​‘Taylor Swift, en primera persona’: el icono mundial del pop descubre su lado más personal

Desde lo más alto de la lista de bestsellers del New York Times llega el título de la artista americana del momento, ‘Taylor Swift, en primera persona’ al catálogo de Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad. ‘Taylor Swift, en primera persona’, escrito por la reconocida autora Helen Hunt, llega a Audible con la voz de Ángela Cremonte, quién ha dado vida a la selección antológica de las memorias, citas, opiniones o recuerdos de Taylor Swift, todos ellos extraídos de entrevistas, declaraciones, posts y muchas confesiones inéditas que la cantante ha ido regalándonos a lo largo de sus más de quince años de carrera.



Esta antología ilustrada adopta la apariencia de una autobiografía para hacernos llegar de una forma muy cercana la evolución del modo de pensar y componer de la artista, además de acercarnos a sus reflexiones sobre el futuro de la industria musical y sobre su propio lugar en el sector.

Las canciones de Taylor Swift la han convertido en una de las cantautoras más vendidas de todos los tiempos, pero también la artista ha conseguido por sí misma acumular el poder suficiente como para saltarse las normas de una industria obsesionada con el aspecto físico y los trofeos conseguidos. Ha defendido sus propios intereses y los de otros artistas, persiguiendo el derecho a reclamar un justo reparto de los derechos de autor, y ha inspirado a decenas de miles de compatriotas a levantarse para ejercer su derecho al voto.

‘Taylor Swift, en primera persona’, contará con la voz de la reconocida actriz española Ángela Cremonte, que resalta lo increíble que ha sido protagonizar y narrar esta historia: "Ha sido un regalo poder convertirme en ella a través de este proyecto, que me ha permitido poner voz a aquellas cosas que no me atrevo a decir, pero ella sí. En el audiolibro van a descubrir a la niña que fue, que se enfrentó a la industria más poderosa de la música y que se ha convertido en una auténtica titana. Esto nos recuerda que podemos tener más poder del que pensamos que tenemos, que a veces tenemos miedo a decir lo que opinamos y ella lo ha hecho".