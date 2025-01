Año nuevo, piel nueva. Tendencias en dermatología y medicina capilar y estética que triunfarán en 2025

Dermatología, medicina capilar y estética son campos en constante evolución. El cambio en torno al paradigma de belleza, la incorporación de nueva e innovadora aparatología o la Inteligencia Artificial, han tenido efectos notables sobre los tratamientos y protocolos que podremos encontrar en el futuro. Durante el pasado año, congresos tan prestigiosos como la SEME, IMCASS o AEDV han vislumbrado lo que supondrá este 2025 para el sector. Conscientes de las últimas innovaciones, los expertos de IMR, centro de dermatología de referencia a nivel internacional, nos revelan cuáles serán aquellos tratamientos en materia de dermatología, capilar y medicina estética que triunfarán este año.



Medicina capilar: trasplante en pelo largo, envejecimiento capilar y nuevas técnicas de medición para los diferentes tipos de alopecia

Hasta hace algunos años, el trasplante capilar se consideraba un tema tabú. Los resultados poco naturales y la visión meramente estética de este protocolo son cosa del pasado. Hoy en día, la evolución de las técnicas y la naturalidad de los resultados, han hecho que este procedimiento quirúrgico sea uno de los más demandados hoy en día. Técnicas como el Long Hair FUE, para cuyo procedimiento no es necesario rapar el pelo del paciente, se alzará como el método de trasplante capilar favorito de 2025. Además:

- Se implementarán nuevas técnicas de medición a través del sistema de tricoscopia digitalizada para alopecias cicatriciales - es el caso de la alopecia frontal fibrosante - que permitirán un mejor control de la evolución de la alopecia de los todos y cada uno de los pacientes. - Se focalizarán esfuerzos en implementar protocolos de cosmética capilar para el cuidado del tallo piloso, con desarrollo de productos específicos para cuero cabelludo graso o con descamación. - El envejecimiento capilar se pone en valor con protocolos específicos para mejorar la piel del cuero cabelludo, tallos pilosos y densidad global del cabello. - Se introducirán nuevos dispositivos para tratar la piel del cuero cabelludo.

Láser: nuevo protocolo para la flacidez y mejores periodos de recuperación

La tecnología láser ha supuesto una revolución en el sector no solo de la medicina estética, sino de la salud en general, ya que ha facilitado la práctica de procedimientos difíciles de realizar con métodos convencionales. En 2025 contaremos con dos grandes novedades para el rejuvenecimiento del rostro:

- Liften, un sistema endoláser de vanguardia que trata la flacidez del rostro y aporta un efecto lifting, gracias a su capacidad para generar nuevo colágeno. - Láser de picosegundos fraccionado para rejuvenecer y eliminar melasma y lesiones pigmentarias, con un periodo de recuperación muy rápido.

Dermatología: análisis de la piel basado en la IA

Herramientas como Legit.Health, desarrollada por una startup española, están a la orden del día. Gracias a su visión computarizada es capaz de identificar más de 300 enfermedades de la piel a través de imágenes. En 2025 la inteligencia artificial se implementará en el campo de la dermatología con fuerza, ayudando a los especialistas médicos a analizar la piel del paciente de manera exhaustiva. Gracias a esta visión computarizada, se dará información a los profesionales sanitarios para aportar un diagnóstico más pormenorizado, recomendar protocolos de belleza increíblemente personalizados o ayudarles a realizar un seguimiento más preciso.

Medicina Estética: el cuidado global de la piel como eje vertebral y la combinación de tratamientos para conseguir los mejores resultados

En 2025 las tres tendencias principales pasan por las toxinas de acción más rápida, la medicina regenerativa y los estimuladores de colágeno. Hablamos de tendencias que buscan el cuidado global de la piel. Se implementan, además, rutinas de belleza personalizadas que se inician con un exhaustivo análisis basado en la IA. El rostro se convierte así en un lienzo sobre el que trabajar, que perfectamente cuidado, permite que rellenos o láseres ganen en efectividad y resultados.

Por otro lado, la Dra. Carmen Górriz, subdirectora de la Unidad de Medicina Estética de IMR, sigue apostando en 2025 por la combinación de tratamientos para obtener los mejores resultados. El ácido hialurónico reposiciona volúmenes, los inductores de colágeno activan el fibroblasto para generar mayor tensión en la piel, los neuromoduladores hacen que los músculos pierdan la fuerza necesaria para evitar las arrugas, los polinucleótidos regeneran la piel, el láser de picosegundos regenera intensamente… No hay un tratamiento mejor que otro, sino la correcta combinación de tratamientos para obtener un resultado integral.

Programas de Longevidad Saludable

Hoy en día no se trata de vivir más, sino también mejor. Por ese motivo, una de las tendencias para 2025 será implementar programas altamente personalizados que combinen tratamientos faciales, dietas y estilo de vida, para un envejecimiento natural gracias a procedimientos diseñados para revertir los daños presentes y prevenir aquellos que puedan ocurrir en el futuro. Hablamos de protocolos altamente personalizados e individualizados que combinen un conocimiento profundo de las predisposiciones genéticas y epigenéticas del individuo, junto con una gama completa de intervenciones holísticas, médicas, científicas y estilo de vida que llevarán a cabo para mejorar su salud actual y futura.