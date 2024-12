‘Basamento cristalino’ y otros poemas de Rolando Revagliatti

“BASAMENTO CRISTALINO”

Ese corazón está puesto muy lejos concurren expedicionarios

Resarce el aire cerca del oro. __________ “BASAMENTO CRISTALINO”, poemario de Jorge Leonidas Escudero.

“CABALLAZO A LA SOMBRA”

Me las vi con uno que más que como yo era en efecto yo viéndoselas conmigo

Tan intrincada como lúdica resultó la finalmente para nada excepcional contienda

de resultas de la cual redacto ahora este sosiego. __________ “CABALLAZO A LA SOMBRA”, poemario de Jorge Leonidas Escudero.

“LE DIJE Y ME DIJO”

Socorrémelo al tiempo, este insobornable, señalado con mi pulgar ¿O no ves que después de todo algo grogui quedó por la puntería de mi cimitarra justito en uno de sus plexos cayéndole cuando ya me iba a dañar cayéndome de golpe? __________ “LE DIJE Y ME DIJO”, poemario de Jorge Leonidas Escudero.

“LOS GRANDES JUGADORES”

Los junto a James Caan y Amelia Bence actores cada uno emigrado o extirpado o resucitado de ese par de filmes tormentosos donde ellos se gastaron compulsivamente

Los jugadores personajes que ahora caso en altar de lector

se tocan. __________ “LOS GRANDES JUGADORES”, poemario de Jorge Leonidas Escudero.

“UMBRAL DE SALIDA”

¿Será el compañerismo provocarte y ser provocado? ¿Será el trenzarse en este encuentro de búsquedas? ¿Será el compañerismo entrar y quedarse?

¿Será el proceder a justificar las lágrimas que viste en la mujer dejada? ¿Será una sensación acompañante propia de la búsqueda de salidas? ¿Será el compañerismo silenciarse para la nostalgia?

¿Será rescatar esas cartas? ¿Será tanto ver en declive a la inmensidad? ¿Será el compañerismo el estar de paso de las aves? __________ “UMBRAL DE SALIDA”, poemario de Jorge Leonidas Escudero.

“MAYO DE 1989 O EL HUMO”

No los necesita ni desde la perspectiva de una fiesta los necesita

No los necesita cuando asoma en esa fiesta un aeroplano los necesita

No los necesita nunca a maulas ni a condescendientes vestidos de fiesta los necesita

No los necesita aunque cuadre preguntarse si por el grado de milagro de esas moscas matadas unas y otras arribadas en plena fiesta los necesita. __________ “MAYO DE 1989 O EL HUMO”, poemario de Simón Esain.

“INDIGNACIÓN DE NOVIEMBRE”

Barro que predestina al paisaje parte con el siglo Aire que impone la amalgama de la inermidad y la constatación

El paseo va cobrando vidas y todavía no termina Circunscribir la intemperie y los efectos de la selva Desde aquí dispararon nubarrones hacia la precariedad oficiosa de lo desierto. __________ “INDIGNACIÓN DE NOVIEMBRE”, poemario de Simón Esain.

“NOCHE DE LAS COSAS, MITAD DEL MUNDO”

Vendrán días de turbulencia refugiada en mis álbumes fotográficos y en esas otras cosas que prosiguen en las avenidas

Vendrán días de itinerarios pergeñados por mis amigos en postas donde corrigen sus más arduos secretos hasta trocarlos en ventiladas emergencias

Vendrán días de preguntones profesionales imantados por mi crudeza los que conmigo subirán desaprovechándome interminables escaleras atestándome con la especie de miel de sus obviedades y sólo para perdurar a través de los micrófonos empalagados y en sus filmaciones

Vendrán días de enfermarse en alta mar líricamente o en una prosa chicha sitiados por la redundancia de los siguientes días

que vendrán. __________ “NOCHE DE LAS COSAS, MITAD DEL MUNDO”, poemario de Kato Molinari.

“UMBRAL”

Aduje que me provoca ser actor invitado a su escenografía

Puedo morir a satisfacción al borde de cualquiera de sus trajines (sospechoso de alardear yo si no de buen mozo: de perspicaz, lo cual no es poco en medio del vano desaliño reinante y vocinglería)

Susurré que sabría descomprimirme a conformidad de quienes sólo me requieren consecuente con mi ser actor. __________ “UMBRAL”, poemario de Kato Molinari.

“UN JERÓNIMO DE DUDA”

Mi perro se muestra indiferente pero se muestra

Mi perro no es mi perro aunque me tiene a mí

Si es hondo mi abandono decido que no cambien los hechos su modo de ignorarme (es un desesperado)

Lo dichosos que fuimos no se supo demasiado tarde. __________ “UN JERÓNIMO DE DUDA”, poemario de Kato Molinari.

“CABARUTE MR. ED”

El cascabel al gato se lo puso y también a un caballo Empezando por ahí

Acosó al Abstinente porque no dudó de que no le era indiferente Acusó a la Patrona de los Impuestos al valor y al honor agregados Siguiendo por allí

¡Huevazos al Ministro del Interior de Sí Mismo! resonó, concluyendo el mal (o buen) uso de los huevos. __________ “CABARUTE MR. ED”, poemario de Andrea Gagliardi.

“LA COMADREJA”

Vestido lucí anoche y no es que sea eso todo lo que un ganapán es capaz de desear

También transarme al hijo del medio del Subsecretario de Asistencialismo y Equiparación Social

Desnudo lucí por la mañana y no es que sea eso todo

He dicho

Y me arrepiento: porque lo dije tanto que ahí se me vienen esos bichos de este libro de las Maravillas

y me comen. __________ “LA COMADREJA”, poemario de Andrea Gagliardi.

“HOJAS DE SÁBILA”

Es en las condiciones de alguna intransigencia donde se afincan los versos y un frío callejero

Te lo dije: es la época. __________ “HOJAS DE SÁBILA”, poemario de Eduardo Dalter.

“LA PIPA DE KIF”

En este libro de lona crea un circo

En este circo crea y administra su libro

18 poemas en la arena. __________ “LA PIPA DE KIF”, poemario de Ramón del Valle-Inclán.