​Mujeres en la Ciencia: Margaret Cavendish. La dama rebelde de las Letras y la Ciencia

Margaret Cavendish, Duquesa de Newcastle (1623-1673), fue mucho más que una aristócrata inglesa en un mundo dominado por hombres. Se erigió como filósofa, poeta, científica, escritora de ficción y dramaturga, con este bagaje estaba desafiando los moldes de su tiempo con una obra prolífica y profundamente innovadora. Desde su pensamiento audaz hasta su excéntrico estilo de vida, Margaret dejó una huella indeleble en la historia, incluso cuando la sociedad trataba de arrinconarla en los márgenes de la conformidad.

Los primeros años y la búsqueda del conocimiento

Nacida como Margaret Lucas, en el seno de una familia aristocrática acomodada, la joven Margaret creció rodeada de comodidades, pero atrapada en los límites de la educación reservada para las mujeres de su tiempo a las que estaba destinado un aprendizaje superficial orientado al cuidado del hogar y la crianza. Algo que ha sido así hasta hace muy poco, a penas dos décadas, en el instituto se proponía para las niñas la asignatura ¡Hogar” y a los niños se proponía “Dibujo Técnico”, por citar algún ejemplo.

Su ingenio natural y acceso a las vastas bibliotecas privadas de la nobleza inglesa le permitieron romper esas barreras. Alimentada por su curiosidad creciente, Margaret devoró obras de filosofía, ciencia y literatura, mientras absorbía enseñanzas de su hermano John Lucas, políglota y erudito que sería miembro fundador de la Royal Society.

Aventuras en el exilio y un matrimonio singular

El estallido de la guerra civil inglesa en 1640 marcó un giro en su vida y, con tan solo 17 años, Margaret huye a Oxford junto a su hermana, donde se unió a la corte exiliada de Carlos I. Allí se convirtió en dama de la reina Enriqueta María de Francia, a quien acompañó al exilio en Francia tras la derrota de las fuerzas realistas.

En París conoció al hombre que cambiaría su destino: William Cavendish, un viudo 31 años bastante mayor que ella, pero con quien compartiría su amor por la ciencia y las letras. Su matrimonio, celebrado en 1645, no solo le otorgó el título de duquesa, sino también un compañero que la alentaría a explorar su potencial intelectual.

La escritora indomable

Margaret Cavendish irrumpió en el panorama literario con su primer libro, Poems and Fancies (1653), una recopilación de poemas y prosas que abordaban temas tan diversos como los átomos y los misterios de la naturaleza. La alta sociedad inglesa no tardó en condenarla, criticando tanto su audacia como su estilo narrativo, pero Margaret no se dejó amilanar; y, a lo largo de su vida, publicó veintidós obras, desde ensayos filosóficos hasta piezas de teatro, en las que abordó temas como la materia, el movimiento y la percepción. En Philosophical Letters (1664), se atrevió a cuestionar a personalidades como Hobbes y Descartes, desafiando sus teorías con una mezcla de lógica y creatividad.

La ciencia y el desdén social

Fascinada por la filosofía natural, Margaret realizó importantes contribuciones al pensamiento científico, aunque su obra no se considere hoy estrictamente científica. Fue la primera mujer admitida en la Royal Society, institución que previamente la había despreciado. Su insistencia en participar en experimentos, como los realizados por Robert Boyle, dejó claro que no era una simple espectadora, sino una verdadera pionera en la exploración del conocimiento.

El mundo resplandeciente

Entre sus trabajos más célebres destaca The Blazing World (1666), una obra visionaria que algunos consideran la primera novela de ciencia ficción. En sus páginas, Margaret teje un universo paralelo donde cuestiona las estructuras de poder, el género y la ciencia. Aunque no fue la primera mujer en firmar una obra literaria, su insistencia en incluir su nombre y retrato en cada publicación reflejaba su voluntad de reivindicar su autoría en una época que despreciaba la ambición femenina.

Su extraordinario legado

Margaret Cavendish murió el 15 de diciembre de 1673, a los 50 años, dejando tras de sí una colección de 14 obras publicadas y un ejemplo de perseverancia que todavía resuena en la actualidad. Su esposo, quien le sobrevivió tres años, reconoció hasta el final el genio de su esposa. Tal era su prestigio, que fue sepultada con honores en la Abadía de Westminster, un privilegio reservado a los grandes de Inglaterra.

En un mundo que la apodaba “Mad Madge” por su excentricidad, Margaret Cavendish brilló con luz propia, probando que las barreras de género y las expectativas sociales no podían contener un espíritu verdaderamente libre.