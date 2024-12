¿Cuáles son los regalos de Navidad más odiados por los españoles?

Se acerca la Navidad, y con ella la compra masiva de regalos, ya sean para el 25 de diciembre o para el 6 de enero. Los españoles, según un estudio del comparador web idealo, prefieren, por un amplio margen, dinero en efectivo como regalo. Pero, ¿ qué hay de los regalos que nadie quiere recibir?



La encuesta muestra datos interesantes en este respecto: un 27% de los encuestados asegura que el regalo que más odia son los paraguas, seguido por las toallas (26%), los calcetines (25%), las bufandas (23%), la ropa interior (19%) y los pijamas (18%). Aunque algunos de estos regalos pueden ser útiles, no cumplen con las expectativas de sorpresa y emoción que se buscan en la Navidad.

Para comprar los regalos, en ocasiones la gente espera hasta el último minuto para adquirirlos, y aquí la tendencia es opuesta a lo que se ve en otras temporadas altas de compras. Y es que un 36% de las personas encuestadas afirman preferir ir a comprar los regalos a las tiendas físicas, asegurándose que lo que van a regalar es lo que tenían en mente.

Frente a ellas, tan sólo un 22% de los encuestados afirma su intención de comprar los regalos exclusivamente online. De este segundo grupo, casi 6 de cada 10 lo hacen por comodidad, 5 de cada 10 por ahorro de tiempo, y un 45% lo hacen porque los precios son más bajos.

Nuevas tendencias en los regalos

Para los hombres, se van abriendo más posibilidades que quizás antes no eran tan populares, por razones de estilo o sociales. Sin embargo, ahora se comienza a ver un incremento en el interés de productos como anillos, riñoneras, cremas o maquillaje.

Un 43% de los encuestados afirma haber utilizado con anterioridad el primer tipo de productos. En cuanto a las riñoneras, el porcentaje es de un 38%, por delante de otros como cadenas (30%), cremas antiedad (21%), pañuelos de tela (19%) o pendientes (18%).

Por último, se vislumbra que en un futuro próximo, artículos como el maquillaje, utilizado con anterioridad por un 10,5% de los hombres encuestados, aumente su popularidad en este sector de la población a la hora de ser regalado.

Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, ha comentado lo siguiente con respecto a las compras navideñas: "Cada año, los regalos más buscados reflejan nuevas tendencias y preferencias de los consumidores, y este 2024 no es la excepción. A través de nuestro estudio, hemos observado un ligero cambio en algunos artículos señalados, con los hombres más abiertos a recibir regalos como anillos, pendientes, riñoneras, maquillaje o cremas”.