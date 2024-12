España no cumple el objetivo de IA para 2025 pero sí en Big Data: estancados en el 12% frente al reto del 25%

España sigue lejos de alcanzar el 25% de empresas que utilicen Inteligencia Artificial y Big Data en 2025. Así queda marcado en la ruta de objetivos del documento España Digital 2025, que situaba esa cifra como meta para el próximo año. Sin embargo, según los datos estudiados por la tecnológica Pandora FMS, las empresas nacionales siguen lejos de ese porcentaje.



En base al análisis de las cifras recabadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en el primer trimestre de 2024, solo el 12,4% de las empresas españolas utiliza la IA. Una cifra similar a la que muestran otras estadísticas europeas analizadas por Pandora FMS, como el 11,3% que recoge Eurostat o el 9,20% del DESI, informe que estudia los avances digitales de las sociedades y economías de Europa.

El escenario con el Big Data es muy diferente. En primer lugar, cabe destacar que se ha sustituido el concepto de Big Data por Análisis de Datos. Y, con ello, las cifras se han disparado. Según la misma fuente del INE analizada por la compañía, más del 31% de empresas españolas utiliza esta herramienta. Según las fuentes europeas, esos datos se disparan hasta el 38%, por lo que queda constancia del crecimiento de dicha tecnología.

Sin embargo, es evidente que el 25% de empresas que utilicen tanto Inteligencia Artificial como el renombrado Análisis de Datos no se cumple en la actualidad. Falta más de un 10% de aplicación de la IA para que el objetivo de España se alcance. El crecimiento anual, a la vista de los datos de los últimos años, es de entre un 2% y un 3%, por lo que el despegue de la IA en 2025 debe ser mucho mayor.

“Las empresas cada vez comprenden mejor que tener datos y saber analizarlos es una ventaja competitiva y puede suponer un ahorro económico y de personal”, explica Sancho Lerena, CEO de Pandora FMS. El experto en seguridad y gestión IT reconoce que “sigue faltando mucha inversión y mucha formación”, pero que el desarrollo de sistemas de monitorización está facilitando la gestión a una gran cantidad de empresas.

“Hay sistemas lo suficientemente desarrollados como para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Monitorizar toda la estructura IT permite tener una visión global, facilita la gestión de toda la información y, además, alerta ante cualquier comportamiento anómalo que pueda suponer un colapso del sistema general o incluso un ciberataque”.

Si bien es cierto que el uso de Inteligencia Artificial entre las empresas españolas ha ido en aumento en los últimos años, especialmente entre las compañías de más de 250 empleados que ya tienen muy asumido su uso en el día a día empresarial, las PYMES que completan el panorama económico español todavía no tienen aplicada este tipo de tecnología.

“Muchas no lo aplican por desconocimiento, pero no hay que olvidarse de la desconfianza. Sobre todo en un momento donde la seguridad digital está recibiendo tantos ataques, especialmente en grandes empresas con, a priori, sistemas mucho más fiables que otras más pequeñas”, subraya Lerena.