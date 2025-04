‘Stiletto’ y ‘ballerina’, dos de las puntas que más estilizan nuestras manos

No todas las uñas son iguales, existe una gran variedad de formas y tamaños diferentes, desde las redondas u ovaladas a las almendradas, de campana y, también, dos de las más elegantes: las ‘stiletto’ y las ‘ballerina’ o ‘coffin’. De ambas nos habla una especialista.

Punta Stiletto (izquierda) y Coffin o Ballerina (derecha) / Fotos : Entity

Las uñas stiletto destacan por ser muy puntiagudas: “No son para todo el mundo, requieren ciertos cuidados y poner atención en determinadas circunstancias, por lo que también se puede optar por las uñas de gel o acrílicas, sin duda las recomiendo para cualquier evento, fiesta o incluso para el día a día. Eso sí, si optamos por que sean naturales, se requiere de una longitud concreta para poder trabajarlas, previamente deben dejarse crecer. Un cortaúñas y una buena lima serán herramientas suficientes para darles forma, quedan especialmente bien en mujeres con manos pequeñas y dedos gorditos, pues las estilizan considerablemente, si bien pueden lucirse en todo tipo de manos”– nos comenta Berenice Espejo, manicurista oficial de Entity España.

Berenice aconseja llevarlas en una francesa con punta negra, con un blanco translúcido o nude y rosas suaves de los que tan moda están esta primavera, también con piedritas, efectos cromado y metalizado, o en una manicura baby boomer: “Luce como una manicura francesa degradada o difuminada, dando un aspecto natural que queda ideal en unas stiletto. Se puede hacer con acrílico o esmaltes convencionales, y el acabado, puede ser brillo o mate según el gusto de cada chica”. Para cuidarlas y mantenerlas en perfecto estado, desde Entity España recomiendan sobre todo poner el foco de atención en las puntas, fortalecerlas, limarlas bien para que continúe la forma, echar mano de aceites nutritivos e hidratantes y acudir a nuestro salón de uñas en caso de rotura.

Sobre las uñas en ballerina o coffin, aquí la punta no es puntiaguda sino cuadrada y con bordes rectos: “Le quedan muy bien el efecto aurora y los tonos nude más clásicos al igual que colores más llamativos y potentes ahora de cara al verano. Optar por las coffin o las stiletto es mera cuestión de gustos, ambas son muy elegantes y sofisticadas”.

Todo empieza en el limado

El limado y la forma que damos a la uñas son lo principal para fortalecerlas y tenerlas siempre sanas, ayudando también a resaltar la belleza de nuestras manos. Si miras un momento tus dedos, podrás analizar el tipo de uña que tienes e intuir la forma que más te favorece, aunque todo va en el gusto y finalmente en como más cómoda te sientas: “Comienza por analizar tus manos, si son pequeñas o grandes, finas o gorditas, para pasar después a la propia forma de tus uñas, cuadrada, ovalada, triangular, estrecha… si tus manos son pequeñas y finas, lo que más te favorece visualmente son las formas redondas, ovaladas o en forma de almendra, ya que estilizan las manos luciendo alargadas y femeninas, como por ejemplo la almendrada (Almond), que a diferencia de lo que piensa una mayoría de mujeres, son la forma de uña más versátil y cómoda” – nos explica Berenice, para la que recomienda una lima de 180/240 grits, un grano que no es agresivo y que evitará debilitar las uñas, vigilando el largo entre 3 o 5 milímetros, suficientes para dar una bonita y elegante forma.

De igual manera, para manos más grandes con uñas ya sean anchas o estrechas, la forma más favorecedora es la semicuadrada, redonda o la coffin. También los dedos ayudan a adivinar qué tipo de forma es el más adecuado: “Si para unos dedos gruesos o gorditos lo mejor son las uñas ovaladas, para unos dedos delgados lo más indicado son unas uñas cuadradas en forma recta, manera de estilizar aún más la mano”. Para favorecer la salud y crecimiento de las uñas, es muy importante el modo en que se liman y cortan, ya que puede fortalecerlas o debilitarlas: “Para conseguir unas uñas sanas y fuertes, se recomienda dejarlas crecer rectas hasta un milímetro y medio aproximadamente en los lados, y limarlas dándoles una forma semicuadrada u ovalada que siga el contorno de la punta del dedo. Lo mejor es limar desde la esquina de los laterales hacia el medio”.