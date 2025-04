El 44% de los profesionales ha utilizado IA para generar o mejorar su contenido en LinkedIn y otras redes sociales

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la construcción y gestión de la marca personal se han convertido en factores clave para el crecimiento profesional. Expertos de Hays, líder global en soluciones de personal y contratación, subrayan la importancia de proyectar una imagen coherente y estratégica en redes sociales, especialmente en LinkedIn, para potenciar tanto la visibilidad como el networking.



La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta valiosa para la gestión de la marca personal. Una reciente encuesta de Hays revela que el 44% de los profesionales ha utilizado inteligencia artificial (IA) para potenciar su contenido, y, por tanto, su marca personal, en LinkedIn u otras redes. El mismo estudio muestra que cerca de la mitad de los profesionales (48%) afirma tener siempre en cuenta su marca personal al publicar contenido en redes sociales. 3 de cada 10, sin embargo, reconocen que no lo hacen habitualmente, mientras que el 22% solo la considera en plataformas profesionales como LinkedIn.

“Una marca personal bien trabajada mejora el posicionamiento en el mercado laboral, aumentando la credibilidad y notoriedad. Esto no solo facilita a los profesionales un mayor reconocimiento por parte de los líderes de su sector y amplía sus oportunidades de empleo y crecimiento dentro de las empresas, sino que, para quienes ocupan posiciones de dirección, una presencia digital sólida refuerza su reputación y aporta transparencia en el entorno corporativo”, señala Alba Solís, Senior Manager de Perm Recruitment Services en Hays España

La IA como herramienta de apoyo

Con la creciente digitalización del ámbito laboral, las redes sociales han adquirido un peso importante en los procesos de selección. Aunque algunas empresas con una fuerte imagen corporativa pueden revisar perfiles en redes como parte de su evaluación, en el caso de Hays, el 95% de sus reclutadores solo consulta LinkedIn, salvo que haya una solicitud específica. Por ello, es clave mantener un perfil actualizado y optimizado en esta plataforma, destacando habilidades, experiencias y logros relevantes.

En este contexto, la IA se ha convertido en una excelente herramienta para la optimizar redes sociales y consecuentemente la marca personal. Los últimos datos de Hays, insisten en que el cerca de la mitad de los profesionales utiliza IA para mejorar su contenido en LinkedIn u otras redes, mientras que un 36% aún no lo hace, pero le gustaría, y tan solo 2 de cada 10 descartan su uso. En estos casos, la IA permite optimizar la creación de contenido y mejorar la comunicación en plataformas digitales, aunque los expertos advierten que no debe reemplazar la autenticidad del mensaje. “Utilizar la inteligencia artificial como herramienta puede potenciar el impacto y la coherencia de manera estratégica la comunicación en plataformas como LinkedIn. Sin embargo, siempre debe utilizarse con criterio, asegurando que la voz y esencia del profesional se mantengan intactas”, comenta la experta.

Marca personal: el mejor aliado para el crecimiento y posicionamiento profesional

Descuidar la presencia en redes o mantener una comunicación inconsistente puede afectar significativamente la percepción profesional. Errores como la falta de actividad, la incoherencia en el mensaje o una imagen poco cuidada pueden debilitar el impacto de la marca personal. "Una marca personal bien gestionada no solo abre puertas a nuevas oportunidades laborales, sino que también fortalece el posicionamiento dentro de una empresa", señala Alba Solís.

Contrariamente, al potenciar la fiabilidad y compartir contenido relevante, los profesionales pueden captar la atención de figuras clave en su sector, aumentando su veracidad y reputación. "En roles de liderazgo, una marca personal sólida no solo impulsa el crecimiento individual, sino que también refuerza la imagen y prestigio de la empresa", especifica Solís.

Cómo establecer una marca personal

El enfoque en la marca personal ha cambiado notablemente en los últimos años. Los jóvenes suelen tener una presencia digital más activa, compartiendo contenido personal y con mayor carga reivindicativa, mientras que las generaciones mayores, por su parte, prefieren dar un uso más profesional y menos expuesto. Cada grupo adapta su comunicación en función de su contexto, sector, experiencias y audiencia, por lo que es el primer paso importante para crear una marca personal de cero es ajustar la estrategia para conectar con la audiencia deseada. A partir de ahí, es fundamental establecer acciones estratégicas para ampliar la red de contactos y aumentar la visibilidad en plataformas clave como LinkedIn.

Como mejores prácticas, Alba Solís recomienda: “Crear contenido original y de valor añadido, mantener una actividad periódica y aprovechar tendencias y debates del sector para generar interacción. Esto ayudará a construir una identidad visual y comunicativa coherente en todas las plataformas”. Y concluye: “La marca personal es un pilar clave en la trayectoria de cualquier profesional o empresa. Su correcta gestión fortalece la credibilidad, expande oportunidades y permite destacar en un mercado laboral en constante evolución”.