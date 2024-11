​Córdoba se viste de encuentro y cultura: España e India, unidas en un homenaje histórico

Bajo el título Hito Steyerl. Tiempos líquidos, tiempos feudales, el público podrá disfrutar los días 23, 24 y 29 de noviembre de varios trabajos de la artista visual alemana, quien ofrecerá una clase magistral. Del mismo modo, el Museo acogerá el 22 de noviembre la presentación de la 14ª edición del Festival Márgenes, que contará con la programación de la pieza audiovisual Does It Still Matter de Noémi Büchi.