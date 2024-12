Me pregunto cuándo se va a dejar de politizar absolutamente todo por parte de los movimientos “progres” de este país, unos movimientos asociativos y políticos cuyos ideales cada vez se los cree menos gente; me pregunto cuando dejará la izquierda “progre” de crear tanto odio en esta España, una España que han convertido en “facha” o roja; me pregunto cuándo se enterarán las formaciones de color rojo y morado que el ser humano está por encima de cualquier ideología; me pregunto cuándo se dará cuenta el complot rojo de este país que esta sociedad ha de mejorar, y que esta mejora no es posible con la nauseabunda ideología de género que llevan introduciendo desde hace un tiempo en el entramado de nuestra sociedad; me pregunto cuándo dejará de opinar esta mafiosa izquierda política de lo que no sabe o no quiere saber, comportándose acompañada de una enorme hipocresía; me pregunto cuándo dejará esta dictatorial izquierda de acusar a formaciones de derechas de lo que no son, no dejándolas expresarse con total libertad practicando una brutal censura; me pregunto cuándo dejaremos de mirar y creernos las mentiras y bulos que lanza constantemente la izquierda apoyándose en medios de comunicación que compra; en definitiva, me pregunto cuándo será posible todo lo expresado, y reflexionando, será posible cuando Vox esté en el Gobierno de España.