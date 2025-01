"Lucimiento" y otros poemas

Lucimiento La cabeza del ruin de mi esposo -reciente decapitado- y archienemigo de mi amante luce como flor azteca en el ya impresionante florero desde siempre advertible encima del bargueño del comedor. *

Atónita Asisto al cómo todos se me van muriendo y a mi perduración Mi hija con sus ya 77 años infinitos percibe de súbito que se ha ido apropiando mientras duerme de mi última definitiva mascarita. *

Contemplada Contemplada por el espectro del hombre del pozo (ese designio) caí rendida (ahora lo admito) al pozo. *

Viuda, camino acompañada Viuda camino por el campo acompañada por mis perros Lo que extraño, viuda reciente lo que añoro es aquella, mi juventud de inmovilidad. *

Sólo para estar más cerca Sólo para estar más cerca de Dios extremando mi cristiandad realizo pragmática, facilitadora la concupiscencia con sus ministros. *

Contestador Soy Yósefin en este momento no estoy sería usted incapaz de interrumpirme de hacerme calentar, llorar o sonreír una perfecta sorda y sin embargo lo estimulo con mis más frescas, alígeras y electrónicas buenas ondas a grabar desde restallantes halagos hasta chuics después de la señal. *

Le saqué Le saqué tres erecciones completas el viernes por la tarde en tu ausencia tres orgasmos divinos yo solita y era un caso perdido para vos tu grandulón se te aburría. *

Por instinto No sé por qué lo hago pero me brota te pego en la cara y arrancame esta maldita bombacha bestia. *

Decididamente Lo que decididamente no tolero es que me la metan a una de verdad ya que suele venir con las ínfulas infamantes de un macho. *

Gladys En mi recuerdo Gladys eligiéndome entre todas Gladys en los cines conmigo por las noches Una tarde, desnudas con su Nikon ante un espejo nos fotografiábamos. *

Hombres tan ¿Y qué hacen esos hombres allí tan ebrios con sus caballos aguardándome? Tan rudos ¿qué hacen estos hombres aquí con sus caballos cercándome? ¿Qué hacen sometiéndome matándome así? ¿Qué cumplen? *

Siete ni Ni perro ni gato que me ladre o maúlle Ni esposo ni novio que me hable o golpee Ni un fantasma Benito que me asuste Ni padre ni madre. *