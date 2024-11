Salvado por el campano Congreso

Que para eso ha sido convocado. Sí, ya está ahí, y Sánchez será salvado por la campanada del Congreso sociata de Sevilla que va a ser el milagroso resucitar de una mudanza anunciada en los últimos días, semanas, meses y más de un año, o cinco.

Nada menos que un Congreso Federal socialista, y además, en Sevilla; ahí es nada; el no va más, ni menos. Por algo lo convocó el jefe ¡Y para algo, claro! ¿Para qué va a ser? Pues para exhibirse, por descontado; y lo tendrá, seguro.

El fanatismo histriónico tendrá su gran ocasión. Lo que allí se verá, bueno, ver se verá poco; pero oír, oír se va a OÍR… Por de pronto al ególatra narcisista capo haciendo el sicofante ¡porca miseria! Y a la horda romperse las manos por la fuerza y extensión de los aplausos.

Téngase en cuenta que allí sólo, pero sólo, se junta la colección sociata que compone la selección española de los mamertos, estólidos, carmándulas, tarúpidos y suripantas. Es la selección que, a lo largo de seis años y a base de impostura, farsa, mentiras y engaños, han logrado deformar, desfigurar, falsear y deprimir a España hasta el ridículo internacionalizado.

Congreso federal para salvar los muebles e intentar que la dominación totalitaria sea consumada por encima de todo y de todos. Es lo que ya nos describió nítidamente Hannah Arendt: “El objeto ideal de la dominación totalitaria no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino las personas para las que no existe la distinción entre el hecho y la ficción, entre lo verdadero y lo falso”. Cierto, el peligro real es el fanatismo del que veremos y oiremos TODAS sus formas, expresiones, situaciones y mentiras.

Congreso federal para la apoteosis del sanchismo; allí será reverenciado como lo que es para la horda sociata: el gran hermano-jefe, el héroe de los mil errores actualmente perseguido por “bulerías”, anegado por el fango –no el de Valencia que le trae a la sombra -, sino por el suyo propio fabricado en los seis años de monclovita; día a día, sin descanso, sin interrupción. Surtidores de fango en todos sus entornos, desde el personal y el familiar, el gobernativo, el asesorero, el confidencial y el ocasional. Todos, todos elaborando sin descanso han llenado Moncloa, Ferraz, los ministerios más fuertes tales como interior, exterior, los bolañeros, el de indefensión, sanidad, educación, hacienda reventona, portavocero y el teresiano riberiano que ya desborda por toda Europa.

¡Pobre Sevilla!, va a quedar embarrada hasta la Torre del Oro; tendrá para limpiar y asear hasta la próxima feria sevillana; y eso si el alcalde lo permite, ya que él es un empedernido fan de ese barrizal. Las aclamaciones en el Congreso federal serán oídas en toda España, en toda Europa –de esto se encarga la Úrsula, fanática del enfangado -, y puede que transcienda a las Américas. Maduro estará al acecho, por la cuenta que le tiene, y otros similares por lo mismo.

También habrá risas. Estaremos pendientes de Trump, de Milei y quizás del francés, entre otros. O sea, será un Congreso federal partidista con repercusiones internacionales, casi mundiales. No es para menos; entre el fango y la horda sublimarán al máximo representante actual del socialismo mundial, su presidente. ¡Qué bien representado está el socialismo internacional! Un reflejo inmejorable de su lamentable historia, sus éxitos destructivos y sus nefastos líderes; desde la unión de repúblicas SOCIALISTAS soviéticas y el nacional SOCIALISMO nazi hasta el sanchismo SOCIATA.

Congreso federal del partido socialista de varias partes de España; por favor, que termine pronto y con propósitos de enmendarse muchísimo. Es mi noble deseo.