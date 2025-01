Descubriendo a Helena Cueto. Aprendiendo a desaprender lo aprendido

Helena Cueto H, conocida como H, no solo ha escrito libros; ha desnudado su alma y su verdad para dar voz a las heridas que demasiadas veces se esconden en el silencio. Con sus novelas 'Paz en busca de la inocencia' y 'Paz por fin tiene voz', la autora nos lleva a un viaje desgarrador pero necesario, iluminando las sombras de un dolor que no debería existir, y transformándolo en una herramienta poderosa de educación y esperanza.

En 'Paz en busca de la inocencia', Cueto nos presenta a Paz, una niña cuya mirada ingenua y esperanzada se enfrenta al horror de los abusos infantiles. A través de una narrativa profundamente emocional y sincera, la autora logra que el lector viva, sienta y comprenda el impacto devastador de estas experiencias. Pero esta no es solo una historia de dolor: es una obra que busca devolver la inocencia robada y mostrar que la luz puede colarse incluso en los lugares más oscuros.

La segunda novela, 'Paz por fin tiene voz', ya en su tercera edición tras apenas unos meses de publicación, es un grito desgarrador de resistencia y verdad. Aquí, Helena Cueto como adulta ya enfrenta otra cara de la violencia: la de género.

Con valentía, la autora narra las heridas que el machismo deja en el cuerpo y en el alma, pero también revela la fuerza que surge al romper el silencio. Es un relato que duele, pero que también educa y empodera.

Estas obras no solo son literatura, son una herramienta para el cambio. Helena Cueto las ha escrito pensando en los jóvenes, en esos estudiantes de bachillerato que están formando su visión del mundo. Su objetivo es claro: prevenir, educar y abrir un espacio de reflexión sobre la igualdad, el respeto y la lucha contra cualquier forma de violencia.

Leer a Helena Cueto es mirar a los ojos de las víctimas, es entender que la igualdad no es solo un derecho, sino una responsabilidad colectiva por la que debemos luchar todos.

Estas novelas son imprescindibles para cualquier lector que busque emocionarse, comprender y, sobre todo, actuar.

Helena Cueto nos invita a todos a ser parte de este cambio. No dejes que estas historias pasen desapercibidas: léelas, compártelas, regálalas. Porque las palabras tienen el poder de transformar el mundo, y las de Helena Cueto lo están haciendo.



El próximo 14 de enero de 2025, el Centro de las Californias, ubicado en la Calle Luis Peidró, 2, en Madrid, será el escenario de una velada que promete ser tan enriquecedora como emotiva. De 18:00 a 20:30, la escritora Helena Cueto presentará sus dos exitosas novelas, Paz en busca de la inocencia y Paz por fin tiene voz, en un evento donde la literatura y la conciencia social se darán la mano.

La presentación no será solo un encuentro literario, sino un espacio de reflexión sobre temas de gran relevancia social, con especial atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 1: Fin de la Pobreza.

Literatura con propósito

Helena Cueto H es una autora que escribe desde las entrañas, transformando sus experiencias personales en herramientas de aprendizaje y cambio. Sus novelas abordan temas como los abusos infantiles, la violencia de género y la lucha por la igualdad, todo ello con una sensibilidad que conecta directamente con el lector. Pero Cueto va más allá de contar historias: sus libros son una llamada a la acción, una invitación a mirar de frente las desigualdades y trabajar juntos para erradicarlas.

Un evento para la reflexión y el cambio La presentación contará con un coloquio en el que, además de hablar sobre las novelas y el proceso creativo de la autora, se abordará cómo la pobreza y la desigualdad son factores determinantes en las situaciones de abuso y violencia que denuncia en sus obras. Se discutirán también estrategias para combatir estas realidades desde la educación, la concienciación y la acción colectiva.

El ODS 1, que busca erradicar la pobreza en todas sus formas, será un eje central de la conversación. Helena Cueto y los invitados al evento destacarán cómo la pobreza no es solo una carencia material, sino una barrera que perpetúa la falta de oportunidades, la vulnerabilidad y la exclusión, especialmente para las mujeres y los niños.

Una cita ineludible Si eres amante de la literatura que trasciende la ficción para convertirse en un motor de cambio, o si te interesa reflexionar sobre cómo podemos contribuir al fin de la pobreza y a la construcción de una sociedad más justa, este evento es para ti.

No pierdas la oportunidad de conocer a Helena Cueto y sumarte a esta conversación tan necesaria. La entrada es libre hasta completar aforo, así que marca la fecha en tu agenda y prepárate para una tarde que no solo tocará tu corazón, sino también tu conciencia.

Porque las palabras, como las de Helena Cueto, H como la conocemos, tienen el poder de transformar el mundo.