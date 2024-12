La mirada medio vacía

La metáfora de la botella medio vacía o medio llena se refiere a la forma en que una persona percibe y aborda los desafíos y situaciones de la vida. Hay dos perspectivas principales: la botella medio vacía representa una visión negativa, pesimista y enfocada en lo que falta o lo que no está bien; y la botella medio llena simboliza una visión positiva, optimista y enfocada en lo que se tiene y lo que se puede lograr. Pero esto que parece tan sencillo de comprender y corregir, no lo es tanto si pensamos que los hábitos, creencias, ideologías, etc., pueden ser falsas y estar alojadas en el inconsciente. Una de las creencias inconscientes más dañinas que pueden poner en marcha la mente cuando no está iluminada la consciencia, es la que da lugar a la percepción de la botella vacía. Tener una actitud de apertura ante todo y todos nos sitúa en mejores condiciones para seguir creciendo. Como ya dijese Keynes, «lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas» algo parecido a lo que pensaba Goethe: «Ten cuidado con lo que aprendes porque no podrás olvidarlo». Estar abiertos al «desaprendizaje» es absolutamente imprescindible para que el verdadero aprendizaje tenga lugar. “Muchas veces, lo que pensamos que conocemos es lo que realmente nos impide aprender». Bertrand Arthur William Russell.