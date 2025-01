Lenguaje corporal y liderazgo tóxico en las empresas

El lenguaje corporal es la mayor tarjeta de presentación del ser humano, al fin y al cabo, el cuerpo habla. En primer lugar, es hacia este conjunto de gestos, combinados o no, hacia donde la gente dirige su atención. En segundo lugar, presta atención a la voz y en tercer lugar, no menos importante, al contenido. ¿Qué tienes que decir sobre los mensajes de tu cuerpo? ¿Transmites lo que quieres? ¿Tiene alguna idea del impacto de la comunicación que transmite en sus relaciones interpersonales? ¿Puede el lenguaje corporal transmitir toxicidad?



¿Cuántas personas se sienten incómodas con la forma en que se comunican los demás? ¿Nunca has notado algo como esto? Vamos: ¿Te sientes una persona radiante o radioactiva? ¿Una persona contagiosa o contagiosa en tus relaciones? En el entorno empresarial, estas son algunas de las diferentes variables en las que debemos centrar nuestra atención con mucho cuidado o seremos juzgados sumariamente por nuestros pares.

Las empresas están formadas por personas con diferentes emociones, historias, valores y creencias individuales. Entonces, ¿cómo gestionar armónicamente tantos escenarios dentro de un cronograma operativo productivo que no puede parar? Son entornos regulados por una gestión orientada a objetivos, una planificación rigurosa y metas audaces, de esta manera, las empresas tienen su propia dinámica. Sin embargo, pueden tener distintos niveles de competitividad: humanizada o irrespetuosa. Uno pacificado, el otro tóxico.

Son entornos dotados de líderes que fertilizan diferentes tipos de hostilidades entre quienes lideran. Por lo tanto, es destacable que las relaciones tóxicas dañan la vida de cualquier empleado, ya que impactan en la salud emocional y física. El cuerpo envía varias señales que pueden ser internas o externas, lo que permite la visibilidad para quienes observan. Por tanto, en ambientes tóxicos el lenguaje corporal más presente es aquel que traduce miedo, tensión, inestabilidad emocional y desconfianza.

¿Alguna vez has trabajado con líderes tóxicos? ¿Puedes ver la relación entre tu salud emocional y concentración para generar resultados? ¿Cómo llegaste a casa después del trabajo? ¿Puedes ver signos involuntarios de nerviosismo frente a tus familiares y amigos? ¿La empresa ya no te enferma?

¿Cuál es el modelo de gestión de sus líderes? ¿Cómo describe el lenguaje corporal de sus líderes? ¿Cuáles son los discursos más comunes en boca de estos líderes? ¿La empresa para la que trabaja hoy tiene la psicosfera de un coliseo romano donde los gladiadores están por los empleados y los leones por los resultados?

REFLEXIONAR ES LO MÍNIMO: preste mucha atención a los tipos de conversaciones que tienen en el lugar de trabajo sobre los demás. Los tipos de expresiones utilizadas por los líderes que pueden ser replicadas por otros miembros del equipo, evitan los apodos, cada ser humano tiene un nombre registrado. Evite el hábito de generar adjetivos que sustituyan los nombres de sus compañeros en las reuniones internas. La empresa no permite espacios para la intimidad.

Y hablando de intimidad, atención a las mujeres, el tema es lenguaje corporal y toxicidad, ALGUNAS ADVERTENCIAS: Cuidado con toques sutiles en los hombros, en las manos, manos aparentemente distraídas en la pierna, besos en las manos, piropos gratuitos, son todos Gestos que traducen acoso. La víctima de acoso laboral es arrojada a los más profundos escenarios de tortura psicológica.

Además, esta víctima creará profundos recuerdos traumáticos que impactarán directamente en su dignidad humana. Estos recuerdos traerán novedades críticas a sus relaciones. Gerentes, presten atención a la conducta de sus líderes y si lo son, recompónganse, ¡respétenlos!