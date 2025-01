Un nuevo año con la ITV y la ITP hecha

¡Un nuevo año! Si aprovechamos la oportunidad para revisar ciertas cosas, no nos pueden acusar de oportunistas ni de tontos; en todo caso, de oportunos. Es oportuno o procedente empezar el nuevo año con ciertos principios revisados:

La responsabilidad va primero y la libertad después. La libertad en su significado más amplio… Si quieres recoger o cosechar, primero has de sembrar. Sembrar, es decir, esforzarte…

La política y la religión, ¡mal tema de conversación! En ciertas reuniones es mejor evitar esos temas. Otro: hay que salir de la burbuja propia a buscar información, pues si solo tenemos en cuenta lo que dicen los nuestros, pensaremos que somos los mejores.

Y ahora con pareados, más principios revisados:

Uno, el discurso contaminas si el tema no dominas.

Dos, aunque mucha sabiduría contienen los refranes, con ellos no hagas tus planes. Lo vemos a diario: cada refrán tiene su contrario.

“A quien madruga Dios le ayuda”. Vale, pero, ¿y este? “No por mucho madrugar, amanece más temprano”. “Más vale malo conocido que bueno por conocer”. Pero, “quien no arriesga, no gana”. “Quien no habla no yerra”, toma, y “quien no llora no mama”.