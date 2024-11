5 consejos clave para encontrar empleo en las campañas de Black Friday y Navidad, según Gi Group Holding

Buscar empleo con antelación, adaptar el currículum o ponerse en contacto con empresas de selección de personal son algunos de los consejos para buscar trabajo en una de las temporadas del año de mayor demanda laboral. Logística, comercio o contact center son algunos de los sectores donde se crean más puestos de empleo en esta época del año Con la llegada del periodo del año de mayor consumo, Black Friday y Navidad, el mercado laboral experimenta uno de sus picos de demanda más elevados del año. Así, en sectores como la logística, el comercio o el contact center se abren grandes oportunidades para quienes buscan empleo. Una tarea que no resulta sencilla, ya que requiere dedicación, planificación y una estrategia de búsqueda clara. Por ello, es importante tener en cuenta los consejos que facilitan los expertos para que este proceso sea lo más eficaz posible.

En este contexto, Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, ha elaborado una serie de recomendaciones que deben seguir los candidatos que se encuentren en la búsqueda activa de empleo en esta época:

Comenzar la búsqueda con antelación. El Black Friday se celebra a finales de noviembre, sin embargo, muchas empresas comienzan a planificar las contrataciones temporales de esa campaña semanas antes para asegurarse de contar con el personal suficiente en este periodo de alta demanda. Además, en este tipo de campañas, los procesos de selección suelen ser más rápidos, por lo que es importante postular a las vacantes tan pronto estén publicadas.

El Black Friday se celebra a finales de noviembre, sin embargo, muchas empresas comienzan a planificar las contrataciones temporales de esa campaña semanas antes para asegurarse de contar con el personal suficiente en este periodo de alta demanda. Además, en este tipo de campañas, los procesos de selección suelen ser más rápidos, por lo que es importante postular a las vacantes tan pronto estén publicadas. Adaptar el currículum al contexto de la campaña. En esta época, las ofertas suelen enfocarse en habilidades como la capacidad para manejar entornos de trabajo dinámicos, la atención al cliente y la eficiencia bajo presión. Hay que asegurarse de resaltar experiencias pasadas en las que hayas trabajado en periodos de alta demanda, como campañas navideñas o de rebajas, y subraya competencias como la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la disponibilidad de horarios. Un currículum bien orientado a las necesidades de la temporada puede hacerte destacar frente a otros candidatos y transmitir que se está preparado para los retos específicos de las campañas de Black Friday y Navidad.

En esta época, las ofertas suelen enfocarse en habilidades como la capacidad para manejar entornos de trabajo dinámicos, la atención al cliente y la eficiencia bajo presión. Hay que asegurarse de resaltar experiencias pasadas en las que hayas trabajado en periodos de alta demanda, como campañas navideñas o de rebajas, y subraya competencias como la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la disponibilidad de horarios. Un currículum bien orientado a las necesidades de la temporada puede hacerte destacar frente a otros candidatos y transmitir que se está preparado para los retos específicos de las campañas de Black Friday y Navidad. Diferenciarse. Hoy en día, las empresas no solo buscan formación técnica en los candidatos, también habilidades interpersonales o soft skills que aporten un verdadero valor añadido al equipo. Estas habilidades incluyen la comunicación efectiva, el liderazgo, la capacidad para trabajar en equipo, la resiliencia, la capacidad de resolución de problemas y la adaptabilidad en entornos cambiantes. Javier Carbonell, Candidate Experience Manager de Gi Group Holding , expone que "en el entorno actual marcado fundamentalmente por la aceleración tecnológica, la big data y la IA, el talento es y seguirá siendo el factor diferencial. Por ello, tener soft skills bien desarrolladas puede marcar una gran diferencia entre un perfil u otro, especialmente en un contexto en el que muchos candidatos cuentan con habilidades y experiencias similares".

Hoy en día, las empresas no solo buscan formación técnica en los candidatos, también habilidades interpersonales o soft skills que aporten un verdadero valor añadido al equipo. Estas habilidades incluyen la comunicación efectiva, el liderazgo, la capacidad para trabajar en equipo, la resiliencia, la capacidad de resolución de problemas y la adaptabilidad en entornos cambiantes. , expone que "en el entorno actual marcado fundamentalmente por la aceleración tecnológica, la big data y la IA, el talento es y seguirá siendo el factor diferencial. Por ello, tener soft skills bien desarrolladas puede marcar una gran diferencia entre un perfil u otro, especialmente en un contexto en el que muchos candidatos cuentan con habilidades y experiencias similares". Ponerse en contacto con reclutadores y empresas de selección de personal . En esta campaña, muchas empresas prefieren tercerizar la contratación. Conectar con empresas de selección de personal y seguir sus publicaciones, te permitirá conocer oportunidades que no siempre aparecen en las plataformas habituales.

. En esta campaña, muchas empresas prefieren tercerizar la contratación. Conectar con empresas de selección de personal y seguir sus publicaciones, te permitirá conocer oportunidades que no siempre aparecen en las plataformas habituales. Prepararse bien la entrevista. La alta demanda y la necesidad de contratar a un gran número de personas en esta época hacen que los procesos de selección sean rápidos y competitivos. Por ello, es crucial que se llegue a la entrevista completamente preparado. "Es importante conocer e investigar sobre la empresa y su cultura, prepararse y practicar las respuestas a preguntas comunes y destacar la disponibilidad y flexibilidad en horarios. Asimismo, vestir de manera profesional y mostrar una actitud proactiva, positiva y segura también ayudará a los candidatos a causar una impresión favorable en los reclutadores, siempre transmitiendo naturalidad, seriedad y compromiso con la oportunidad laboral", indica Carbonell. La campaña de Black Friday y Navidad representa una oportunidad muy valiosa para quienes buscan empleo en un mercado laboral en constante demanda. La clave está en ser proactivos, flexibles y dispuestos a aprender, lo que puede abrir puertas a nuevas oportunidades laborales en un entorno dinámico y emocionante.