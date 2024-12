​El 42% de los españoles afirma disponer de poco tiempo para realizar deporte por culpa de su trabajo

Llega diciembre y con él los excesos típicos de la Navidad: cenas de empresa, reuniones familiares y un sinfín de comidas que hacen que los españoles dejen a un lado la dieta sana y el deporte, para adentrarse de lleno en la época festiva.



Sin embargo, con la llegada del año nuevo, millones de personas se plantean objetivos de cara a 2025 y, entre sus muchos deseos, se encuentra el de cuidarse más. Precisamente, mejorar la condición física ha sido uno de los retos de año nuevo más populares de este 2024, siendo elegido por casi la mitad de los encuestados (48%), según un estudio realizado por Forbes Health.

De hecho, según un estudio reciente sobre el Estado de la Salud Laboral realizado por Cobee, 1 de cada 3 personas asegura que su salud ha empeorado bastante en el último año. Los ritmos frenéticos a los que se enfrenta la sociedad actualmente, sumados a la carga laboral, han llevado a los españoles a vivir situaciones negativas que acaban mellando su bienestar, tanto física como mentalmente. Tal es así que el 63% de las personas sostiene que se nota en un peor estado de forma, el 51% ha sufrido episodios continuados de estrés y un 41% afirma tener muchos dolores musculares, lo que repercute directamente en el bienestar de los españoles.

Sentirse mal físicamente no solo repercute en la salud de uno, sino que afecta la productividad y el desempeño en el ámbito laboral. Los departamentos de recursos humanos lo saben y están empezando a valorar ciertas iniciativas para cuidar de los equipos. Y es que esta situación ha llegado a afectar de tal manera a los trabajadores que un 24% de los equipos afirma que se siente más apático en su puesto de trabajo por su mal estado de salud y, por lo tanto, menos productivo.

El deporte, el antídoto contra la baja productividad en las empresas

A efectos prácticos, el deporte se ha convertido en el gran aliado de los españoles, -también de las compañías-, para combatir no sólo dolencias físicas, sino que incluso ayuda a reducir los síntomas de depresión y ansiedad.

Las empresas y los departamentos de recursos humanos tienen la oportunidad de animar a sus equipos a realizar ejercicio físico para potenciar sus niveles de bienestar en un plano general. Sin embargo, uno de los retos a los que se enfrentan las plantillas es precisamente conseguir una conciliación real, también para la realización de actividad física. De esta forma, el 42% de los equipos sentencia que su trabajo les deja poco tiempo libre para hacer deporte y un 8% asegura que no dispone de nada de tiempo. Una situación que se agrava si se analiza desde el sesgo de género. Así, son el doble de padres (9%) los que aseguran que tienen mucho tiempo para hacer deporte, frente al 4% de las madres.

De este modo, parece que las empresas tienen un largo camino por delante en este aspecto. Tal es así que, 8 de cada 10 compañías no tiene ninguna iniciativa que promueva una vida más saludable. Además, cuanto más pequeña es la empresa, peor: las empresas de menos de 50 empleados solo lo promueven en un 9% de los casos.

Así, los beneficios sociales y los planes de retribución flexible se han postulado como una herramienta más de ‘employer branding’, y el 76% de los empleados considera fundamental contar con beneficios sociales relacionados con el bienestar como un punto clave para elegir la empresa en la que trabajar.

“Para implantar un plan de bienestar físico y mental de forma correcta en las empresas, será necesario evaluar primero las necesidades de los empleados para después diseñar un plan ajustado y que vaya en consonancia con el espíritu de la compañía. Tan importante como ejecutar el plan es revisarlo y reajustarlo con el tiempo para seguir mejorando. Al final, crear una cultura de bienestar sostenida en el tiempo es lo que terminará de impulsar la estrategia de recursos humanos”, declara Borja Aranguren, CEO y cofundador de Cobee.