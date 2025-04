DGT y Educación revolucionan la formación del Profesor de Formación Vial y del monitor del curso de puntos

Para DAC Docencia la nueva Ley de FP marca "una auténtica revolución en la formación en Movilidad Segura y Sostenible", al permitir itinerarios modulares que conducen a titulaciones superiores La nueva Ley de FP revoluciona la Movilidad Segura y Sostenible y crea más de 30 cursos de GRADOS A, B y C. De estos cursos, 4 de GRADO C darán acceso directo a profesiones muy demandadas como son:

Profesor de Formación Vial

Monitor del Permiso por Puntos

Asesor de Movilidad

Educador Vial. En una revolución sin precedentes, el Ministerio de Educación ha publicado el Real Decreto 208/2025 de 18 de marzo, donde desagrega parcialmente el título de grado D: Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, en diferentes grados A, B y C de Formación Profesional.

En una primera fase, estas son las novedades en los nuevos Grados A, B y C:

4 Certificados de Profesionalidad de grado C.

5 Certificados de Competencia de grado B.

22 Acreditaciones parciales de Competencia de grado A. En relación con los Certificados Profesionales de grado C, se crean estas 4 nuevas titulaciones:

Desarrollo de programas de educación vial en instituciones públicas y privadas.

Asesoría en movilidad segura y sostenible.

Monitor de cursos de conducción segura y eficiente.

Certificado de aptitud de profesor de formación vial. Los objetivos principales de esta desagregación son:

Permitir una formación progresiva y acumulable.

Adaptar la formación a las necesidades del sector.

Facilitar la acreditación de competencias por experiencia laboral.

Fomentar la especialización y la inserción laboral. Con estas nuevas titulaciones, para acceder a la profesión de Profesor de Formación Vial en la actualidad existen estas tres vías diferentes:

DGT: accediendo a convocatorias de cursos donde se obtiene un certificado que permite trabajar en autoescuelas (vía a extinguir hasta que haya suficientes titulados de FP en España).

FP GRADO C: Superando el Certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial, de 820h del Ministerio de Educación.

FP GRADO D: Superando el Título de "Técnico Superior en Formación para a Movilidad Segura y Sostenible", de 2000h del Ministerio de Educación. Este título que incluye: Todas las habilitaciones para ser Docente de cursos de la DGT y del Ministerio de Transportes: Profesor de Formación Vial, Cursos del Permiso por Puntos, Cursos de Mercancías Peligrosas, Cursos del CAP. Además de Director de Autoescuelas de Centros de Cursos ADR (mercancías peligrosas). Asesor en Planes de Movilidad y de Seguridad Vial. Educador Vial para todas las edades y colectivos. Monitor de cursos de Conducción Segura. Docente en Seguridad Vial

: Superando el Título de , de 2000h del Ministerio de Educación. Este título que incluye: Elisa Capote, CEO de DAC Docencia, felicita a la DGT por su colaboración con el Ministerio de Educación a la hora de facilitar la transición de formaciones habilitantes de la DGT al mundo educativo. Además, agradece personalmente a Montserrat Pérez, Subdirectora de Formación y Educación de la DGT y a Covadonga Ruiz, jefa de Área de la Subdirección de Ordenación de la Formación Profesional del Ministerio de Educación, que hayan compartido en primicia estas novedades durante la celebración de la V Jornada de FP de Transporte y Movilidad Segura y Sostenible, y que hayan contado con la participación de DAC Docencia en este importante cambio.

