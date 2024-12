Ciberseguridad en las compras navideñas: protégete del fraude online

La seguridad en las compras online será la causa del Grupo Siglo XXI durante este mes de diciembre. En plena temporada navideña, la digitalización de las compras no solo ofrece comodidad, sino que también nos expone a riesgos significativos. Los ciberdelincuentes intensifican su actividad en estas fechas, aprovechando el aumento de las transacciones para lanzar ataques y cometer fraudes.



Este artículo inaugura una serie dedicada a informar y concienciar sobre cómo protegerse al realizar compras online, con datos actualizados y recomendaciones prácticas.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el comercio electrónico en España facturó 21.803 millones de euros en el tercer trimestre de 2023, un 15,2% más que el año anterior. Sin embargo, este auge va de la mano de un preocupante aumento de los delitos cibernéticos: en 2023 se registraron 472.125 ciberdelitos en España, un 26% más que en 2022, según el Ministerio del Interior.

Un escenario de doble filo: auge del e-commerce y riesgos al alza

La comodidad del comercio electrónico es innegable. Desde regalos tecnológicos hasta ropa y juguetes, prácticamente todo está a un clic de distancia. Sin embargo, este entorno también es un terreno fértil para el fraude digital. Los datos son claros: del total de ciberdelitos registrados en 2023, el 90% correspondieron a estafas informáticas, lo que subraya la importancia de estar alerta.

Los ciberdelincuentes utilizan tácticas como el phishing, las webs fraudulentas y la interceptación de datos en redes Wi-Fi públicas para engañar a los consumidores. Además, el incremento de las ofertas navideñas, con descuentos que parecen demasiado buenos para ser ciertos, puede ser un anzuelo para los compradores menos precavidos.

Cinco claves para unas compras navideñas seguras

Aunque el panorama puede parecer preocupante, existen medidas efectivas para protegerse:

- Verifica la legitimidad de los sitios web: Asegúrate de que la dirección comience con "https://" y que el navegador muestre un candado. Evita acceder a tiendas online desde enlaces en correos electrónicos o redes sociales, ya que pueden redirigirte a sitios falsos.

- Utiliza métodos de pago seguros: Opta por plataformas como PayPal o tarjetas virtuales, que reducen la exposición de tus datos bancarios.

- Mantén tus dispositivos actualizados: Instalar las últimas actualizaciones de software y un antivirus confiable es fundamental para prevenir vulnerabilidades.

- Sé escéptico con las ofertas excesivamente buenas: Si un descuento parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Investiga antes de proporcionar tus datos.

- Evita redes Wi-Fi públicas: No realices compras ni introduzcas datos sensibles mientras estés conectado a redes Wi-Fi abiertas, ya que son especialmente vulnerables a los ciberataques.

El impacto del fraude online en las personas

Más allá de las pérdidas económicas, ser víctima de un fraude online puede generar un profundo impacto emocional. El estrés, la ansiedad y la desconfianza son reacciones comunes, según diversas organizaciones de defensa del consumidor. Protegernos y educarnos en ciberseguridad no solo es una inversión económica, sino también emocional.

El papel de las empresas y las instituciones

La responsabilidad de garantizar transacciones seguras no recae únicamente en los consumidores. Las empresas deben implementar sistemas avanzados de seguridad, como la autenticación en dos pasos y la encriptación de datos, para proteger a sus clientes.

Por su parte, organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ofrecen recursos gratuitos, como guías y talleres online, para ayudar a los usuarios a identificar y prevenir amenazas. Además, su servicio de atención telefónica (017) está disponible los 365 días del año para resolver dudas relacionadas con ciberseguridad.



El compromiso del Grupo Siglo XXI: prevención y proteger

La causa del Grupo Siglo XXI este mes de diciembre es un compromiso con la educación y la prevención en materia de ciberseguridad. A lo largo de esta serie de artículos, exploraremos temas como los derechos del consumidor online, las herramientas para prevenir fraudes y cómo actuar en caso de ser víctima de uno.

En este contexto, la clave está en adoptar una actitud crítica y consciente en nuestras transacciones digitales. Si bien las ofertas y la comodidad del e-commerce son atractivas, no debemos sacrificar nuestra seguridad en el proceso. Comprar de manera segura no solo nos protege a nosotros mismos, sino también contribuye a un entorno digital más confiable para todos.

La seguridad online es el mejor regalo que podemos hacernos estas fiestas. ¿Te unes a nuestra causa?