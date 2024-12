El 64% de los españoles piensa regalar viajes en Navidad, pero destaca su frustración por la complejidad de los procesos

Según los datos de la Encuesta Anual de Compras Navideñas de Accenture, realizada a unos 500 consumidores españoles, muchos consumidores en nuestro país planean viajar o regalar un viaje en Navidad. Sin embargo, la complejidad de los procesos de reserva, unida a la gran cantidad de opciones y decisiones a las que se enfrentan los viajeros, podría suponer una pérdida de ingresos para el sector turístico.



La encuesta muestra que casi tres de cada diez españoles tienen previsto viajar para visitar a familiares y amigos, y que el 15% tiene previsto irse de vacaciones o de escapada esta temporada. Destacan las diferencias generacionales, ya que un 23% entre los Millennials de más edad (entre 36 y 43 años) prevé viajar en Navidad, frente al 9% entre los Baby Boomers (entre 60 y 69 años).

Por otro lado, más de seis de cada diez consumidores (64%) tienen en mente regalar viajes y experiencias en estas fiestas, como paquetes vacacionales o escapadas de fin de semana. Sin embargo, para muchos, el proceso de comprar viajes y experiencias es demasiado largo y complejo. Entre los motivos que echan para atrás a los consumidores en su compra destacan:

- El 40% se desanima ante la necesidad de tener que confirmar la fecha y hora exactas del viaje. - El 27% abandona la idea de comprar un viaje como regalo por la necesidad de reservar sin conocer detalles concretos del viajero. - El 26% de los españoles señala la dificultad para hacer cambios en el itinerario. - El 20% sufre problemas administrativos al contratar un viaje para regalar por ser el que reserva y no el viajero.

Los españoles se bloquean ante la sobreinformación

Según las conclusiones de Accenture, el 70% de consumidores no saben por dónde empezar a la hora de hacer sus compras navideñas y a casi ocho de cada 10 (78%) les preocupa tomar una decisión de compra equivocada y arrepentirse.

El 90% de los compradores en España desearía poder tomar decisiones sobre qué comprar de forma más rápida, fácil y segura, y más de tres cuartas partes (77%) afirman que agradecerían recibir inspiración, por lo que las empresas de viajes pueden diferenciarse e impulsar los ingresos inspirando y guiando a los consumidores en cada etapa de su viaje de compra.

Sin embargo, a medida que nos adentramos en la temporada alta de compras navideñas, un gran grupo de consumidores (76%) podría enfrentarse al «bloqueo del comprador», el efecto de sentirse abrumado por la cantidad de opciones entre las que elegir. Como resultado, la inmensa mayoría (85%) afirma que abandonará el carro de la compra por frustración o indecisión, y un 28% comprará en otro sitio.

Ángel Sotoca, responsable de Travel de Accenture en España y Portugal, afirma que “la temporada de compras navideñas no debería pasar desapercibida para las compañías de viajes, que podrían beneficiarse de un impulso gracias a todas las personas que tienen previsto regalar viajes y experiencias a amigos y seres queridos. Sin embargo, la complejidad que puede entrañar la compra de un paquete vacacional o una estancia de hotel en nombre de otra persona está desanimando a la gente y se corre el riesgo de perder la oportunidad de atraer a viajeros nuevos y a los fidelizados. Para tener éxito, las empresas de viajes deben ofrecer un proceso fluido e inspirador integrando todos los puntos de contacto con el consumidor, desde la publicidad y el marketing digital hasta la propia experiencia de viaje”.