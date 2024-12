Desinformación-desinversión-desvergüenza

Leemos a menudo que en Osakidetza ya se dan mejoras sustanciales pero a la vez salen otras del personal de enfermería que lo contradice. Con iguales ingredientes, nos llegan dos menús muy diferentes que no sabemos con cual quedarnos. Es fácil deducir que falta “cocinado” previo y consensuar el plato combinado que nos sirvan a todos los ciudadanos.

A pesar de que los datos son muy interpretables, no tenemos nada mas fiel. Impresionante el enorme gasto en la Sanidad Pública del total del Presupuesto vasco, pero si no se relativiza y compara con territorios de parecida riqueza, no nos dice mucho. Tampoco dice mucho si no se conoce lo neto, el porcentaje desmenuzado de lo que es gasto de atención directa al paciente que incluye nóminas del personal sanitario, administrativo, farmacia, almacén y servicios, y por otra, el porcentaje que suponen las externalizaciones innecesarias, así como nóminas y gastos de altos cargos médicos y políticos de esa Consejería.

Según Eustat el porcentaje de gasto público en salud es el 6,5% del PIB siendo la media UE un 8,4%, con Alemania y Francia a la cabeza con mas del 10% y España 7,2%. En número de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes la media UE es 516, Alemania 766, Francia 550, España 294 y la CAPV 332, con estancias hospitalarias un 25% más bajo, siendo que en psiquiatría nos superan en atención directa y les superamos en consumo de fármacos en casa.

El último informe de Bruselas sitúa a España a la cola de la UE en riesgo de pobreza infantil, exclusión social y abandono escolar, debido a la falta de armonización en prestaciones sociales para reducir esa pobreza. Lo más llamativo del informe destaca la:“Escasa eficacia de las prestaciones sociales y ayudas del Fondo Social Europeo en la reducción de la pobreza infantil”, ya que en 2023 ha subido hasta un 34,5% cuando la media UE es 24,8%. ¿¿¿Se deberá a que el dinero que nos da la UE para reducir ese riesgo de pobreza no se utiliza solo a ello, ya que reducir un 17% cuando en la UE han reducido el 41,4%???

“Fe y Esperanza” como asociación de madres y familias afectadas por la retirada de sus niños por parte de los Servicios Sociales, estiman “injustificadas” en la mayoría de los casos. Por esa razón, denunció hace tres años en la Corte Penal Internacional para el Menor de La Haya, Parlamento Europeo, Tribunal de DDHH de Estrasburgo, Defensor del Pueblo y Audiencia Nacional con decenas de testimonios, lo que llamaron “Secuestro encubierto de bebés niños y niñas en situación presuntamente de desamparo”.

En lo más próximo, conozco un matrimonio rumano bien formado, educados y capaces, que inexplicablemente le quitaron la custodia de su bebé a través de Servicios Sociales de la Diputación de Gipuzkoa, “justificado” por ajustarse al protocolo titulado “Informe de desamparo”. ¿¿¿¿A centros de acogida que según la citada asociación han pasado decenas de miles de menores quitada la custodia a sus padres y reciben del Fondo Social Europeo una subvención de 68.000 euros por cada ingreso justificado y de 7 a 9000 al mes para manutención????

Reconozco el bien social y humano para aquellos casos de retirada de custodia a familias desestructuradas sin otra opción que esos centros de acogida de niños y familias acogedoras. También que esa suma de dinero da para mucho, y les da que sospechar, la opacidad por la dificultad de acceso a la responsable última, la dudosa justificación para devolver la custodia del bebé o niño y el alargamiento innecesario de la estancia en el centro, que en muchos casos, se deben a un interés no humanitario como denuncia el portavoz de la asociación.

En un ámbito paralelo, la Fiscalía Superior del País Vasco, denuncia violaciones en los centros de acogida a menores no acompañados (menas), aumentando un 93% en 2023, con 56 violaciones y 24 casos de abusos sexuales por parte de menores (como mínimo) y a menores. Según la Fiscal Superior Carmen Adán en el Parlamento Vasco: “Los delitos cometidos por jóvenes inmigrantes son cada vez más graves y preocupan especialmente las infracciones contra el patrimonio, las lesiones, los hurtos, los robos con fuerza y conducciones temerarias, aunque los delitos sexuales son los que más inquietud generan”. Los otros tres perfiles humanos en acogida por las instituciones son: red básica para niños retirados a familias, adolescentes con problemas de conductas (se han denunciado carencia de medios para formación y ocupación del tiempo, así como personal para atención directa y con capacitación profesional suficiente) y personas con discapacidades severas, siendo mas asequibles que los menas y no causantes de parecida alarma social… más que la que den los medios.

Con una oposición más dada a agitar el señuelo soberanista que a alcanzar la soberanía en la asistencia social, salud integral y dignidad de sus ciudadanos, hace posible que se den políticas criminales impunes para sus responsables.

A pesar de llevar años denunciando y reclamando el alquiler social de vivienda pública como mejor solución conocida en esos países equiparables, aquí lo han ignorado totalmente permitiendo que siga siendo objeto de especulación buitre ¿Para qué, para quienes y para cuando tiene destinadas el Gobierno Vasco las 546 viviendas VPO vacías muchas desde 2019? ¿son de ellos o nuestras?

Esto es posible gracias a un partido gobernante más dado a privilegiar a los de su casta, clase y apellido, que a adecuar en progreso y asistencia social al resto de una ciudadanía premeditadamente agitada para buscarse la vida. Así asumen resignados ese claro deterioro moral y educativo desde la infancia; el retroceso formativo de unos adolescentes totalmente desmotivados, apáticos y obligadamente imbuidos y asqueados de unas materias y metodología escolar que de manera premeditada no cumple la función pedagógica de “hacer pensar para saber”, base y pilar principal de todo sistema educativo. Aquí comienza el fracaso escolar; le sigue el sustituir al maestro por un profesor funcionario que profesa obediencia e ideología a cambio de seguridad material y estatus social.

Vivienda, sanidad, educación y civismo político o democracia participativa, son las cuatro ruedas de toda comunidad de progreso que se dejan impulsar por el motor de una espiritualidad basada en el respeto a la vida original desde la mínima intervención sobre la naturaleza humana, sus criaturas y la biosfera.

¿Donde situamos a la religión en este balance del fracaso civilizatorio? La religión en los países occidentales se ve en una doble inversión por sustitución. Ideológicamente, lo tradicional por lo emergente sobrevenido; materialmente, lo cognitivo por la frialdad de una tecnocracia especulativa e invasiva con el dogma del cambio climático como nueva religión orientada por los medios.

Volviendo al principal. Esta semana ha sido de suspense por asuntos judiciales en curso que más bien son señuelos para despistar la atención sobre lo que se trata en el Congreso pero se decide fuera de él y supone de quebranto socioeconómico a los ciudadanos y que debería estar ya en vía judicial.

El PNV actor principal. El de la casta, clase, apellidos y sigla comercial del oligopolio ligado al clan energético y grandes empresas con grandes beneficios. 10.500 millones en 2023 a restarle por el “Gravamen Extraordinario” para la Transición Ecológica tan solo 1200 millones comparados con los 9.814 millones pagados a accionistas buitre. También reciben flujos de dinero público por las exenciones de impuestos y reparación del deterioro medioambiental que causan entre las cuatro grandes del IBEX-35 y suman el 88% de las emisiones totales con Repsol a la cabeza con el 62%. Solo en el tercer trimestre de 2024 alcanzaron récord de beneficio con 12.811 millones y en noviembre elevaron el precio de la luz un 59,8% respecto al de 2023…...y desean duplicar en 2025.

Vandalismo económico en un país en donde la pobreza infantil y la dependencia crecen sin parar y ambas están igualmente desasistidas por gobiernos de partidos que además de no querer el dinero de los ricos, abrasan a una clase media aún autosuficiente y desprecian a una clase media-baja nativa que ven imposible su emancipación fuera del hogar de sus padres y crear una familia en igualdad a los de la casta gobernante.

Están matando la dignidad, identidad e ilusión del pueblo español y vasco a cambio de enajenar sus tierras de cultivo, sus acuíferos y manantiales, sus montes y destruir el sector primario agrícola y pesquero para vendérsela al mejor impostor junto a su alma mercader, no así su estatus de aforado siendo la mayor lacra democrática que hace posible el actual vandalismo económico.

Este es el precio que nos toca pagar por la compra con nuestro dinero del silencio de partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación y ONGs humanitarias y cristianas de este país que también bate récord en subvención pública en un 60% superior a la media UE y una nómina de las CCAA que ya superan los 100.000 millones año repartidas entre 27.000 empresas públicas y en algunas de ellas la nómina es superior al dinero que gestionan en su labor.

Si como mínimo lo hiciesen mal como el resto de la UE, nos resignaríamos a callar y no necesitar para la supervivencia democrática remover asuntos tan desagradables, pero dado que la podredumbre ya se sale por las costuras del país hay que buscar la manera de regenerar... no el tejido, sino quien lo ocupa.