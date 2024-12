4 de cada 10 españoles se sienten culpables cuando gastan más de lo planeado en regalos, según Intrum

De acuerdo con el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, España es el segundo país con más ciudadanos, de acuerdo con esta afirmación, solo por detrás de Grecia (49%), y siete puntos por encima del promedio europeo (33%). La compra de caprichos genera todavía mayor malestar: un 54% de españoles se siente culpable cuando gasta dinero extra en autoregalos, una cifra que supera también a la media de respuesta en Europa (45%) El periodo navideño es una época de intensa actividad comercial, con un aumento significativo en los gastos destinados a regalos, ocio, restauración o alimentación, que impactan en el presupuesto de muchos hogares y, en algunos casos, generan malestar entre quienes no logran ajustarse a sus planes financieros. Esta es una de las conclusiones de la última edición del Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, un análisis sobre la situación financiera de los ciudadanos de 20 países europeos. En él, se recoge que el 40% de los españoles se siente culpable cuando gasta más de lo previsto en regalos para otras personas, reflejando así, una creciente preocupación por el control presupuestario en épocas como esta.

A nivel europeo, el porcentaje de respuesta se reduce al 33%. España se posiciona, así, como el segundo país con mayor proporción de ciudadanos que comparten esta preocupación, solo por detrás de Grecia (49%), y por encima de Italia (36%), Reino Unido (36%) o Alemania (32%). En el otro extremo, Austria, Dinamarca y Suecia registran cifras más bajas (26%), con Suiza en último lugar con solo un 20%.

La presión por exceder los límites financieros en fechas como esta no solo genera remordimientos entre quienes no logran ajustarse a sus planes económicos en la compra de regalos para otros, sino también en la adquisición de caprichos para uno mismo. De hecho, cuando el desembolso no es para otros, el malestar es todavía mayor. Según el estudio de Intrum, el porcentaje de consumidores españoles que siente culpabilidad al gastar más de lo previsto en compras personales es del 54%. Una cifra que también está por encima de la de la media europea (45%).

Los más jóvenes, población con mayor sensación de culpa

A la hora de gastar, las diferencias entre generaciones son evidentes. Los más jóvenes muestran una mayor preocupación por exceder sus límites financieros, tanto en gastos personales como al comprar regalos para los demás. Este fenómeno refleja las circunstancias económicas que enfrentan las nuevas generaciones y también una mayor presión social ligada al consumo. En lo que respecta a la culpabilidad por gastar más de lo planeado en otros, la Generación Z lidera este sentimiento, con un 46%, seguida de los Millennials con un 45%, la Generación X con un 39% y los Boomers con un 32%. En cuanto al gasto en regalos para uno mismo, también es la Generación Z la que muestra un mayor nivel de culpabilidad, con un 67%, seguida de los Millennials, con un 56%. Por otro lado, los Boomers y la Generación X tienen porcentajes algo más bajos, con un 48% y un 52%, respectivamente.

1 de cada 3 españoles admite que realiza más compras no planificadas en tiendas físicas que hace dos años

Una de las razones que podría estar detrás de este gasto excesivo es el aumento de las compras sin planificación previa, que contribuye a que se sobrepasen los presupuestos establecidos. Especialmente, en temporadas como la Navidad, cuando los establecimientos juegan un papel clave, ofreciendo descuentos y promociones, y creando un ambiente atractivo y estimulante que impulsa a los consumidores a gastar más de lo previsto. Así, del Informe Europeo de Pagos de Consumidores se desprende que el 33% de los españoles realiza más compras espontáneas en tiendas físicas ahora que hace dos años, un comportamiento que también se refleja a nivel europeo, con un 38%.

Claves para gestionar las finanzas durante estas Navidades

Las compras navideñas pueden convertirse en un desafío si no se gestionan adecuadamente, incurriendo en gastos innecesarios que afecten a la salud financiera de los hogares de cara a la denominada "cuesta de enero". Más aún si estos desembolsos se dejan para última hora, ya que se corre mayor riesgo de tomar decisiones impulsivas y gastar más de lo previsto. Con el objetivo de ayudar en este proceso, desde Intrum comparten algunas recomendaciones:

Establecer un presupuesto para los regalos. Antes de comenzar a comprar, es preciso hacer una lista de las personas a las que se quiere regalar y definir un límite de gasto para cada una de ellas. Esto ayudará a mantenerse dentro de las posibilidades financieras de cada hogar y evitará excederse en esta partida.

Antes de comenzar a comprar, es preciso hacer una lista de las personas a las que se quiere regalar y definir un límite de gasto para cada una de ellas. Esto ayudará a mantenerse dentro de las posibilidades financieras de cada hogar y evitará excederse en esta partida. Aprovechar las ofertas de forma estratégica. Si bien las ofertas navideñas pueden ser tentadoras, es importante asegurarse de que realmente aportan un valor añadido, que no se trata de una compra impulsiva y, a poder ser, que encajan en la lista de regalos y presupuesto preestablecido.

Si bien las ofertas navideñas pueden ser tentadoras, es importante asegurarse de que realmente aportan un valor añadido, que no se trata de una compra impulsiva y, a poder ser, que encajan en la lista de regalos y presupuesto preestablecido. Valorar si es necesario financiar las compras. Si se decide financiar algunas compras, hay que asegurarse de que las cuotas sean manejables, sin comprometer la estabilidad financiera a largo plazo.

Si se decide financiar algunas compras, hay que asegurarse de que las cuotas sean manejables, sin comprometer la estabilidad financiera a largo plazo. Revisar el presupuesto después de las fiestas. Una vez que pasen las celebraciones, es clave revisar cuánto se ha gastado en total durante las compras navideñas. Este análisis permitirá ajustar el presupuesto para el próximo año, asegurando una planificación más clara y evitando desequilibrios financieros en el futuro.