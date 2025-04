Hidrocefalia en adultos: síntomas, diagnóstico y opciones de tratamiento

A menudo, se cree erróneamente que la hidrocefalia solo afecta a bebés y niños; sin embargo, lo cierto es que esta enfermedad también puede desarrollarse en la edad adulta, sobre todo en edades más avanzadas. Por este motivo, en este artículo especializado se ha detallado qué es, cómo se detecta y qué opciones existen para tratar la hidrocefalia en adultos en Madrid de forma segura y eficaz.

Y es que esta condición neurológica resulta, en cierta medida, frecuente a partir de los 60 años, pudiendo afectar a la salud de los pacientes y a su vida diaria. Esta afección se caracteriza por acumular excesiva cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades más profundas del cerebro, pudiendo dañar los tejidos cerebrales y provocando algunos síntomas incómodos para el paciente.

Sea como sea, en Madrid existen centros médicos especializados en tratar estas condiciones neurológicas, como el equipo del Doctor Diamantopoulos, que cuenta con tecnología de vanguardia para la detección y el tratamiento rápido y seguro de esta condición.

¿Qué es la hidrocefalia en adultos?

La hidrocefalia en adultos es una afección neurológica que se da cuando el líquido cefalorraquídeo no se drena correctamente. En condiciones normales, este líquido se encarga de proteger y nutrir el cerebro y la médula espinal, sin embargo, cuando se acumula, puede comprimir las estructuras cerebrales y terminar ocasionando problemas neurológicos. Esto se da principalmente porque no existe un equilibrio entre la producción de líquido cefalorraquídeo y su absorción, provocando una acumulación excesiva en las cavidades internas del cerebro.

De esta manera, la hidrocefalia en adultos ocasiona que el tejido cerebral se comprima y terminen por alterarse algunas funciones neurológicas básicas. Al contrario de lo que ocurre con la hidrocefalia infantil, esta afección no provoca un aumento del tamaño del cráneo, pero sí desencadena otros síntomas que pueden pasar más desapercibidos y que merman las capacidades de manera progresiva, pudiendo llegar a ser incapacitantes si no se tratan de manera adecuada.

Tipos de hidrocefalia

Dentro de la hidrocefalia en adultos existen varios tipos diferentes en función de a qué área del cerebro afectan. En primer lugar, destaca la hidrocefalia comunicante, una condición en la que el líquido cefalorraquídeo sí fluye entre las cavidades internas del cerebro pero existe un bloqueo en su absorción en el espacio subaracnoideo.

En segundo lugar, se encuentra la hidrocefalia no comunicante u obstructiva, en la que un elemento como un tumor, un quiste o una malformación bloquea e impide el flujo correcto del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Finalmente, el último tipo de hidrocefalia más común en personas mayores de 60 años sería la normotensiva o hidrocefalia de presión normal (HNT), en la que el líquido tiende a acumularse sin elevar la presión intracraneal, pudiendo causar demencia o incontinencia y haciendo más difícil su diagnóstico.

¿En qué se diferencia de la hidrocefalia infantil?

A pesar de que la hidrocefalia infantil resulta más conocida para la población general, lo cierto es que se diferencia de la hidrocefalia adulta por sus causas. Mientras que en niños y bebés la hidrocefalia suele deberse a una causa congénita por malformaciones como la espina bífida o las hemorragias intrauterinas durante el embarazo, la hidrocefalia en adultos es adquirida, es decir, se deriva de un traumatismo, de una infección, del envejecimiento o de la aparición de un tumor cerebral, entre otras cuestiones.

Por otra parte, otra de las diferencias entre la hidrocefalia infantil y la hidrocefalia en adultos son sus síntomas. En el caso de los niños, esta afección neurológica se manifiesta a través de un aumento anormal del perímetro craneal y puede provocar vómitos. Por su parte, en los pacientes adultos, la hidrocefalia no provoca un aumento visible de la cabeza, sus síntomas suelen ser más sutiles y pueden confundirse con otras enfermedades asociadas al envejecimiento como el Alzheimer o el Parkinson.

Principales síntomas de la hidrocefalia en edad adulta

La hidrocefalia en adultos presenta una serie de síntomas que generalmente se asocian al tipo específico de hidrocefalia que sufre cada paciente. A continuación, se resume la sintomatología general que suele presentar esta afección neurológica.

Cambios en la marcha y el equilibrio

Uno de los síntomas más usuales asociado a la hidrocefalia en adultos es la alteración de la marcha y los problemas de equilibrio. Muchos pacientes se refieren a este síntoma alegando que tienen la sensación de tener los pies pegados al suelo, dificultándoles ponerse en marcha e impidiéndoles caminar de manera cómoda y normal. En estos casos, los pasos tienden a volverse cortos, inestables y los pacientes suelen arrastrar los pies mientras caminan.

Problemas de memoria o deterioro cognitivo

Otro de los síntomas comunes de la hidrocefalia son los problemas de memoria y el deterioro cognitivo. Esto puede manifestarse al principio a través de olvidos leves, como no ser capaz de recordar un nombre o una cita médica, y suele progresar hacia una ralentización de la capacidad de procesar información o resolver problemas.

Incontinencia urinaria y otros signos neurológicos

Finalmente, la hidrocefalia también presenta otra serie de síntomas neurológicos como puede ser la incontinencia urinaria, la visión borrosa, la fatiga o los dolores de cabeza que aparecen, sobre todo, durante la mañana, debido al aumento de la presión intracraneal al dormir.

¿Cómo se diagnostica la hidrocefalia?

A pesar de que los síntomas que se mencionan pueden, en algunos casos, confundirse con los de otras enfermedades típicas del envejecimiento, actualmente, las clínicas cuentan con diversos mecanismos de diagnóstico que aseguran que la hidrocefalia en adultos se pueda identificar y tratar a la mayor brevedad posible.

Pruebas neurológicas y de imagen

El primer paso para diagnosticar la hidrocefalia pasa por un examen neurológico completo, en el que se realizan pruebas de imagen como un TAC cerebral o una resonancia magnética (RSM). Por su parte, el TAC facilita observar los ventrículos dilatados diferenciando la hidrocefalia de otras condiciones obstructivas como pueden ser tumores, mientras que la resonancia magnética aporta imágenes más detalladas sobre el sistema ventricular, permitiendo detectar alteraciones más sutiles.

Evaluación clínica por el neurocirujano

El segundo paso para emitir un diagnóstico de hidrocefalia en adultos es que el paciente se someta a una evaluación clínica por parte de un neurocirujano especializado. Así, el doctor tendrá en cuenta el historial, los síntomas y los resultados que hayan arrojado las pruebas realizadas para dar con el tipo de hidrocefalia que sufre y poder ofrecerle un tratamiento a medida.

Tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia

En términos generales, el tratamiento de la hidrocefalia suele pasar por una intervención quirúrgica realizada por un neurocirujano, que se encargará de evaluar cada caso de manera particular para poder aplicar la técnica más idónea para el paciente.

Derivación ventrículo-peritoneal: qué es y cómo funciona

El procedimiento quirúrgico más común para tratar la hidrocefalia es una intervención conocida como derivación ventrículo-peritoneal. Durante la cirugía, se introduce un catéter que funciona como drenaje, para que el exceso líquido cefalorraquídeo pueda fluir desde los ventrículos cerebrales hasta la cavidad peritoneal, donde el líquido es reabsorbido por el organismo de manera natural. Generalmente, este sistema incluye también una válvula que regula el flujo del líquido para una mayor comodidad del paciente.

Resultados y recuperación tras la intervención

Generalmente, los pacientes pueden comprobar los resultados de la intervención en las primeras 24 a 48 horas, recuperándose rápidamente en cuestiones como la facilidad para caminar o en cuestiones cognitivas y de memoria. Por otra parte, también es necesario apuntar que la recuperación completa puede llevar varias semanas o incluso meses, dependiendo de las condiciones particulares de cada paciente y del tiempo que haya estado presente la hidrocefalia sin recibir tratamiento.

Importancia de un diagnóstico temprano y un equipo especializado

Uno de los puntos más importantes para conseguir resultados positivos en el tratamiento de la hidrocefalia en adultos es acudir regularmente a las revisiones médicas, para poder registrar los síntomas de esta enfermedad y tomar las medidas que sean pertinentes. En los casos de hidrocefalia el diagnóstico temprano por parte de un equipo de neurocirujanos especializados es sumamente importante para garantizar la mejor recuperación y devolver a los pacientes la calidad de vida que merecen.

Riesgos de no tratar la hidrocefalia en adultos

No tratar la hidrocefalia en adultos puede ocasionar riesgos graves para la salud, sobre todo, en los casos en los que la elevada presión intracraneal pueda dañar de manera irreversible el cerebro. Ignorar los síntomas o no recibir el tratamiento adecuado pueden derivar en otras dolencias y enfermedades como la pérdida de tejido cerebral, la incapacidad para caminar, la demencia e, incluso en los casos más graves, provocar un estado de coma.

¿Dónde acudir en Madrid para una evaluación experta?



Contar con un diagnóstico y un equipo médico experto que realice una evaluación exhaustiva de cada caso son los elementos principales para poder tratar con éxito la hidrocefalia en adultos. En Madrid, existen equipos médicos altamente especializados como el equipo del Dr. Diamantopoulos. Su equipo de neurocirujanos con más de 20 años de experiencia en este campo es pionero en utilizar técnicas mínimamente invasivas y pruebas diagnósticas que ofrecen resultados rápidos y certeros.