IV Congreso de Clínicas Dorsia en 2024: en evento clave para la medicina estética

España se ha posicionado como uno de los cinco países más destacados de Europa por el número de tratamientos estéticos realizados. Este interés en aumento por los procedimientos estéticos congregará a los líderes del sector en la capital: Madrid, durante el IV Congreso de Medicina Estética de Clínicas Dorsia. Este importante encuentro, bajo la organización de WM Clinics, tiene la promesa de convertirse en una referencia en innovación y desarrollo dentro del ámbito médico-estético.

WM Clinics (Clínicas Dorsia y Clínicas Origen): liderazgo europeo en innovación y bienestar

WM Clinics, compuesto por clínica Dorsia cirugía y medicina estética y Clínicas Origen, se ha afianzado como el principal grupo en España y Europa especializado en los tratamientos más actualizados en belleza, salud y bienestar. Con más de 20 años al servicio del sector, su misión persigue un objetivo claro: ayudar a las personas a mejorar su apariencia y bienestar a través de servicios innovadores y seguros, garantizando resultados sobresalientes. Su extenso catálogo abarca la medicina y cirugía estética, pérdida de peso, nutrición y bienestar emocional. En WM Clinics tienen un firme compromiso con la vanguardia en medicina estética, apoyando el bienestar integral y la satisfacción de quienes les eligen.

IV Congreso Dorsia: plataforma para la innovación y el conocimiento

El próximo 30 de noviembre, el Auditorio Rafael del Pino en Madrid será el lugar de celebración del IV Congreso Dorsia, que llevará como lema “Desbloqueando el Poder de la Expresión”. Este evento se erige como un pilar fundamental para la actualización y formación de los profesionales del sector estético. Organizado por WM Clinics, el congreso busca fortalecer la red de expertos en medicina estética, creando un espacio donde compartir conocimientos y experiencias sobre técnicas avanzadas y seguras. Contará con la asistencia de reconocidos médicos de nuestra red, así como especialistas nacionales de renombre que analizarán los temas más relevantes del sector.

Entre los temas centrales se encuentran los procedimientos estéticos para pacientes con condiciones reumatológicas y oncológicas, los avances en medicina regenerativa, y el manejo de efectos adversos asociados a sustancias como el ácido hialurónico y la toxina botulínica, además de tratamientos innovadores en la pérdida de peso.

Asimismo, el evento tendrá sesiones prácticas y demostraciones en vivo para ofrecer a los asistentes una experiencia educativa de primera mano.

Programa IV Congreso Dorsia: desbloqueando el poder de la expresión

30/11/2024 Auditorio Rafael del Pino. Madrid 9:00 h a 9:30 h Recepción de asistentes 9:30 h a 09:45 h Bienvenida: José Sánchez (Director General) 09:45 h a 10:25 h BLOQUE ONCOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA.

Dra. María Granados (Medicina y Cirugía, especialista en Reumatología y Medicina Estética).

En qué patologías no debo hacer ningún procedimiento

¿En colagenopatías, con qué y cuándo puedo tratar? ¿Puedo tratar?

En otras entidades reumatológicas que precauciones debo tener:

Contraindicaciones absolutas y relativas

Oncología Dra. Sheila Mota (Doctora especializada en Medicina Estética, Regenerativa y Antienvejecimiento).

Tratamientos en pacientes oncológicos: que sí, que no, cuando si y cuándo no

La importancia de los tratamientos estéticos en estos pacientes. ¿A partir de qué momento puedo ayudarles?

Contraindicaciones

Tratamientos recomendados

10:25 h a 10:40 h RESOLUCIÓN DE DUDAS 10:40 h a 11:20 h BLOQUE MEDICINA REGENERATIVA. MITOS Y REALIDADES

Dra Svelty de Jesús (Médico estético).

Polinucleótidos, enzimas recombinantes, PRP, Peelings

Suplementos orales de actividad comprobada con evidencia científica

Cámara Hiperbárica

Principios activos en cosmética con actividad regenerativa comprobada con evidencia científica

Dr. Gabriel Buendía (Dermatólogo especialista en Fotomedicina). Belium Medical.

Exosomas.

11:20 h a 11:35 h RESOLUCIÓN DE DUDAS 11:35 h a 11:50 h Dra. Laura Bartolomé (Laboratorios Lilly).

La revolución en la pérdida de peso: MOUNJARO.

11:50 h a 12:30 h RESOLUCIÓN DE DUDAS / PAUSA CAFÉ 12:30 h a 13:20 h BLOQUE: RESOLUCIÓN DE EFECTOS ADVERSOS DE LA REGIÓN OCULAR Y PERIOCULAR Y USO DE HIALURONIDASA EN COMPLICACIONES VASCULARES Y RESULTADOS INESTÉTICOS

Dr. Antonio Jiménez (Oftalmólogo). EFECTOS ADVERSOS FILLERS Y TOXINA BOTULÍNICA EN REGIÓN OCULAR Y PERIOCULAR.

Complicaciones por toxina: Prevención y manejo

Trastornos por AH infraorbitario y en ojera. Prevención y manejo

Manejo de posible ceguera por AH. Prevención y manejo

Dr. Antonio Fustes (Médico estético, Dermatólogo). MANEJO DE COMPLICACIONES VASCULARES (NO OFTALMOLÓGICAS) Y RESULTADOS INESTÉTICOS CON AH.

13:20 h a 13:50 h BLOQUE: CALIDAD DE PIEL Y FIRMEZA FACIAL CON INYECTABLES. Dra. Sara Carrasco (Dermatóloga, Médico estético). Allergan.

13:50 h a 14:00h RESOLUCIÓN DE DUDAS 14:00 h a 15:00 h VINO ESPAÑOL 15:00 h a 15:45 h INYECCIÓN EN VIVO Dra. Sara Carrasco (Dermatóloga, Médico estético). Allergan. 15:45 h a 16:45 h BLOQUE: CORPORAL

- Dra. Esther Ristori (Médico estético). Los grandes olvidados: mano, cuello y escote.

Dra. Sara Salort (Médico estético).

Glúteos: Tres procedimientos a tener en cuenta

Dr. Daniel Del Río (Médico estético). Galderma. Ácido poliláctico como estimulador de colágeno en el manejo de la flacidez corporal (brazos, muslos, abdomen).

16:45 h a 17:10 h RESOLUCIÓN DE DUDAS / PAUSA CAFÉ 17:10 h a 17:40 h Dr. Daniel Quirós (Médico estético experto en Antienvejecimiento). Medyglobal. TRATAMIENTOS CON HILOS ESPICULADOS:

Mejores indicaciones y técnicas (INYECCIÓN EN DIFERIDO).

17:40 h a 18:05 h Dr. Daniel Ávila (Médico estético). RINOMODELACIÓN.

Aspectos teóricos e inyección en video con explicación del ponente.

18:05 h a 18:30 h RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA CON AGUJA VS LÁSER (ND YAG-ERBIUM). Dras. Carlota Berenguer (Médico estético) y María Elechiguerra (Médico estético). 18:30 h a 18:45 h Merz. (Ponente a confirmar) Hidroxiapatita Cálcica como estimulador del colágeno en el manejo de la flacidez facial. Diluciones e hiperdiluciones. 18:45 h a 19:00 h RESOLUCIÓN DE DUDAS 19:00 h a 19:15 h CIERRE CONGRESO

El IV Congreso Dorsia representa una valiosa oportunidad para los profesionales de la medicina estética de ampliar sus conocimientos y forjar redes de contactos. Con un programa amplio y enriquecedor, que va desde tratamientos estéticos en pacientes con enfermedades complicadas hasta técnicas innovadoras en medicina regenerativa, este congreso promete proporcionar conocimientos valiosos y experiencias prácticas. En esencia, este evento no solo se enfoca en actualizar y capacitar a los profesionales, sino también en consolidar una comunidad preparada para asumir los desafíos y capitalizar las oportunidades que presenta el futuro de la medicina estética.