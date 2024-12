En España, los mayores de 55 años generan riqueza con su consumo, ahorro y trabajo, pero se sienten discriminados por su edad, según un informe

Los mayores entre 55 y 75 años, más de 16.300.000 españoles, son un pilar básico de la economía y de la sociedad. Una buena parte sigue en activo, aportan dos o más ingresos al hogar, ahorra a final de mes, es propietaria de su vivienda y ayuda económicamente a su entorno. También están conectados a mundo digital, aprecian el ocio, el turismo y la cultura, cuidan su salud y consideran que su vida sexual es importante para su calidad de vida. Por otro lado, no están de acuerdo en alargar la jubilación más allá de los 65 años, no quieren dejar de conducir por razón de edad y sienten que la sociedad les envejece antes de tiempo y les discrimina sobre todo en la etapa activa.



Son algunas de las claves que definen al colectivo sénior en 2024, según el ‘V Barómetro del Consumidor Sénior’, realizado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, en colaboración con Google, con el objetivo de analizar los hábitos de consumo y comportamiento de este grupo de edad, que actualmente representa el 34% de la población total, el 60% del gasto y el 25% del PIB.

El estudio, que se ha dado a conocer hoy, también confirma que la “generación de las canas” presenta una situación financiera y unas expectativas económicas mejores que las de hace un año. El 58% se siente tranquilo con su situación económica actual, ocho puntos porcentuales más que hace un año, y contemplan con optimismo el futuro, pues el 73% de ellos considera que su situación se mantendrá igual o mejorará en los próximos años, frente al 58% de 2023 y 2022, respectivamente.

Ahorro, préstamos y cesta de la compra

En informe refleja datos muy interesantes sobre el comportamiento económico y financiero de los sénior. En España, los mayores de 55 años siguen siendo el sostén económico de su entorno más cercano. La mitad de ellos (51%) ayuda a familiares o allegados, sobre todo, a sus hijos, y, aun así, el 51% asegura que logra ahorrar a final de mes, un hábito que sigue ascendiendo y cuyo objetivo principal es estar preparados ante posibles imprevistos (60%), obtener seguridad y tranquilidad (51%) y ahorrar para complementar su pensión (25%), entre otros. El informe destaca, además, que, en el 57% de los hogares con un sénior, dos o más personas aportan con sus ingresos, que solo uno de cada cuatro mayores (23%) paga algún préstamo o hipoteca. Las dos partidas principales de gasto siguen siendo alimentación y bebidas no alcohólicas (89%), y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (83%), para las que se prevé un mayor incremento del gasto en 2025.

Edadismo, vida laboral y jubilación

Los mayores sienten que la sociedad “les envejece” antes de tiempo. Así lo recoge el informe que confirma que, aunque para la mayoría de los sénior alguien es mayor a partir de los 74 años, creen que la sociedad fija ese momento en los 67 años. Según la investigación, 3,6 millones de personas mayores de 55 años se habrían sentido discriminadas por su edad y 1 de cada 3 sénior de 55 a 59 años, 1,1 millones, ha sentido discriminación por su edad, lo que evidencia que comienza a producirse en el entorno laboral, disminuyendo en las siguientes etapas. Con respecto a su vida laboral, actualmente, solo el 15% de los mayores de 55 años alargaría su vida profesional más allá de los 65 años, pero, sin embargo, un 38% de los sénior en activo y un 25% de los ya jubilados desearía poder compaginar trabajo y pensión.

Conducción y relaciones íntimas

Por primera vez, el ‘V Barómetro del Consumidor Sénior’ ha incluido datos sobre otros comportamientos de los mayores de 55 años, como los hábitos de conducción. En este sentido, el informe destaca que 6 de cada 10 (61%) conduce al menos una vez a la semana, frecuencia que decrece significativamente a partir de los 70 años, y que 7 de cada 10 (77%) considera que no hay una edad concreta para la que se es demasiado mayor para conducir y que las limitaciones deben establecerse en función de otros factores, como la salud y los reflejos de cada persona.

Con respecto a su salud, los sénior españoles son muy conscientes de la importancia de cuidarse para mantener una buena calidad de vida. Prueba de ello es que 4 de cada 5 (80%) cuida su alimentación; el 59% respeta las horas de sueño, el 58% realiza ejercicio físico y el 53% se hace chequeos médicos preventivos, actitudes que se hacen más frecuentes a partir de los 65 años. Destaca el dato de que la mayoría apenas hace uso de la sanidad hasta que cumplen 70 años, edad a partir de la cual 7 de cada 10 acude al médico al menos una vez al mes. En cuanto a sus relaciones íntimas, el 84% de los sénior con pareja reconoce estar enamorado de la suya; el 63% admite que el sexo es importante para mantener una buena calidad de vida; y casi la mitad (48%) señala estar satisfecho con su vida sexual.

Vivienda en propiedad y ‘coliving’

La gran mayoría de los sénior españoles tiene su vivienda en propiedad. Concretamente, el 84% es propietario de su casa y el 69% no tiene cargas hipotecarias. Solo el 15% vive de alquiler o en otro régimen distinto al de la propiedad y el 23% de ellos ha adaptado su vivienda a una persona dependiente. En cuanto a alternativas residenciales a la propia vivienda, el 30% de los sénior está abierto al ‘coliving’, porcentaje que asciende al 37% entre los mayores con estudios superiores. Este concepto va más allá de compartir espacio de residencia, pues también se refiere a compartir actividades y momentos en común. El informe señala que el 54% no estaría dispuesto a abandonar su casa y que el 18% contempla la posibilidad de vivir en una residencia.

Más digitales que nunca

Los mayores de 55 años están cada día más digitalizados conectados al mundo a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Así lo indica el barómetro de este año, que pone de manifiesto, que cada año, cientos de miles de sénior se incorporan a su uso, incluso entre los de mayor edad. Respecto a 2023, un 27% más de personas entre 74 y 85 años utiliza internet de forma diaria. El 85% realiza consultas en su banco, el 76% realiza compras, el 65% es activo en redes sociales y publica o consume contenido y el 52% lo utiliza para hacer cursos. Llama la atención que actualmente, el 43% de los sénior realice sus pagos a través del móvil y que la plataforma de video YouTube tenga 12 millones de usuarios.