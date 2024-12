Silvia Gers actuará el 14 de diciembre en La Caverna (Madrid) interpretando varios de sus clásicos musicales

El sábado 14 de diciembre, si vives o estás por Madrid, puedes asistir a un concierto que llevará a cabo mi amiga Silvia Gers, gran música (con a final, a por el patriarcado ya!).



Silvia Gers es cantautora, guitarrista, multi instrumentista y productora musical argentina asentada en Madrid.

El concierto que dará será en La Caverna, de Madrid, concierto que me cuenta Silvia que cerrará “un año muy productivo en cuanto a conciertos”.

En esta ocasión Silvia contará con dos músicos más, en formato de trío eléctrico: a la batería, María Gizo y al bajo, Santi Baca Castex. La idea del concierto es la celebración de la vida misma, para ello los músicos realizarán un repaso por la vasta discografía de la Gers.

No faltarán los clásicos “Ya no estás aquí”, “Sin trato” (un himno contra la violencia hacia las mujeres y niños), “Aires de libertad” y “A contramano”, también se podrá escuchar “El españolito” (tema instrumental con aire flamenco) y habrá -me ha dicho Silvia- más de una sorpresa en cuanto a canciones se refiere.



A Silvia Gers se la reconoce como una referente del feminismo, del empoderamiento de la mujer en una sociedad hasta día de hoy muy machista, situación nefasta que entre todos debemos combatir. Silvia, desde que se introdujo en el panorama musical, luchó por romper estereotipos y por ser respetada y valorada como líder de sus proyectos. Fue referente del heavy metal femenino por su paso por Las Brujas (1era banda de la Argentina integrada únicamente por mujeres). Ha sido guitarrista de legendarios músicos del rock nacional. Colaboró con artistas internacionales, tanto vinculados al rock como a la canción de autor y es integrante del colectivo de mujeres trovadoras: Mujertrova. Es Licenciada en Folklore y docente de música. Ha fundado su propio sello: Wipala Discos.

Yo la conocí -no en persona, siempre en la distancia; algún día coincidiremos en algún escenario, eso espero- por hacer canción mi poema “Amigo lobo” y por intervenir, junto a otros artistas internacionales, en la regrabación de la canción con letra mía (y música de Lyvon): “Llora Britches”, donde todos los músicos y cantantes que aparecen en el vídeo (con nombre en youtube “Llora Britches (confinamiento 2020)” generaron su aporte en pleno confinamiento por covid, bajo la diligente dirección de Enrique Rosales (Azrael) junto a Yolanda Lyvon.

Así que lo dicho: Madrid, 14 de diciembre: atronará y todo se moverá pero con luz, y que no hará daño sino que traerá alegría, luz que no mancha ni inunda para mal, los cantores y cantoras como la Gers hacen más luminosos nuestros días inundando nuestra ilusión de alegría infantil (que es la única alegría que existe).