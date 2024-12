Sudado triunfo del Betis Baloncesto (86-77)

Le costó más de lo esperado al Betis Baloncesto deshacerse del Alimerka Oviedo (86-77), que dio guerra hasta el tramo final del encuentro. Los de García de Vitoria, que siguen mermados por las bajas -de Jelínek, de Marín y de Suárez, más el segundo y último partido de sanción para Radoncic-, debieron esperar al último cuarto para dar buena cuenta de un rival que, sobre todo desde el triple, supo buscarle las vueltas durante gran parte del partido.



Así pues, sudó y bien el Betis su octava victoria de la temporada, por las tres que continuará teniendo su rival de esta noche. Porque los asturianos, mucho más combativos que hace una semana lo fue el Amics Castelló, vendieron muy cara su piel.

Oviedo, implacable desde el triple Y es que el Oviedo comenzó el partido como un auténtico tiro desde más allá de 6,75, con el francés Menuge acribillando desde fuera el aro bético y anotando así sus únicos nueve puntos de la contienda. Pero no solo él, sino también Martí, o Lobaco, o Duskac, sobre la bocina del primer cuarto.

Un total de 7 de 10 triples para el que el Betis, que tampoco es que estuviese defendiendo con toda la intensidad requerida, no encontraba respuesta. Además, las canastitas de 5 metros de Nweke eran el complemento necesario para que los asturianos ya se marcharan 8 arriba (21-29) al primer minidescanso.

El Betis, pese a su corta rotación, intentó poco a poco, a tironcitos, ir restableciendo el teórico estatus que debía tener el encuentro. Llegaron a ponerse a tres gracias a la labor anotadora en la zona rival de De Bisschop (33-36), pero entonces surgieron el ya mencionado Nweke y el norteamericano Hutchinson para marcarse entre ellos un parcial de 0-11 (33-47, min 17) que mostraba que al Alimerka Oviedo le salía todo y al Betis, nada.

Ni siquiera el respeto de los árbitros, que castigaron a De la Torre con una técnica por "flopping", cuando el interior bético había recibido un empujón más que claro de su rival. Así, se llegó al intermedio con los azules 10 arriba (38-48) y que la sensación de que los ocho profesionales verdiblancos se iban a tener que exprimir mucho más de lo deseado si querían voltear la situación.

Tras el regreso, y después de que el choque se convirtiera por momentos en un festival de triples (cinco seguidos entre unos y otros, y con el visitante Lobaco sosteniendo en el marcador a los suyos), las ventajas del equipo visitante se estabilizaron aproximadamente entre los cinco y los diez puntos, con el Betis haciendo poquito a poquito la goma.

Último cuarto en verdiblanco Los locales, con el tesón y la labor anotadora de Renfroe, llegaron incluso a ponerse a cuatro, para terminar solo cinco abajo (61-66); sin voltear el partido pero con esperanzas de cara al último cuarto, en el que por fin consumaron la remontada, con cinco puntos iniciales de Benite y un triple de Hughes que daba al Betis su primera ventaja desde el período inicial (69-68, min 34).

El Betis aprovechó la ola favorable para aumentar la ventaja hasta los siete puntos, gracias a una canasta y dos tiros libres de De Bisschop y a otra cesta de Renfroe (75-68), que acabó como máximo anotador del partido con 22 puntos.

Oviedo no se rindió, y a falta de 2:20 llegó a recortar hasta los dos puntos (77-75), pero entonces surgió la figura de De Bisschop. Un rebote suyo que acabó en triple de Renfroe y un 2+1 que acabó por sentenciar el partido (83-75).

Así, con más trabajo del esperado, sumó el Betis Baloncesto una nueva victoria en San Pablo, siguiendo la estela de los líderes de Primera FEB antes de su viaje a Santiago el próximo martes. El Alimerka Oviedo, por su parte, pese a su buen partido se queda con las tres que ya tenía y sigue mirando hacia abajo.

86 - REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (21), Benite (11), Hughes (18), Domenech (3), De Bisschop (18) -cinco inicial- Cvetkovic (4), Kasibabu (-) y De la Torre (10). 77 - ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO: Valinotti (-), Amarante (6), Menuge (9), Lobaco (11), Nweke (12) -cinco inicial-, Hutchinson (16), Duscak (6), Sanz (3), Martí (14) y Cosialls (-). PARCIALES: 21-29; 17-19; 23-18 y 25-11. ÁRBITROS: Víctor Mas, Mikel Cañigueral y José Carlos Sierra. Eliminaron por personales al visitante Nweke. INCIDENCIAS: Décima jornada en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla).