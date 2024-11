Jesús del Ser realiza un minucioso proyecto para el histórico Palacio Quintanar en Segovia

Jesús del Ser, empresa con más de 40 años de trayectoria especializada en tarimas de madera, se enorgullece de anunciar la finalización de un proyecto excepcional: la creación de un suelo a medida para el histórico Palacio Quintanar en Segovia. Una oportunidad única para demostrar la capacidad de la compañía de crear soluciones a medida, espetando la historia y la arquitectura de un edificio tan emblemático El Palacio Quintanar es un edificio renacentista del siglo XVI, uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de Segovia, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este emblemático ha sido objeto de sucesivas rehabilitaciones y es precisamente en la última y cuidadosa restauración, en la que Jesús del Ser ha desempeñado un papel fundamental. Tras un exhaustivo estudio del espacio y sus características, ha diseñado un suelo que combina a la perfección con la arquitectura original del palacio y realza su belleza.

El proyecto consistió en la transformación de dos salas principales del Palacio de Quintanar, cuyo suelo estaba deteriorado y desnivelado. "Llevamos a cabo un minucioso estudio de las mejores opciones para equilibrar el espacio, asegurando que el nuevo suelo no solo respetara el entorno histórico, sino que lo realzara"explica Nuria del Ser, gerente de Jesús del Ser.

Un suelo a medida para un palacio único

"El estudio del espacio fue esencial para definir el diseño final. Nos explicaron el uso que se daría a las salas, dedicadas principalmente a exposiciones, y decidimos el tipo de madera para que propiciara un ambiente armónico y a la vez exclusivo", explica la gerente.

En concreto, para este proyecto tan especial, Jesús del Ser seleccionó una combinación de pino Melis viejo y wengué, dos maderas nobles que aportan un carácter único y especial al espacio. La madera de pino Melis viejo, por su antigüedad y tonalidad cálida, se ha utilizado para crear un ambiente acogedor y auténtico. Por su parte, el wengué, con su color oscuro y veteado, aporta un contraste elegante y sofisticado. El uso de estas dos maderas, tan diferentes, pero complementarias, refleja la fusión de tradición y sofisticación que caracteriza al Palacio de Quintanar.

El diseño de la tarima ha sido todo un desafío debido a las características irregulares de las salas. Para ello, se optó por una espiga central de 42 cm, lo que permite una distribución más uniforme de los descuadres y crea una sensación de amplitud en los espacios, así como un acabado armonioso y visualmente atractivo. Además, se seleccionó un barniz distinto para cada sala en función de la luz natural y la iluminación artificial de cada uno de los espacios, logrando que la madera resplandezca de manera única en cada ambiente.

Un proyecto apasionante

Tras esta intervención, el suelo de sus salas principales no solo ha recuperado su funcionalidad, sino que ha adquirido un nuevo valor estético que complementa la riqueza histórica del lugar.

"Este proyecto ha sido una oportunidad única para demostrar nuestra capacidad de crear soluciones a medida y de respetar la historia y la arquitectura de un edificio tan emblemático como el Palacio Quintanar", concluye Nuria del Ser.

El Palacio de Quintanar

El Palacio de Quintanar, ubicado en el corazón de Segovia, es un edificio histórico que data del siglo XVI y que ha sido testigo de numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. Originalmente, fue una casa señorial perteneciente a una de las familias nobles más influyentes de la época. Su arquitectura refleja la transición entre los estilos gótico tardío y renacentista, con elementos de ambos períodos que conviven en perfecta armonía. El palacio ha sido testimonio de importantes acontecimientos históricos y conserva detalles arquitectónicos únicos, como sus techumbres de madera tallada, patios de piedra y arcos de medio punto, que lo convierten en un emblema de la historia segoviana.

A lo largo del tiempo, el Palacio de Quintanar ha sido restaurado en varias ocasiones para mantener su estructura original y adaptarlo a diferentes usos. En la actualidad, y desde 2011, es un importante centro cultural dedicado a las artes visuales y las exposiciones, lo que ha permitido combinar su riqueza patrimonial con la creatividad contemporánea. Además de sus impresionantes frescos y carpintería antigua, el edificio destaca por su capacidad para integrar un espacio multifuncional donde lo histórico y lo artístico se entrelazan, reforzando su valor cultural.

Sobre Jesús del Ser

Empresa familiar creada en 1979 dedicada al tratamiento y fabricación artesana de madera con acabados a la carta y a medida, especializada en tarimas macizas y flotantes, que ofrece en más de 22 variedades diferentes, tanto para interior como exterior. Hoy en día, tras más de cuarenta años de trayectoria, Jesús del Ser alberga más de 12.000 metros cuadrados entre fábrica, secadero eléctrico, secaderos de oreo al aire libre, naves de almacén, aserradero, almacén de maderas, etc. La diferencia la marca la fabricación a medida y su trato cercano y exclusivo con el cliente, así como la fabricación nacional, controlando todo el proceso, desde la importación de la madera hasta la entrega. Su larga experiencia en el sector y su profundo conocimiento de las diferentes cualidades de cada madera les permite asesorar y recomendar las idóneas en cada proyecto, aportando soluciones directamente en obra.