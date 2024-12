¿Se pueden asociar tecnológicamente el progreso y la libertad donde se romantiza la navegación por internet? ¿Es bueno el cambio de la dirección racional clásica a la masificación tecnológica? Quien lo crea, no entiende los conceptos de progreso y libertad. Libertad no puede haber porque todos los que utilizamos aunque sea una sola red social, ya estamos fichados: cualquiera puede saber de nosotros... ¡Eso no es libertad! Progreso tampoco puede existir cuando los piratas informáticos actúan, o cuando el terrorismo usa las nuevas tecnologías para perpetrar atentados... ¡Perdonen, eso no es progreso! Déjenme emplear el argot político sobre las redes sociales: son antidemocráticas. ¿Se crearon las redes sociales para que el usuario fuera productor de sus contenidos? Puede ser... ¡Pero cómo se le ha dado la vuelta al calcetín! Hoy día, las redes sociales se han convertido en enemigas de la intimidad, y los usuarios hemos de estar siempre alerta. Pues eso, ni libertad ni progreso... Las redes sociales están destruyendo el cara a cara, están hundiendo la educación social, están cargándose la normalidad de la civilización, están llevando a adolescentes y jóvenes a un gran vacío como personas... Pues eso, ni progreso ni libertad.