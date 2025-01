La industria española impulsa una gran transformación en 2025: tecnología, sostenibilidad y nuevas dinámicas laborales marcan el futuro del empleo

La industria española vive un momento crucial, marcado por una transformación sin precedentes que está redefiniendo las oportunidades laborales. Según el informe 'Tendencias de Empleo en el Sector Industrial y Sectores Industriales más Activos - 2025', elaborado por Catenon, multinacional tecnológica especializada en la búsqueda global de talento, la digitalización, la sostenibilidad y los nuevos modelos laborales serán los grandes protagonistas en los próximos años La tecnología como motor del empleo industrial

La automatización y la robótica avanzada están revolucionando los procesos industriales, sustituyendo tareas manuales tradicionales, pero abriendo nuevas puertas para perfiles altamente especializados. La demanda se concentra en áreas como la programación, el mantenimiento de robots y el análisis de datos industriales. A esto se suma la digitalización, con la integración de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data y la inteligencia artificial, que están cambiando la forma en que las empresas operan y gestionan sus recursos.

"Estamos viendo cómo la tecnología no solo mejora la eficiencia de las empresas, sino que también transforma el mercado laboral, generando empleos más cualificados y estratégicos Tenemos una gran oportunidad para conseguir diferenciarnos como país, conseguir crecer y lograr una posición predominante en Europa, siempre que impulsemos la tecnología en el ámbito industrial, desde una gran compañía hasta una pyme. La implantación de políticas activas que desarrollen importantes procesos de automatización, robótica, IA serán clave para lograr una profunda transformación de nuestros centros industriales. ", afirma Carmen Caro, Directora de Director Infraestructuras, Construcción, Energía, Ingeniería e Industria de Catenon. Según el informe, los perfiles con experiencia en tecnologías avanzadas serán esenciales para liderar esta transición.

Entre los cambios que se comentan en documento de Catenon, caben destacar la implementación de IoT y Big Data que está optimizando los procesos productivos y la toma de decisiones, la robótica avanzada que no solo sustituye tareas repetitivas, sino que genera oportunidades para técnicos y especialistas en mecatrónica y la inteligencia artificial que está impulsando el diseño y la personalización de productos en tiempo récord.

El impacto de la sostenibilidad en la creación de empleo

La sostenibilidad ya no es solo una tendencia, es una exigencia del mercado y una oportunidad clave para las empresas que buscan diferenciarse. La transición hacia una economía más verde está creando empleo en áreas como la gestión de residuos, el reciclaje, las energías renovables y el diseño de productos sostenibles.

"Las empresas que apuesten por la sostenibilidad estarán mejor preparadas para competir en un mercado cada vez más exigente en términos ambientales y sociales", añade la portavoz. España se posiciona como un referente en energías renovables, con ambiciosos objetivos de energía limpia que están generando un fuerte crecimiento en sectores como la energía solar y eólica.

Además, el informe identifica áreas clave para la creación de empleo, tales como el Diseño de cadenas de suministro sostenibles, que minimicen el impacto ambiental, el Desarrollo de infraestructuras de energía renovable, especialmente en zonas rurales y la Innovación en materiales reciclables y productos de economía circular.

Nuevas dinámicas laborales y sectores emergentes

El sector industrial, tradicionalmente más rígido, está adaptándose a las nuevas demandas de los trabajadores y adoptando modelos laborales más flexibles. Roles relacionados con diseño, ingeniería y gestión están viendo una creciente adopción del trabajo híbrido, que combina las ventajas del entorno presencial y remoto. Este cambio está siendo bien recibido por los profesionales que valoran cada vez más el equilibrio entre vida laboral y personal.

"La flexibilidad, junto con una apuesta decidida por la formación continua, es la clave para retener y atraer talento en un mercado competitivo", señala Carmen Caro, Directora de Director Infraestructuras, Construcción, Energía, Ingeniería e Industria de Catenon. Las empresas también están reforzando su colaboración con instituciones educativas para diseñar programas de recualificación que respondan a las necesidades emergentes del sector.

Sectores como el automotriz, las energías renovables y la biotecnología se perfilan como líderes en la creación de empleo en 2025. La transición hacia vehículos eléctricos, el desarrollo de infraestructuras de carga y la inversión en investigación farmacéutica consolidan a España como un hub de innovación industrial.