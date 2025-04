Ponte guapa esta primavera

La primavera, sinónimo de renovación, llega cargada de innovaciones en medicina estética que prometen realzar la belleza. Ahora, ya no se buscan cambios radicales, sino rejuvenecimiento inteligente. Te contamos cómo la medicina estética se convierte en el aliado perfecto para una belleza auténtica: eficaz, natural y adaptada a cada persona.

GRUPO PEDRO JAÉN

La última novedad de la clínica dermatológica del Grupo Pedro Jaén es Cynoglow, el primer tratamiento 100% regenerativo de la piel.

El Dr. Tufet nos lo explicó hace unos días, se trata del primer tratamiento integral de la piel que combina láser de pico segundos y radiofrecuencia con microagujas (Picosure + Potenza) en una sola sesión.

El tejido cutáneo se regenera consiguiendo una mejoría del envejecimiento cutáneo: “Este tratamiento cien por cien regenerativo, que utiliza la sinergia de ambas tecnologías- puntualiza el Dr. Tufet- consigue una piel radiante y menos flácida, que evita la temida pillowface originada por overfilling”. Además, añade: “Potenza es el equipo más versátil del mercado gracias a sus 4 modos de radiofrecuencia y a su variedad de cabezales, que permiten borrar los signos de flacidez, obtener increíbles resultados en las zonas de piel fina como la del contorno periocular o vehicular activos respectivamente”.

El láser Picosure se aplica después, es el único que opera en picosegundos y que está autorizado por la FDA para tratar el melasma. Como explica el Dr. Tufet: “en lugar de un efecto fototérmico, genera un efecto fotomecánico, que rompe el pigmento epidérmico en pequeñas partículas, posteriormente eliminadas de forma natural por el organismo. Este detalle le convierte en un equipo muy preciso y seguro, con grandes resultados en todos los fototipos, pero especialmente en pieles fotodañadas”.

Dados los resultados, no es de extrañar que digan que entre sus adictas a la radiofrecuencia con microagujas se encuentra Kim Kardashian.



La sinergia de ambas tecnologías en una misma sesión cambia el enfoque de la medicina estética, al sustituir la huella negativa de los rellenos por otra positiva de colágeno regenerado, además la pigmentación se unifica.

Ventajas: - Este tratamiento se puede aplicar en cara, cuello, escote, brazos o manos con el sistema de microagujas. - No hay riesgo de hiperpigmentación. - Menos molesto que una mesoterapia. - 100% regenerativo.

A tener en cuenta: - Se requiere crema anestésica 1h antes y su aplicación puede resultar algo molesta. - Leve eritema y edema al finalizar, puede durar 2-3 días. - Es necesario aplicarse crema solar SPF50 los días posteriores y una crema regenerante-hidratante. - Lo ideal son 3 sesiones, una cada mes. Posteriormente conviene realizar alguna sesión anual de mantenimiento.

En definitiva, la maestría del Dr. Tufet junto con Cynosure Lutronic (compañía estadounidense-coreana de tecnología dermo-estética líder del mundo) hará que consigas unos resultados espectaculares nunca antes vistos.

Dónde: Grupo Pedro Jaén C. de la Estafeta, 8, la Moraleja, Madrid Serrano, 143, Madrid Cinca, 30, Madrid Serrano, 166 Chaussée de Waterloo 835, Bruselas

CRISTINA GALMICHE

Para celebrar la llegada del buen tiempo, la prestigiosa experta en belleza Cristina Galmiche nos propone un tratamiento infalible para brillar más que nunca: una oxigenación artesanal combinado con 40 minutos de radiofrecuencia Exilis Ultra 360°.

Defensora de una belleza cercana, realista y sostenible, Cristina Galmiche sigue a pies juntillas el mantra que aprendió de su maestro, el gran Jean d’Estrees: entender cada piel como un lienzo y cada tratamiento facial y corporal como un proyecto personal, como una obra de autor.

Para esta facialista: “de nada sirven los mejores principios activos, ni las manos mejor adiestradas, ni la tecnología más avanzada, si la piel sobre la que se trabaja no está impoluta y sin rastro de toxinas, impurezas y células muertas”. Por eso, la Oxigenación Facial artesanal de Cristina Galmiche es el tratamiento perfecto para restaurar la salud global de la piel.



Si a esto además le añadimos la radiofrecuencia Exilis Ultra 360º conseguimos el tándem ideal, ya que Exilis Ultra 360° es el primer dispositivo estético no invasivo que utiliza simultáneamente radiofrecuencia y ultrasonido para reducir arrugas, flacidez y remodelar.

Según Cristina Galmiche "es el complemento perfecto para conseguir pronto y sin molestias un rejuvenecimiento facial integral en cara, cuello y escote. Podríamos decir que estamos ante los tratamientos con efecto lifting inmediato más innovadores del mercado por su capacidad para cumplir lo que prometen sin alterar nuestra vida".

Los resultados son inmediatos: remodela las facciones, reposiciona los pómulos, levanta las cejas, afina el cuello y el escote, reduce la doble barbilla y redibuja el contorno facial gracias a su capacidad para estimular el colágeno y la elastina.

Precio de la oxigenación facial artesanal: A partir de 90€ Sesión:90 minutos de duración Duración de Exilis Ultra 360°: 40 minutos. Precio: 175€ la sesión

Dónde: Cristina Galmiche Calle Núñez de Balboa, 103 en Madrid Calle El Algabeño, 121 en Madrid Calle San Isidro, 1 en Alcalá de Henares Calle Maestranza, 4 en Málaga

ASUNCIÓN GARCÍA INSTITUTO ANTIAGING

Asunción García, profesional de la estética desde hace 38 años y cuyas clínicas de Castellón son una de las más reconocidas, nos presenta su exclusivo ritual de Spa Vitalidad de los Glaciares, un tratamiento facial que realiza de la mano de los productos exclusivos de la Maison Valmont, y que gracias a este promete energizar y revitalizar tu piel.

El proceso comienza con una limpieza profunda, con técnicas exclusivas del método Valmont, eliminando las impurezas y realizando una exfoliación suave. Se desmaquilla la piel de los ojos y los labios con Valmont Bi-Falls, seguida de la leche aterciopelada Valmont Fluid Falls, para eliminar cualquier rastro de pigmentos de la piel.

La limpieza final termina con una experiencia sensorial de nubes efervescentes con Valmont Bubble Falls, seguido de la aplicación de Valmont Vital Falls, reequilibrando el PH. Por último se aplica Valmont Primary Veil, un prebiótico y probiótico boost, que fortalece el microbioma de la piel.

Añadir que en este protocolo no sólo son importantes los excelentes productos de Valmont, para que todos ellos penetren bien se necesitan de las manos de una experta que sepa aplicar de manera precisa, con maniobras en los masajes energéticos que incluyen técnicas de elevación y movimientos de alisado profundo. No se deja ninguna zona al azar, el cuello y el contorno de ojos se suman a estos cuidados.

En el último paso se aplican productos específicos de la colección Valmont Vitality, de activos energizantes, antifatiga y antienvejecimiento.



“El resultado del protocolo, el antes y el después, es tan evidente, que emociona a la profesional y sin duda sorprende a la cliente", nos comenta Asunción García.

Lo ideal es realizarse una sesión cada quince días durante un mes, de esta manera la piel estará preparada para afrontar la época de verano y los meses de exposición continua al sol.

Dónde: Asunción García Instituto Antiaging Trinitat, 84, Castellón Bisbe Pont i Gol, 7, Castellón Rei en Jaume, 58, Castellón

La Maison Valmont: Jorge Juan, 13, Madrid

HOLAGLOW

La primera startup de medicina estética llega a España: Holaglow.

Con clínicas propias en 5 ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Murcia), llegan con una innovadora filosofía multigeneracional Powering Beauty, en las que se sigue una estudiada y precisa metodología para unos resultados en clave quiet beauty (el lujo silencioso aplicado a la estética), con tratamientos personalizados realizados por expertos y siempre con productos de máxima calidad.



Sonsoles Espí, la directora médica de Holaglow, nos da las claves para llegar perfectas esta primavera con su tratamiento de armonización facial que aplican en sus clínicas, 100% a medida de cada uno de sus pacientes.

“Basta con dar un repaso, dice la Dra. Espí, comparando fotos actuales vs. las de hace años de George Clooney o Brad Pitt, Adele, Blake Lively, Demi Moore, Sarah Jessica Parker, Rihana, Lindsay Lohan, las Kardashian (todas), Madonna, los Beckham (ambos), Elsa Pataky, Tom Cruise, Jennifer López, Ricky Martin, Nicole Kidman, Liam Hemsworth, Celine Dion, Ariana Grande, Penélope Cruz, Shakira e incluso Victoria Federica Marichalar....”. “Todos, explica la experta, presentan unos rasgos claramente afinados, más armónicos, definidos, perfeccionados y eso no se consigue sólo con inductores de colágeno”.

La armonización facial es un conjunto de procedimientos médico-estéticos personalizados que buscan equilibrar los rasgos faciales, mejorar la simetría y realzar la belleza natural de forma sutil, sin alterar la expresión ni provocar grandes cambios, que al final es lo que buscamos todas.

Para ello en las clínicas Holaglow se adaptan a la fisonomía del paciente, se analiza la estructura ósea, los volúmenes faciales, la calidad de la piel y la proporción entre diferentes áreas del rostro.



Se trabaja la fisionomía facial de forma integral, para que todas las facciones resulten equilibradas en conjunto:

1) En el tercio superior se tratan las arrugas dinámicas, la simetría y posición de las cejas y/o la apertura de la mirada con neuromoduladores.

2) En el tercio medio se definen y/o reposicionan los volúmenes de pómulos y mejillas con ácido hialurónico y se trabaja la calidad y la tersura de la piel, en los casos necesarios, con inductores de colágeno (Hidroxipatita cálcica). También se puede realizar una rinomodelación con Ácido Hialurónico.

3) En el tercio inferior se trabaja, según el caso, tanto el perfilado del contorno mandibular, la proyección y definición del mentón y/o la armonización o perfilado de labios, aportándoles simetría, jugosidad e hidratación. También, en caso necesario, se trabaja con inductores que ayudan a redefinir y retensar el óvalo facial. También se puede corregir la sonrisa gingival con neuromoduladores.

PVP Holaglow Armonización facial desde 569 €, Inductores de Colágeno desde 599 €

CLÍNICAS MENORCA

El Dr. Ángel Martín, director médico de Clínicas Menorca, nos cuenta la última novedad, la lipoescultura circunferencial 360.

Cuando sobran entre 30 y 50 kilos, inevitablemente la dieta y el ejercicio no son suficientes, y por ello en muchas ocasiones se recurre a la liposucción, uno de los tratamientos quirúrgicos más demandados tanto en hombre como mujeres, entre los 35 y 50 años.

Una de las últimas novedades de las Clínicas Menorca es la lipoescultura circunferencial. Para saber en qué consiste, desde la clínica Menorca el Doctor Ángel Martín nos cuenta: “Al principio, cuando hacíamos una lipoescultura de abdomen, solo extraíamos grasa de esta zona, pero con la práctica he llegado a la conclusión de que si extraemos la grasa cicunferencialmente, es decir, de la cadera, los flancos, nivel axilar, sobre todo cuando quitas grandes volúmenes de grasa, la piel se readapta mucho mejor en todas las zonas a la vez y, junto a la técnica de la lipoescultura superficial para retraer los tejidos, reduciendo la posibilidad de producir flacidez. Podemos evitar incluso técnicas de abdominoplastia. Reorganizando todos los tejidos de alrededor, circunferencialmente, se retrae la piel. En otras zonas del cuerpo como los muslos, es la misma técnica, y cuando se elimina la grasa en la parte lateral superior externa de los muslos, la cartuchera, también hay que trabajar la cara interna del muslo, siempre extrayendo la grasa en circunferencia para que toda la piel se readapte por igual. Si hacemos solo la cartuchera, o solo el abdomen, la piel no se puede recolocar en su conjunto, y esto es fundamental”.

La lipoescultura circunferencial por tanto es un procedimiento sin competencia de ninguna clase cuando se trata de quitar grandes volúmenes de grasa localizada.



“He llegado a sacar hasta 20 litros de grasa, en 2-3 sesiones espaciadas en un mes. Son pacientes con obesidad, obviamente, que habían intentado todo para adelgazar. Pero tenían una lipodistrofia tan localizada, que si no les ayudas, es imposible, a no ser mediante cirugía bariátrica, que se quitaran el peso. Cuando haces un tratamiento así, el paciente ya sí quesabe que merece la pena cuidarse, tiene un aliciente, a partir de ahí ven que la dieta funciona. Les resulta más fácil seguir hábitos saludables de nutrición y ejercicio. Porque cuando tú a una paciente de más de 100 kilos le mandas hacer ejercicio, no puede, se cansa, se agota; es muy difícil llegados a este punto bajar de peso”.

Recuperación : en pacientes de grandes volúmenes de grasa, entre 8-10l, tardan una semana en hacer vida normal. Para que se observen resultados definitivos habrá que esperar unos 6 meses.

Posoperatorio: se necesita llevar faja un mes y a partir de la semana drenajes linfáticos manuales días alternos para evitar edema e inflamación. Para llevar a cabo esta técnica se requiere mucha experiencia, no vale cualquier sitio ni cualquier médico, es muy importante rodearse siempre de los mejores.

PVP: dependiendo de las zonas, entre 6.000 y 9.000 €.

Dr. Ángel Martín, director médico Clínica Menorca

Dónde: Clínica Menorca C/ Menorca, 12-14 28009 Madrid https://www.clinicamenorca.com/