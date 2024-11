Experian es elegida como una de las World's Best Workplaces™ 2024 por Fortune y Great Place to Work®

Un reconocimiento que distingue a las 25 empresas que crean las mejores culturas laborales del mundo Experian ha anunciado que ha sido nombrada una de las mejores empresas del mundo para trabajar (World's Best Workplaces™ 2024) por Fortune y Great Place to Work®. Un premio que reconoce a un selecto grupo de 25 empresas globales que crean las mejores culturas de trabajo del mundo. Esta distinción destaca la cultura de Experian, que da prioridad a las personas, promueve la inclusión, fomenta la colaboración y la innovación, y pone en primer lugar el bienestar, el crecimiento personal y el progreso de los miembros del equipo.

En la 14ª edición de esta prestigiosa lista internacional, Great Place To Work® encuestó a 6,2 millones de empleados de todo el mundo sobre cuáles son los factores clave para crear grandes entornos laborales, y analizó programas empresariales para sus lugares de trabajo que afectan a 18 millones de empleados en todo el mundo. Las organizaciones fueron evaluadas por sus esfuerzos para crear lugares de trabajo excelentes y tener un impacto positivo en las personas y las comunidades en varios países de todo el mundo.

"Este es un gran reconocimiento", comenta Brian Cassin, CEO de Experian. "Es un testimonio del trabajo, la dedicación y la creatividad que aportan nuestros empleados de todo el mundo a nuestra empresa cada día, junto con su compromiso inquebrantable con la excelencia, la innovación y la colaboración".

Entre los programas globales clave que ayudan a crear un entorno laboral que permita el desarrollo de todos los miembros del equipo se encuentran los diversos grupos de recursos para empleados de la empresa, los programas de salud mental para apoyar a los empleados que experimentan un problema en este ámbito, los hackathones tecnológicos que despiertan la innovación entre los miembros del equipo, y las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional como la Semana de las Carreras, la Experian University y el Leadership Exchange.

"Llevamos mucho tiempo con la aspiración de ser una de las mejores empresas del mundo para trabajar, y en los últimos años, hemos hecho de esto una prioridad", declaró Jacky Simmonds, directora de personal de Experian. "Nuestro viaje ha estado marcado por un firme compromiso de poner a nuestra gente en primer lugar y fomentar la cultura colaborativa e inclusiva que nos distingue".

Los "World’s Best Workplaces" han demostrado su éxito en la creación de excelentes lugares de trabajo y su impacto en su gente y comunidades al clasificarse en listas nacionales de todo el mundo. Para estar entre las candidatas, las empresas deben ser identificadas como empleadores globales destacados al aparecer en al menos cinco Listas de Best Workplaces™ en Asia, Europa, América Latina, África, América del Norte o Australia durante 2022 o principios de 2023. Las empresas deben tener al menos 5000 empleados en todo el mundo, con al menos el 40% (o 5000) de esos empleados ubicados fuera del país donde tenga su sede.