat Salad, Little Ceasars Pizza, Bagelstein, La Croissanterie, Yo! Sushi y Riva Reno.

Todas las empresas asistentes han explicado, además de sus conceptos de marca, los pasos a seguir para convertirse en marcas con potencial para desarrollarse en mercados internacionales de forma franquiciada.

No obstante, Abadía, ha advertido "que no solo se trata de crecer, sino de crecer bien". "Puedes adherirte a una marca de éxito, como garantía de confianza para inversores, y creer que lo tienes todo hecho, pero hay que formarse en emprendimiento y conocer bien los mercados y la cultura de los lugares donde quieres operar". "España es un punto de entrada para llegar a Europa y un país abierto que cuenta con una seguridad jurídica que otros países no tienen", ha asegurado Abadía.

En este sentido, Laura Torrubiano, abogada experta en franquicias, ha destacado la importancia de conocer la legislación de cada país para emprender en franquicias, destacando que "España es un país de gran acogida porque sus normativas no son tan exigentes como las de Francia, Italia o EEUU". Si bien, la experta recomienda antes de salir al exterior "asesorarse en las asociaciones de franquicias de cada país para conocer su legislación vigente".

Mercado de franquicias en España

El informe ‘La Franquicia en España 2024’, elaborado por la Asociación Española de la Franquicia (AEF), revela que el mercado español cuenta con un total de 240 franquicias extranjeras procedentes de 25 países diferentes, donde prima el mercado galo.

Eduardo Abadía, director ejecutivo de AEF, afirma que "Francia ha desbancado a Estados Unidos". Con 53 marcas en el mercado español, "Francia ocupa el primer puesto como exportador de franquiciado con un 17,3% de cuota de oferta", seguido por Estados Unidos con 48 franquicias, Italia con 42, Reino Unido con 17 y Portugal con 15 enseñas.

A lo largo de la historia, las relaciones comerciales entre España y Francia han sido estrechas. En la actualidad, "Francia es un proveedor y cliente privilegiado, que multiplica cada año su volumen de negocio en el país", asegura Abadía.

Sobre L’Express Franchise

L’Express Franchise es un actor clave en el universo de las franquicias en Europa. Mucho más que un simple directorio, es una plataforma que conecta a franquiciadores con futuros franquiciados, con una auténtica dimensión mediática. También apoya el desarrollo de las franquicias potenciando su marca, su ADN y su imagen mediante entrevistas en vídeo, sesiones fotográficas y una ficha descriptiva dedicada.

L’Express Franchise es también un medio especializado, donde encontrar toda clase de contenidos (artículos, entrevistas, podcasts, vídeos, reportajes…) sobre franquicias y emprendimiento en general, tanto en francés como en español gracias a sus equipos de profesionales locales.

El I Salón Virtual de la Franquicia es un evento dirigido a personas que buscan invertir en una franquicia y necesitan información para tomar sus decisiones, interesados en nuevos modelos de negocio y oportunidades rentables, perfiles que desean emprender con el respaldo de una marca ya establecida, dueños de negocios que desean expandirse mediante un modelo de franquicia, profesionales independientes que buscan diversificar sus ingresos con una franquicia, autónomos interesados en oportunidades en sectores clave, inversores que desean conocer las tendencias y oportunidades de crecimiento en el sistema de franquicia, profesionales encargados de la expansión de franquicias que desean atraer nuevos candidatos y/o empresas que buscan franquiciados para desarrollar su marca en nuevas regiones.