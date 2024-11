​Solo a una parte muy minoritaria

Todos los temas, los que hacen referencia a los abusos sexuales la Iglesia recogidos en el Plan de Reparación a las Víctimas (PRIVA), la Iglesia ha dado numerosos pasos que incluyen las recomendaciones contenidas en dicho informe, que están en el hoy de la Iglesia, no tuvieron ningún eco en el debate en el Congreso de los Diputados, un debate algo anacrónico en el que no se ha escuchado una palabra sobre la extensión y profundidad de la lacra de los abusos en la sociedad española, ni se ha perfilado ninguna estrategia para abordarla. El Congreso sólo presta atención a una parte muy minoritaria de este drama y parece no enterarse de todo lo que se está haciendo desde la Iglesia.