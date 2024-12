Ferran Adrià, Joan Roca y Oriol Castro, tres de los mejores cocineros del mundo, asistirán al Fórum Gastronómico Girona de 2025

Ferran Adrià (elBullifoundation), Joan Roca (El Celler de Can Roca) y Oriol Castro (Disfrutar), tres de los mejores cocineros del mundo, asistirán a la próxima edición del Fórum Gastronómico Girona, evento consolidado y de referencia del sector de la cocina, la restauración y la alimentación. El certamen tendrá lugar los días 17, 18 y 19 del próximo mes de marzo de 2025 en el Palau de Fires y en la zona de la Devesa para ser un punto de referencia para los profesionales, al tiempo que pretende convertirse en un puente de diálogo y convertir la cocina en una herramienta para encontrar soluciones a los retos que afectan directamente al campo y a la pesca.

El chef Joan Roca, durante la edición de este 2024 del Fórum Gastronómico Girona (Foto: Pere Duran / Nord Media)



La edición del próximo año tendrá como pilares principales la relación de los productores primarios y la restauración; el proceso creativo y la innovación gastronómica; la irrupción de las nuevas tendencias; y el regreso a la cocina clásica y tradicional. A partir de un programa repleto de charlas, ponencias, debates, concursos y degustaciones, el congreso tendrá como objetivo convertirse en una plataforma para compartir experiencias, presentar nuevas tendencias y fomentar la cultura culinaria.

Uno de los actos centrales del Fórum Gastronómico Girona de 2025, programado para el 18 de marzo por la tarde, será el diálogo que llevarán a cabo tres figuras clave de la historia de la gastronomía: Ferran Adrià, Joan Roca y Oriol Castro. Los tres chefs reflexionarán sobre el proceso creativo y la innovación, y abordarán también qué es lo que significa tener un restaurante que ha sido considerado como el mejor del mundo, un hecho que conlleva estar en el punto de mira de todos. El Disfrutar, regentado por Castro junto a Eduard Xatruch y Mateu Casañas, ofrecerá el lunes al mediodía la sesión inaugural del Fórum. La edición del próximo año la clausurarán los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca con una ponencia el miércoles para explicar cuáles son las últimas novedades de El Celler de Can Roca.

Nuevas tendencias y el retorno a la cocina clásica y tradicional

La relación entre las materias primas, la tradición, el clasicismo y la vanguardia será uno de los puntos de partida del Fórum, que se pondrá en marcha con una mesa redonda entre productoras y cocineras, así como también con un diálogo entre los restaurantes y los productores situados en entornos de parques naturales. Les Cols (Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa), el Empòrium (Parc dels Aiguamolls de l’Empordà) y el Miramar (Parque Natural del Cap de Creus) estarán representados. También se debatirá sobre el camino de la cocina catalana y se iniciará un debate para definirla, estableciendo sus 25 platos más representativos aprovechando que en 2025 Catalunya será la Región Mundial de la Gastronomía.

En la misma línea se abordará el regreso a las cocinas clásicas y tradicional a partir de una conferencia que contará con las intervenciones de los chefs Carme Picas (El Ginjoler), Kristian Lutaud (ex del Bulli) y el crítico Philippe Regol, de Observación Gastronómica. El reconocido cocinero André Bonnaure, especialista del pato, con más de 60 años en la cocina y creador de un blog que ha recibido más de 100.000 visitas, pronunciará su última clase en la que hablará del futuro del foie-gras y abordará los motivos por los que este alimento ha quedado destronado como uno de los grandes productos de la gastronomía. Estará acompañado de su discípulo, Kristian Lutaud, y de productores de foie-gras.

Premios «El Sabor del Mediterráneo»

Carme Casas (periodista especializada en gastronomía y enología) y Montse Guillén (cocinera), dos de las personalidades más reconocidas de la historia gastronómica del país, recibirán el premio "El Sabor del Mediterráneo", instituido por el Fórum Gastronómico Girona y elBullifoundation. Casas es considerada la persona que introdujo el periodismo gastronómico moderno, más allá de la visión académica, mientras que Guillén ha sido una restauradora revolucionaria que ha entendido la cocina como arte y como cultura, hasta el punto de ser capaz de proyectar por primera vez la cocina catalana en Nueva York.

La quinta gama y los desayunos de cuchillo y tenedor

Otras actividades completarán el programa, como la presentación de un desayuno de cuchillo y tenedor elaborado sólo con productos de quinta gama (aquellos que se presentan envasados y están listos para ser consumidos después de un proceso de regeneración), la cuarta edición del concurso que determina cuál es el mejor steak tartar del Estado, premios a los mejores platos de la cocina marroquí como el halal y el tajin, y una competición con el chucho como principal protagonista.

La última edición en Girona, con más de 12.000 visitantes

La edición más reciente del Fórum Gastronómico Girona ha convertido este año el Palau Firal y la zona de la Devesa en el epicentro de la cocina, la restauración y la alimentación durante tres días. El certamen tuvo lugar el pasado mes de marzo con los sabores del mar y la montaña como eje principal. Sirvió para subrayar la importancia de los productos de proximidad y los profesionales del territorio y planteó posibles soluciones a problemas cotidianos a partir de la gastronomía. Ponencias sobre el pan, la nueva variedad de manzana Tutti y la voluntad de recuperar la carne de jabalí compartieron espacio con cocineros de renombre como, entre otros, los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca (El Celler de Can Roca), Fina Puigdevall y Carlota y Martina Puigvert (Les Cols), Paco Pérez (Miramar), Anna Bellsolà (Baluard) y Ferran Adrià (elBullifoundation). Lo visitaron más de 12.000 personas, reunió a cerca de 150 ponentes y dio cabida a 174 expositores. Ponencias, debates y simposios formaron parte de un programa que también presentó un centenar de actividades y concursos, además de servir como altavoz de productos y servicio de las empresas catalanas, estatales e internacionales; de las novedades en cuanto a modelos de negocio, tendencias, equipamientos y tecnología; y del sector primario y las oficias de sala, cocina y el obrador.