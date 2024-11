Los ganadores de los Premios Forqué serán anunciados en la gala del sábado 14 de diciembre

El cortometraje 'Off the page', codirigido por Joan Oliver Nadal y Diego Gómez Tejedor y protagonizado por Jacob Stankley y Peter Nikolas, se convirtió en el gran triunfador en la gala de entrega de premios del III Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario, SOCINE, organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, logrando no sólo el premio al mejor corto de ficción, sino también el Gran Premio del Festival.