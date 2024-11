Los gestos, el lenguaje corporal y las elecciones mundiales

Me pregunto yo, si un candidato equis ha ganado unas elecciones es debido a los gestos corporales, entre otros motivos, se esté de acuerdo o en desacuerdo con él o ella…

A un día –aunque no sé cuándo se publicará este texto-, a unas horas del término de unas elecciones generales en una sociedad-nación-Estado o medio continente geográfico, como se podría indicar, pero con influencia a todos los rincones del globo, en mayor o menor grado, sin saber si dicha entidad sociopolítica ha entrado o está entrando en crisis o en declive o en decadencia, me digo a mi mismo si la gesticulación corporal ha sido un elemento esencial, para que ese candidato haya obtenido la ganancia máxima que es la Máxima Autoridad o Máxima Presidencia en su sociedad-país-nación, a nivel político.

Me encuentro una fotografía que se ha extendido por el globo, rodeado de familiares, y, en un atril con los brazos abiertos, en forma de cruz… rodeado, al lado, izquierda y derecha, de unas quince personas, familiares directos y, supongo otros colaboradores esenciales, y, este candidato, ya futuro presidente de su Nación-Estado, que en definitiva, es como decir, de casi medio planeta, en cierto modo, con los brazos extendidos, y, la primera imagen consciente e inconsciente que te viene o te llega desde el fondo de la mente o consciencia o conciencia o inconsciencia o inconciencia es la de Cristo y los apóstoles. Decenas y cientos de pinturas están y existen en el orbe occidental, o te vienen la del Nazareno crucificado, o te vienen la del Tres de mayor de 1808 de Goya… en su personaje central esperando las balas…

Pregunto y me pregunto si este señor que volverá a ser Presidente de su nación-Estado, que es en definitiva, medio continente geográfico, y, de facto sobre medio planeta, los gestos que ha ido realizando, el lenguaje gestual, sea o haya sido positivo o haya sido negativo, haya sido eficiente o no lo haya sido, haya sido moral o no lo haya sido es o ha sido una de las razones de sus ganancias en las urnas. Me digo y pregunto a mi mismo, si ese carácter o valor de la temperancia/temperanza, de los gestos comedidos y mesurados, del lenguaje vocal respetuoso y armonioso, si esa forma de intento constructivo y no desconstructivo puede haber quedado en suspenso de momento en los sistemas democráticos liberales, con Constituciones en derechos humanos…

Si admitimos que existen una doble dimensión, lenguajes y realidades conscientes, semiconscientes e inconscientes, en distinto grado. Hoy, o mañana, cuando medio planeta vean esas imágenes, aunque sea en unos segundos o décimas de segundo, al menos en el orbe occidental, se le transmitirá al planeta mundo orbe y urbi et orbi, “una especie de nuevo mesías secular y laico”, que acoge las formas y gestos de salvador laico y seglar, que viene a recuperar y regenerar no solo su Nación-Estado sino, al menos medio planeta. Durante siglos y milenios, los imperios eran o tenían un carácter concreto de dominio real de las metrópolis, y, ahora, desde hace décadas, los “nuevos imperios son con base económica, y, el resto de las facetas o dimensiones, son y están, pero no totalmente presentes…”.

Ese gesto con los brazos abiertos, en cruz, noventa grados en las dos direcciones, rodeado de sus “discípulos y familiares laicos y seglares, políticos y los grandes popes de la dirección de su Poder y su Autoridad Máxima”, que la sociedad-democracia le ha otorgado por unos años, un tiempo concreto. Me pregunto y me cuestiono y expreso y le indico a usted, si la imagen conceptual y simbólica y metafórica y ancestral, esta imagen o esta imagen-realidad que representa diríamos, un signo esencial para Occidente, porque al final, que es una cruz latina con un Nazareno dentro clavado, sino dos maderos, uno horizontal y otro vertical, que se corta en medio, y, dentro la representación en escultura o pintura de un ser humano yacente y dolorido y sufriente, pero que en Occidente, hasta ahora, para gran parte de la población era el Salvador, con mayúsculas….

El mundo es complejo y el mundo siempre está en movimiento, la gran pregunta, no es solo si el lenguaje corporal, y el lenguaje verbal, no comedido, no mesurado, se está adueñando de los poderes reales y fácticos del Occidente, de las democracias liberales, sino si se está caminando hacia sistemas semidemocráticos, con una base liberal económica, pero con el resto de dimensiones del poder, no tan liberales, no tan democráticos… si se está imponiendo, formas y maneras y sistemas semidemocráticos, y, para estos están surgiendo, en todos los rincones de este continente ideológico y geográfico y cultural y filosófico, sistemas semidemocráticos, quizás, porque dicha cultura siente, que puede estar en un periodo de tiempo y desarrollo, complejo, por indicarlo con una palabra suave y débil y cariñosa… ¿Qué Occidente puede estar en la tendencia descendente y descendiente y declinante…?

¿Entiende y comprender estimador lector/a de lo que estamos hablando, de las cuatro o cinco grandes cuestiones que en este texto-artículo-columna periodística de opinión, le estoy planteando…? ¿Lo quiere entender, se atreve a entender y comprender o, al menos cuestionarse y preguntarse…?