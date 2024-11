​El 82% de los españoles no planea recortar sus gastos navideños, a pesar de la inflación

Un nuevo estudio "Compras Navideñas 2024" de ShopFully, líder europeo del Drive to Store, en colaboración con Offerista Group, revela las tendencias de compra de los españoles para la próxima Navidad. A pesar de un contexto marcado por la inflación — que representa una preocupación para el 76% de los españoles (frente al 79% en 2023)—, el 82% de los consumidores españoles no reducirá su gasto durante las fiestas, reflejando un crecimiento de 19 puntos porcentuales frente al 2023. Este aumento destaca una cierta estabilidad en el consumo.



La tienda física, un pilar clave en la experiencia de compra navideña

El estudio destaca que el 49% de los españoles planea hacer sus compras navideñas exclusivamente en tiendas físicas, mientras que un 45% optará por una combinación de compras online y offline. Esto subraya la relevancia de la tienda como espacio de inspiración y experiencia en una época tan señalada. Solo un 5% de los encuestados afirma que realizará todas sus compras en línea, reflejando el valor de la experiencia de compra presencial para los españoles durante estas fechas.

En cuanto a las fuentes de inspiración, el 57% de los consumidores españoles recurre a las tiendas físicas, una cifra que aumenta considerablemente respecto al 39% del año pasado, seguidas por las redes sociales (45%) y la televisión (23%). Cuando se trata de buscar información e inspiración para Navidad, los españoles combinan ambos canales, online y offline, destacando la importancia tanto de la experiencia en tienda como de las búsquedas digitales.

Planificación anticipada y control del gasto

Este año, un 43% de los españoles empezará sus compras navideñas más temprano, motivados principalmente por la necesidad de distribuir el gasto (58%) y aprovechar las mejores ofertas (58%). En cuanto al dinero que van a gastar, los consumidores son cautos en categorías no esenciales: un 55% reducirá sus gastos en viajes, un 51% en restaurantes y un 38% en muebles.

Las categorías que lideran las prioridades de compra en España son ropa, calzado y accesorios (68%), alimentación y bebidas (54%) y perfumes y cosmética (45%), con España encabezando los gastos en estas categorías en comparación con otros países europeos.

El canal online, un complemento esencial para preparar las compras

Para encontrar las mejores ofertas, el 64% de los consumidores españoles utiliza las páginas web oficiales de las tiendas, mientras que el 40% recurre a las redes sociales, un canal que ha ganado popularidad al duplicar su uso frente al año pasado. A la hora de elegir los regalos, los españoles valoran las promociones (35%), la relación calidad-precio (29%) y la variedad de productos (26%).

Damián Blanco, Country Manager Iberia en ShopFully, destaca la importancia de una estrategia de comunicación multicanal: “El Estudio de Navidad 2024 confirma que los consumidores españoles valoran cada vez más las experiencias de compra híbridas y flexibles. Es crucial que los retailers adapten sus estrategias multicanal y ofrezcan ofertas personalizadas para satisfacer las expectativas del consumidor en esta campaña clave”.