El 56% de los españoles considera que el pago aplazado les permite acceder a productos más sostenibles y de mejor calidad

Uno de los periodos más esperados del año, el Golden Quarter, se perfila como uno de los trimestres de mayor consumo del año, especialmente marcado por fechas clave como el Black Friday y las compras navideñas. Sin embargo, este año la tendencia hacia un consumo más responsable y sostenible se está afianzando en España. Según el último análisis de Think with Google, 6 de cada 10 consumidores españoles consideran la sostenibilidad como un factor clave al realizar sus compras, y en este contexto, el BNPL ('Buy Now Pay Later', 'compra ahora, paga después') está convirtiéndose en una herramienta que facilita el acceso a productos más sostenibles y de segunda mano.



FLOA, la filial de medios de pago Buy Now Pay Later del Grupo BNP Paribas que presta servicio a más de 4 millones de clientes particulares en Europa a través de más de 15.000 socios online y en puntos de venta, ha desvelado a través de un estudio conjunto con Kantar que un 19% de los españoles ya ha utilizado métodos de pago BNPL para adquirir productos de segunda mano, estando por encima de la media europea que alcanza el 18%.

El 38% de los españoles estaría más dispuesto a comprar productos de segunda mano si tuvieran opciones de BNPL disponibles

Aunque cada vez más españoles se inclinan hacia un consumo responsable, como lo demuestra el creciente uso del BNPL para la compra de productos de segunda mano, el potencial de este mercado podría ser aún mayor si se facilitarán más opciones de pago en esta categoría.

Según datos del estudio, casi 4 de cada 10 consumidores en España, el 38%, afirman que se decantarían por comprar un producto de segunda mano en lugar de uno nuevo si tuvieran la opción de disponer de métodos BNPL. Este dato sugiere una importante oportunidad para expandir el mercado de segunda mano y fomentar la economía circular, ofreciendo soluciones de pago flexibles y reforzando la conciencia ecológica entre los consumidores.

El acceso a productos de calidad y sostenibles: una de las principales razones para usar BNPL Además, el estudio de FLOA revela las principales razones para utilizar el pago a plazos o aplazado por parte de los consumidores. La principal razón de su uso es poder hacer frente a imprevistos para el 68% de los consumidores, seguido de comprar o realizar proyectos de los que no podrían prescindir (66%). Finalmente, más de la mitad de los españoles (56%) consideran que esta modalidad de pago les permite acceder a productos de mayor calidad y sostenibles. Este dato refuerza la idea de que el BNPL no solo es una herramienta para aumentar la flexibilidad, sino también una palanca importante para ayudar a los consumidores a planear sus finanzas.

En este sentido, Alexandre Carrera, Head de Iberia de FLOA, ha declarado: ‘La economía circular está ganando terreno en España, y el BNPL está convirtiéndose en una herramienta clave en esta transformación. Los datos de nuestro estudio reflejan cómo el BNPL no es sólo una solución de pago, sino que podría convertirse en un puente hacia un consumo más sostenible’.