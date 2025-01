​Los nuevos Reyes de Oriente

Las excursiones a las grandes superficies en época navideña se anuncian acabando ya las Fiestas de Navidad del pasado año. Los Reyes de Oriente, pienso que ya han sido captados por las nuevas élites, ya no traen el incienso, la mirra o el oro tradicionales, lo que traen son gobiernos progres convertidos en monarcas de la destrucción de costumbres, reyes de la monstruosa ideología de género, transmisores reales de idearios terroristas de otras religiones, príncipes y discípulos de la división de territorios... Miren si ha cambiado la tradición, que las muñecas de Famosa ya no se dirigen al portal de Belén a adorar al Niño, ahora se dirigen hacia esos hombres que quieren ser mujeres... Hace décadas, en la noche de Reyes, se dejaban zapatos para que los de Oriente supieran el número de personas que habitaban en casa y dejar los regalos... Un consejo: ahora no dejen ningún tipo de calzado, ya que estos monarcas progres, se los llevan... Antes, los Reyes de Oriente dejaban el maquillaje de la señorita Pepis para las niñas, ahora dejan ese maquillaje a los niños... En fin, que cualquier día estas nuevas modas cambiarán el cuento “La bella durmiente” por el de “La transexual durmiente”.