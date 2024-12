​Principales estafas en las compras navideñas online y cómo evitarlas

Con la llegada de la temporada navideña, millones de personas se lanzan a las plataformas digitales para comprar regalos y aprovechar ofertas. Sin embargo, este aumento en la actividad comercial no solo atrae a consumidores, sino también a ciberdelincuentes que ven en las compras online una oportunidad de oro para desplegar estafas sofisticadas. Según un informe de Europol publicado en noviembre de 2024, el fraude digital aumentó un 18% durante la campaña navideña de 2023, y las proyecciones para este año apuntan a un crecimiento aún mayor.



La seguridad en las compras online es la causa del Grupo Siglo XXI durante este mes de diciembre y, en esta ocasión, describimos las estafas más comunes que acechan a los compradores navideños, cómo detectarlas y qué medidas tomar para evitar caer en ellas.

1. Phishing: el rey del fraude digital

El phishing, una técnica de ingeniería social que busca engañar a las personas para que compartan información confidencial, sigue siendo una de las tácticas favoritas de los ciberdelincuentes. Durante las fiestas, estos ataques suelen disfrazarse de correos electrónicos o mensajes de texto que simulan ser de empresas conocidas como Amazon, PayPal o grandes cadenas comerciales.

Estos mensajes suelen incluir enlaces a páginas web falsas que imitan a la perfección las originales, pidiendo a los usuarios que ingresen datos como números de tarjetas de crédito, contraseñas o incluso información personal como direcciones. Según datos del Anti-Phishing Working Group (APWG), el 78% de los ataques de phishing de finales de 2023 estuvieron relacionados con plataformas de comercio electrónico y pagos.

Cómo detectarlo: 1. Fíjate en errores gramaticales o de redacción en el mensaje. 2. Verifica la dirección del remitente: muchas veces los dominios son ligeramente diferentes del original (por ejemplo, “amaz0n.com” en lugar de “amazon.com”). 3. No hagas clic en enlaces directamente desde correos o mensajes sospechosos; accede al sitio oficial escribiendo la dirección web en tu navegador.

2. Ofertas falsas: el gancho irresistible

En la vorágine de las rebajas navideñas, es fácil dejarse seducir por descuentos increíbles. Los estafadores aprovechan esta tendencia para crear sitios web falsos que ofrecen productos a precios muy bajos. Estas páginas, que pueden parecer auténticas a primera vista, buscan atraer compradores ansiosos que, tras realizar el pago, nunca recibirán su compra.

Un informe de la Comisión Europea de diciembre de 2023 reveló que cerca del 24% de las páginas web de comercio electrónico analizadas durante el Black Friday contenían elementos fraudulentos, como precios anormalmente bajos, inexistencia de políticas de devolución claras o ausencia de información de contacto válida.

Cómo detectarlo: 1. Si el precio parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. 2. Comprueba que la URL comienza con “https://” y que muestra un candado en la barra de direcciones. 3. Busca opiniones de otros usuarios sobre la tienda. Si es nueva o no tiene historial, desconfía.

3. Apps fraudulentas: un riesgo creciente

El auge de las compras desde dispositivos móviles ha dado lugar a un nuevo tipo de estafa: las aplicaciones maliciosas. Estas apps suelen disfrazarse de plataformas de grandes minoristas o marketplaces populares y solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, ubicación o almacenamiento. Al instalarlas, los usuarios no solo exponen su dispositivo a posibles ataques, sino que también corren el riesgo de compartir datos financieros o personales sin saberlo.

En 2023, la compañía de ciberseguridad Kaspersky detectó más de 1.500 aplicaciones móviles fraudulentas relacionadas con compras navideñas, muchas de las cuales estaban diseñadas para robar datos de tarjetas de crédito.

Cómo detectarlo: 1. Descarga apps solo desde las tiendas oficiales (Google Play o App Store). 2. Revisa las calificaciones y comentarios de otros usuarios. 3. Desconfía si la app pide permisos que no parecen necesarios para su función.



Cómo protegerse: consejos prácticos

Para disfrutar de unas compras navideñas seguras, es fundamental adoptar hábitos de ciberseguridad básicos pero efectivos:

- Mantén actualizado tu software: Asegúrate de que tu dispositivo y navegador estén al día con las últimas actualizaciones de seguridad. - Utiliza métodos de pago seguros: Opta por plataformas que ofrezcan protección al comprador, como PayPal, o utiliza tarjetas de crédito virtuales. - Activa la autenticación en dos pasos (2FA): Este método añade una capa extra de seguridad para tus cuentas. - Sé cauteloso con las redes Wi-Fi públicas: Si necesitas conectarte a una red no segura, usa una VPN para proteger tus datos. - Verifica las condiciones de compra: Lee las políticas de devolución, envío y pago antes de finalizar una transacción.

El futuro de las compras seguras

Las estafas en las compras navideñas no son un fenómeno nuevo, pero su sofisticación aumenta cada año. La clave para evitar ser víctima radica en mantenerse informado, ser escéptico ante ofertas demasiado atractivas y priorizar la seguridad sobre la comodidad. Este año, regala con confianza y protege tu bolsillo de los ciberdelincuentes. La mejor forma de celebrar las fiestas es sin preocupaciones financieras.