Cambridge University Press and Assessment y Number16 School firman un acuerdo en Madrid para impulsar la formación en inglés a nivel nacional

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el aprendizaje del inglés y la innovación educativa en España, Cambridge University Press and Assessment y Number16 School han firmado un acuerdo de colaboración en Madrid. Este convenio ofrecerá a los estudiantes acceso a materiales de alta calidad y a certificados oficiales de Cambridge en formato digital La alianza llega en un momento significativo para Number16 School, que celebra sus 16 años de trayectoria con un notable impacto en la formación en inglés. Con más de 16,000 estudiantes activos y más de 80,000 alumnos formados desde su creación, la organización ve en este acuerdo una oportunidad para ampliar su alcance y fortalecer su oferta educativa.

A través de esta colaboración, los estudiantes de Number16 School podrán acceder al reconocido test multinivel de Cambridge, una herramienta que evalúa el nivel real de los alumnos de manera flexible y personalizada. Esta prueba, alineada con los estándares de PISA 2025, brindará a los centros educativos deN16 School una herramienta eficaz para medir y potenciar el progreso de los estudiantes en inglés. Según Sergio Sampietro, CEO de Number16 School, "esta colaboración garantiza que nuestros estudiantes podrán completar su formación y obtener cualquier certificado oficial de Cambridge, reconocido a nivel nacional e internacional, con la garantía de nuestro alto ratio de aprobados".

Para Aida García, Directora General de Cambridge University Press and Assessment, este acuerdo representa un compromiso con la excelencia educativa: "Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de mejorar su nivel de inglés con un seguimiento detallado de los objetivos".

Este nuevo programa no solo refuerza el aprendizaje en el idioma, sino que también promete un futuro donde cada alumno de Number16 School podrá alcanzar certificaciones de Cambridge, un respaldo crucial para su desarrollo académico y profesional.

Acerca de Cambridge University Press & Assesment

Cambridge University Press & Assessment es un departamento no docente de la Universidad de Cambridge. Se formó en agosto de 2021, cuando la Universidad de Cambridge fusionó su editorial global de investigación académica y educación, Cambridge University Press, con la rama de evaluación mundial University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES, también conocido como Cambridge Assessment). La organización opera en más de 170 países de todo el mundo y tiene oficinas en 50 ubicaciones, estando su sede en Cambridge, Inglaterra.

Al formar parte de la Universidad de Cambridge, Cambridge University Press & Assessment es una entidad sin ánimo de lucro. Su director ejecutivo es Peter Andrew Jestyn Phillips, que responde ante el vicerrector de la universidad.