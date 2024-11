El Betis Basket tumbó al líder (90-89)

Partido de altos vuelos el que se ha vivido esta mañana en el pabellón San Pablo, donde el Betis Basket ha infligido la primera derrota de la temporada (90-89) al líder de Primera FEB, el Silbö San Pablo Burgos, quedando así a tan solo un triunfo de distancia de los burgaleses en la clasificación.

Sin embargo el San Pablo Burgos ha demostrado que su liderato no es mera casualidad; no obstante, a punto ha estado de levantar un -14 en un último cuarto en el que el pabellón que lleva su mismo nombre estaba llevando al Betis a unos guarismos no solamente milagrosos de levantar sino que, además, hacían hasta peligrar un hipotético futuro "average".



Un tiro libre de Renfroe y una última defensa en la que al Betis poco menos que le iba la vida han decidido un choque digno de la ACB más que de la Primera FEB.

Presente y pasado cruzados Partido en el que se enfrentaban dos equipos en pleno doble cruce de caminos entre el presente y el pasado: el San Pablo Burgos con los ex béticos Bruno Savignani -su entrenador-, Wembi y, sobre todo, el ex capitán Pablo Almazán; y los béticos, bajo la reciente propiedad del Grupo Hereda, con quien los burgaleses alcanzaron en el pasado sus más altas cotas como campeones de la Champions; además de algunos jugadores destacados en la época dorada burgalesa como los veteranos Vítor Benite y el ya mencionado Álex Renfroe.

No obstante, mientras Savignani tenía su alineación prácticamente al completo -todos, salvo Lucas Fischer-, el Betis contaba con las bajas de Jelínek, De la Torre y Marín, tres huecos en su rotación que podían resultar decisivos.

El líder salió dispuesto a demostrar todo su potencial. En este caso personificado de inicio en la figura de Dani Díez, que hacía lo que quería en ataque, tanto en la zona como desde el perímetro, bien secundado desde dentro por Goldman y también aprovechando la fluidez con la que el San Pablo movía el balón cuando lo tenía en posesión.

Sus diez puntos del primer cuarto encontraron continuidad en los del joven base reserva Gonzalo Corbalán, quien tomó los mandos de las operaciones cuando las rotaciones comenzaron a aflorar para, con sus penetraciones, anotar canastas y forzar tiros libres.

El trío Corbalán-Goldman-Díez fue el sostén principal del equipo burgalés desde el inicio. Y en este momento del choque las acciones del base argentino hicieron que el San Pablo rebasara la decena de tantos de ventaja al final del primer cuarto (15-26) ante un Betis en el que tan solo Vítor Benite, con 5 puntos, veía algo de aro.

Reacción en verdiblanco Gonzalo García de Vitoria puso las pilas a los suyos en los dos minutos de intermedio; tanto fue así que el Betis arrancó el segundo cuarto con un parcial de 9-0 en apenas minuto y 40 segundos. Benite, con su tiro exterior; Cvetkovic y una canasta más adicional -no convertido- de Radoncic obligaron a Savignani a parar la avalancha (24-26, min 12).

El Betis completó la remontada con un triple de Hughes y hasta llegó a estar seis arriba con dos mates consecutivos de De Bisschop (38-32, min 17). Pero el San Pablo Burgos demostró empaque como para no venirse abajo, y así volver a equilibrar el duelo gracias a Corbalán y a Díez. Hughes y De Bisschop, finalmente, colocaron al descanso el 47-43 que auguraba emociones fuertes en la segunda mitad.

Y vaya si las hubo. Todo marchaba igualado en el tercer cuarto, con De Bisschop y Goldman haciendo daño en las respectivas zonas rivales; con Dani Díez a lo suyo y con Corbalán que poco a poco se hacía con la dirección del juego burgalés.

En estas, con 59-58 (min 26), Vitor Benite cometió su cuarta falta personal; pero, paradójicamente, la ausencia de su principal bastión ofensivo -que, obviamente, fue reservado por su entrenador-, coincidió con el mejor momento del Betis en todo el encuentro.

De ello se encargó principalmente Cvetkovic, el mejor hombre en valoración de los locales con 18 puntos, 3 asistencias, 9 faltas recibidas y 27 créditos positivos. El balcánico forzaba personales, metía triples; y hasta Kasibabu anotaba sus lanzamientos desde la personal.

Y luego estaba Renfroe, que no solo defendía como si tuviese 25 años y no 38 sino que, además, también anotó el único triple que intentó, a principios del último cuarto. Esa canasta y otra más de Cvetkovic pusieron la máxima de 14 puntos (78-64) ante una grada que hoy sí respondió tanto en asistencia (aproximadamente un 60-65% del aforo) como en animación.

Corbalán, sin complejos Pero el líder no estaba muerto; y de la mano de Corbalán fue poco a poco reduciendo la desventaja hasta llegar a un final de infarto. El base tomó el toro por los cuernos como si se llamara Juan Antonio y no Gonzalo y como si fuese subcampeón olímpico y no un chaval de apenas 22 años. Sin complejos, el argentino, secundado por Goldman, rompía una y otra vez la defensa preparada por García de Vitoria.

Y como Gudmunsson se sumó a la causa y San Pablo -Burgos- empezó a defender como un líder, la temperatura del partido se elevó -para bien- hasta el extremo. Más aún cuando un triple del hoy gris Lapornik colocó el empate a 74 a 1:01 del final.

Los detalles iban a decidir el ganador, y no ayudó a los visitantes la eliminación de Dani Díez, que cometió su quinta personal al intentar puntear el tiro de un Benite que anotó 2 de los 3 tiros libres que dispuso. Goldman, muy solo en la zona, empató a 89 a falta de 31 segundos, con dos posesiones por jugarse y con la emoción al máximo.

La victoria se quedó en Sevilla Y quien ganó fue el Betis. Primero con el ya mencionado tiro libre de Renfroe y luego, tras la polémica decisión arbitral de darle el balón a los visitantes al errar el base el segundo, con una defensa de clínic de Benite sobre un Lapornik que, forzadísimo, no pudo anotar el tiro que habría sido de la victoria burgalesa.

Así el Betis, a falta de los partidos del Fuenlabrada y del Estudiantes, queda empatado en el segundo lugar de la clasificación con seis victorias y dos derrotas junto al Ourense; y a tan solo una de un San Pablo Burgos que no ve mermadas sus aspiraciones pero sí su renta al frente de la general de una Primera FEB más ajustada que casi nunca. 90 - REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (11), Benite (21), Suárez (2), Radoncic (9), De Bisschop (15) -cinco inicial-, Hughes (10), Cvetkovic (18), Kasibabu (4) y Domenech (-). 89 - SILBÖ SAN PABLO BURGOS: Gudmundsson (10), Lapornik (7), Cremo (25, Dani Díez (18), Goldman (23) -cinco inicial-, Cuevas (-), Wembi (5), Almazán (-), Barrera (-), Corbalán (21) y Stumbris (-). PARCIALES: 15-26; 32-17; 26-21 y 17-25. ÁRBITROS: Asier Quintas, Jesús Marcos Martínez y Héctor Sanhermelando. Eliminaron al visitante Dani Díez por faltas personales. INCIDENCIAS: 8ª jornada de liga en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla).