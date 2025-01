Después de jalear la elección de Donald Trump a comienzos de noviembre, los mercados comienzan a tomarse más en serio los riesgos que lleva aparejados la figura de Elon Musk. Así, el índice S&P 500 de la bolsa estadounidense pierde más de un 3% (a fecha 2 de enero de 2025) desde el 16 de diciembre. Por su parte, la acción de Tesla se deja un 18% después de dispararse más del 80% entre la elección presidencial y el 16 de diciembre.

Lo cierto es que este desencanto no proviene únicamente de los temores vinculados a la política económica del futuro presidente; también se origina en la postura menos expansiva adoptada por el banco central estadounidense. Basta recordar que la Fed recortó su tipo de referencia 25 puntos básicos al término de su reunión del 18 de diciembre, pero acompañó este gesto con un mensaje prudente en relación con las próximas rebajas de tipos, que ahora no ascenderían más que a dos hasta finales de 2025, de acuerdo con las proyecciones del consejo de gobierno. Lejos de aportar al tipo de referencia una perspectiva de normalización rápida hacia su objetivo a largo plazo, la Reserva Federal ve cómo aquel se sitúa en torno al 3,9 % a finales de 2025, debido en parte a que la inflación prevista en 2025 es superior a la que se preveía durante la reunión de septiembre. La reacción de los mercados solo podía ser negativa.

No obstante, cabe preguntarse por qué esta proyección de inflación es más elevada. A decir verdad, los últimos datos de inflación no apuntan de forma manifiesta a una inflación especialmente perjudicial en 2025, sino que existen varios factores que deberían contribuir a contenerla, sobre todo la moderación de los precios inmobiliarios, la progresiva relajación del mercado laboral o la moderación actual —que se prevé duradera— del precio del petróleo. Por lo tanto, hay motivos para suponer que esta revisión desfavorable de las previsiones de inflación proviene, al menos en parte, de hipótesis relativas a la política económica futura del próximo presidente. Lo cierto es que el presidente de la Fed, Jerome Powell, rehúye las especulaciones en torno a esta cuestión, pero el mero hecho de que exista en el programa del presidente un riesgo alcista para la inflación se deja sentir inevitablemente en las previsiones de política monetaria. De este modo, una de las consecuencias inquietantes del programa de Trump puede preocupar al mercado.

Otros aspectos sombríos del poder trumpista han podido tener algo que ver en este desencanto de los mercados. Es el caso, sobre todo, de las profundas disensiones, ya exteriorizadas, que están haciendo mella en el bando del presidente y que auguran una gran inestabilidad en las políticas futuras. El primer episodio de la gran tensión que anida en el bando republicano lo vivimos el 19 de diciembre, cuando la Cámara de Representantes de mayoría republicana rechazó un proyecto de presupuestos presentado por Trump que fue teledirigido explícitamente por Musk. Este rechazo dejó al país al borde del cierre de la administración federal. Se aprobó in extremis una versión modificada, a costa de realizar concesiones importantes en los aspectos más «muskianos» de los presupuestos, pero este hecho no cerró la brecha en el partido, que se manifestó posteriormente en la cuestión de la inmigración. Algunas figuras trumpistas reclamaron que se prohibiera el acceso a los visados de tipo H-1B, que se conceden para facilitar la inmigración de extranjeros que poseen competencias profesionales poco frecuentes. Esta iniciativa desató la ira de Elon Musk, que declaró estar dispuesto a luchar a brazo partido para blindar su utilización, vital para la economía de la innovación, mientras que Steve Bannon, un trumpista histórico recién salido de prisión, invitó a Elon Musk «a sentarse al fondo de la clase» el tiempo necesario para entender correctamente el trumpismo.

Estas profundas disensiones podrían perdurar mientras Trump intenta conjugar los intereses de los milmillonarios de Silicon Valley y los rednecks del Medio Oeste. La votación de medidas cruciales, en especial los presupuestos, podría enfrentarse a impases, lo que el mercado no dejará de castigar. Conviene no perder de vista los choques parlamentarios a bordo del Tesla trumpista.